Los libros de abril: Camila Sosa Villada, Ida Vitale, Martín Kohan para chicos y grandes rescates

Con la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en el radar –arranca el 24 de abril, aunque dos días antes comenzarán las jornadas profesionales del gran encuentro literario–, las editoriales locales y también los sellos internacionales que publican sus textos en el país proyectan lanzar una gran variedad de publicaciones a lo largo de todo el mes.

A continuación, un repaso por algunas de las más destacadas.

1. Poesía completa, de Julio Cortázar. “La producción poética de Julio Cortázar, uno de los autores fundamentales de la literatura contemporánea en español, escritor admirado y querido por lectores de sucesivas generaciones, es, tal vez, lo menos transitado de su obra. Sin embargo, la poesía fue siempre esencial para él. Escrita desde la máxima libertad y desde los márgenes, y con una gran conciencia de la importancia del lenguaje, explora algunas zonas invisibles de la realidad. Está alejada de cualquier tópico y une conceptos tan solo aparentemente contradictorios: historia y utopía, afán comunicativo y experimentación, contemplación y compromiso, sensibilidad y rebeldía…”, se lee en la contratapa de esta publicación del sello Alfaguara.

Según informó la editorial en un comunicado este volumen, al cuidado de Andreu Jaume, “incluye toda la poesía del autor publicada hasta el momento, a la que se une una sección de poemas inéditos encontrados en el Fondo Daniel Devoto y María Beatriz Valle-Inclán depositado en la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid”. “El lector tiene en las manos la compilación más completa que se ha podido hacer hasta la fecha de la poesía de un escritor que ya en 1969 se consideraba ‘un viejo poeta’ —Cortázar firmó su primer poemario en 1971—, aunque hasta entonces hubiera llevado en secreto esa otra faceta de su imaginación que ilumina como un fuego oculto la riqueza de sus conocidas ficciones”, apunta Jaume en la introducción.

Poesía completa, de Julio Cortázar, salió por Alfaguara.

2. La ley de Heisenberg, de Ida Vitale. “Detrás de todos los libros que leyó en su vida Ida Vitale hay una niña encandilada por la abundancia de autores que poblaron una vez la biblioteca familiar. Pero la lectura no está hecha tan solo de tramas, sino del misterio de un poema repetido sin entender durante años, que desató con el tiempo la pasión de la lengua en la poesía. Este libro enseña a leer sin prejuicios, a dejarse llevar por la imaginación palpando los libros hasta dejarlos impresos para siempre en la memoria sensorial. Porque La ley de Heisenberg no es solo un repaso de lecturas que la autora viene realizando desde hace décadas, sino la revelación de una poética que liga el principio de incertidumbre con la literatura y con la vida”, señala Graciela Batticuore sobre este libro de la mítica escritora uruguaya que llegará a las librerías a través de la editorial Ampersand.

La ley de Heisenberg, de Ida Vitale, salió por Ampersand.

3. Gustavo Ferreyra por dos. Como parte del rescate de la obra completa del escritor argentino Gustavo Ferreyra, Ediciones Godot anunció que lanzará en abril reediciones de las novelas La familia y El director, con prólogos nuevos de Mariana Enriquez y Martín Kohan respectivamente.

“En El director se entrelazan cuatro voces para dar forma a una historia en la que quedan expuestas todas las obsesiones de un director de escuela al que le diagnosticaron una enfermedad terminal. El pasado, el futuro (o la futura, porque es una vez femenina), el director y la (¿polémica?) novela que escribió se alternan para exhibir las preocupaciones de un hombre que parece estar rendido frente a su propia realidad: vivir con su madre, estar solo y padecer la incertidumbre sobre su propia vida”, se lee en la contratapa de la nueva edición de El director.

En tanto, sobre La familia, Mariana Enriquez señaló: “Es el Obelisco de Gustavo Ferreyra o quizá su bomba atómica: destila sus libros anteriores, hace estallar su poética y a la vez erige un puente construido sobre el trabajo anterior y se proyecta a un futuro sin horizonte a la vista. Ferreyra es un caso de escritor visionario, que se concentra en sus ideas y su voz, lo hace con sus propias reglas y se trae entre manos textos poderosos. Y afables, esto es importante. Hay en La familia y en Ferreyra una ausencia de cinismo (no de sarcasmo, que abunda: de esa amargura elitista que es el cinismo). Al contrario, están dotados del carisma de alguien que se divierte con su talento y su extravagancia”.

La familia y El director, de Gustavo Ferreyra, salieron por Ediciones Godot. Entrevista con el autor, en este enlace.

4. El tiempo más feliz, de Martín Kohan. “En su primer libro para chicos, Martín Kohan nos cuenta una aventura de su niñez: los veranos en un pueblito de Córdoba que visitaba en su infancia. Con ilustraciones expresivas y colores alegres, Leandro E. Pérez ilustra este cuento hermoso para primeros lectores sobre ser niño, y sobre este niño particular y un descubrimiento que lo marcó para siempre. Algo que jamás olvidó”, adelantó la editorial Siglo XXI Editores que llegará este mes a través de su sello infantil.

El tiempo más feliz, de Martín Kohan, salió por Siglo XXI Editores.

5. La traición de mi lengua, de Camila Sosa Villada. “'La memoria es el afecto más traidor que existe', dice Camila Sosa Villada en uno de los textos que componen La traición de mi lengua. Los recuerdos siempre huyen desordenados y nos dejan frágiles y vulnerables frente a sentimientos que pocas veces podemos controlar. ¿Es posible resistirse a nuestra memoria?, se pregunta y entonces, como una condición de supervivencia, se aferra a la traición para reflexionar sobre el lenguaje y su relación con el erotismo y el pasado. Esta serie de escritos respeta un caos, juega con la agudeza de pensarse en otro lugar y habitar otra lengua. La acción y la no acción son embestidas por un lenguaje que se hereda y se traiciona. Con una prosa tan glosa como poética Sosa Villada cultiva, una vez más, el arte de escribir lo que no se dice”, se lee en la contratapa de esta publicación, que llegará a las librerías de la mano de Tusquets.

La traición de mi lengua, de Camila Sosa Villada, salió por Tusquets.

6. Media Verónica, de Sergio Olguín. El sello Alfaguara anunció el lanzamiento este mes de una nueva entrega de la saga de libros de Sergio Olguín que tiene como protagonista a la periodista de investigación Verónica Rosenthal.

“Verónica Rosenthal, nuestra audaz periodista de investigación, pasa por una etapa dolorosa e incierta: su padre, Aarón Rosenthal, uno de los abogados más prestigiosos de la Argentina, tiene una enfermedad terminal. Además, Federico, su expareja, está por tener un bebé con una joven colega. Su mundo está destrozado, y Vero decide poner en pausa su vida para dedicarse a cuidar a Aarón y aprovechar el último tiempo con él. Así, conoce de primera mano la historia de amor que tuvo con una hermosa militante en los años 70, hija de la familia militar y de quien no sabe nada hace más de cuarenta años. Por otra parte, Manuel Cobos García, un renombrado médico sevillano que vive en Estados Unidos, adopta a Aarón como su paciente favorito y se muda a Buenos Aires, donde empieza a frecuentar a su familia. Cuando conoce a Verónica, estalla una pasión imprevista e irrefrenable que les va a cambiar la vida a los dos. La nueva entrega de la saga de Verónica Rosenthal nos ofrece una historia repleta de aventuras, secretos, declaraciones de amor y el doloroso final que implican todas las despedidas”, se lee en la contratapa de esta novela.

La novela Media Verónica, de Sergio Olguín, salió por Alfaguara.

7. Historia natural, de Marina Yuszczuk. “En Historia natural encontramos a Virginia Moreno, la hija del explorador y coleccionista Perito Francisco Moreno, en su hogar, que al mismo tiempo se va transformando en lo que será el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, una ciudad en construcción. En el borde de su lente fantasiosamente familiar está el ejército que para 1880 le arrebata la capital a la provincia de Buenos Aires y ha tomado la Patagonia. Virginia acaba de cumplir doce años cuando el padre suma a su colección de restos humanos a un contingente de indios vivos”, adelantó el sello Blatt & Ríos sobre esta flamante publicación.

“La señorita del gótico está allí para hacer girar su caleidoscopio y armar una taxonomía paralela en la que se ordenan, vivos y muertos, los seres domésticos y los otros. Taxidermista y ejemplar de su propia clasificación, Virginia no sabe entrecerrar los ojos en el museo, zoológico, cementerio que con pasión e indiferencia ella también funda, secretamente. Marina Yuszczuk toma materia histórica y biográfica para dar forma a esta novela de límites y fronteras en estado de arrebato, donde el yo es un invento y lo familiar es la política del terror”, agregó la editorial.

Historia natural, de Marina Yuszczuk, salió por Blatt & Ríos.

8. La entrega, de Perla Suez. “Perla Suez vuelve a sacudirnos con una novela corta que nos deja sin respiración y que expone de manera ficcional una problemática terrible, lamentablemente demasiado real y repetida: el de la trata de menores. Todo parece apacible en Villaguay mientras hacemos foco en la vida de alguna familia común, que un fin de semana pone a asar en la parrilla algún pacú recién pescado para el disfrute de niños y adultos. Pero indagando un poco más en esas realidades de futuros acotados, pueden aparecer situaciones de un riesgo social o económico extremo, de una vulnerabilidad que expone, sobre todo, a los más pequeños”, adelantó Edhasa sobre este lanzamiento de la escritora argentina.

La entrega, de Perla Suez, salió por Edhasa.

9. Valecuatro, de Marcelo Figueras. “La juventud —y en particular, la adolescencia— es un tiempo explosivo, exuberante. ‘La sensación de que uno durará para siempre, más que el mar, la Tierra y la totalidad de los hombres’, decía Joseph Conrad. Pero ser pibe durante una dictadura, como la de los 70 en la Argentina, supone un juego diferente. Que demanda no solo coraje, sino una dosis de picardía. El narrador de Valecuatro cursa la escuela secundaria cuando irrumpe la dictadura; sin embargo, nada cambia. Todo sigue pareciendo normal. Hasta que percibe el terror que desborda el escenario de cartón piedra que montó el poder. Y descubre que, además de los desafíos que acucian a cada adolescente —su lugar en la sociedad, el sexo, el amor, una realidad tan injusta que subleva—, su situación entraña otros peligros. Para el cuerpo, sí, pero sobre todo para el alma. Con humor y sensibilidad, la nueva novela de Marcelo Figueras se pregunta qué pasa cuando el mundo se pone espantoso y, en vez de «fingir demencia», todos fingen normalidad. En esa emergencia, aunque toquen cartas malas, no queda otra que encontrar un modo de ganar la partida”, se lee en la contratapa de esta esperada novela del escritor argentino, publicada por el sello Alfaguara.

Valecuatro, de Marcelo Figueras, salió por Alfaguara.

10. El país de las mujeres, de Gioconda Belli. “He concebido este libro como un arma explosiva. Ya no me corresponde, ni viene al caso, la revolución armada, pero creo firmemente en el poder transformador de la palabra. Quería, después de la conclusión de la etapa de mi vida en que me tocó ser revolucionaria, demostrarme a mí misma que mi tarea como escritora podía suponer también la subversión y contener ideas incendiarias”, afirma la autora en el prólogo de la reedición de este libro por el que la reconocida autora nicaragüense obtuvo el Premio Hispanoamericano de Novela La Otra Orilla en 2010.

“En Faguas 'país imaginario que aparece en las novelas de Gioconda Belli' ha triunfado el PIE (Partido de la Izquierda Erótica). Sus integrantes tienen un propósito inclaudicable: cambiar el rumbo de su país, ‘poner orden en esta casa destartalada y sucia que es nuestra Patria’. Pero nada de esto resulta fácil para la presidenta Viviana Sansón y sus ministras, sometidas a constantes ataques por parte de sus enemigos. ¿Podrán sobrellevarlo y sobrevivir? ¿Podrán convertir Fraguas en un país mejor? El país de las mujeres es una novela divertida y audaz”, se lee en la contratapa de este libro de Belli, quien visitará la próxima edición de la Feria del Libro de Buenos Aires.

La nueva edición de El país de las mujeres, de Gioconda Belli, salió por Seix Barral.

11. La alfombra roja, de Marta Lynch. “La alfombra roja fue la primera novela de la controvertida escritora argentina Marta Lynch. Publicada en 1962, su éxito la convirtió en uno de los nombres destacados de la generación literaria del sesenta, que renovó la narrativa argentina. La novela cuenta la historia de un político, Aníbal Rey, desde su humilde infancia provinciana a orillas del río hasta su ascenso a las más altas esferas del poder. Para escribirla, Lynch se basó de forma apenas cifrada en el presidente desarrollista Arturo Frondizi (1958-1962). Realista y polifónica, construye el retrato del líder a través de distintas voces: punteros, amantes, políticos de la vieja guardia. A ellas se suma la del propio Rey, ‘el doctor’”, adelantó el sello Paripé Books sobre esta publicación, que llega bajo la colección Renacimiento. Se trata de una selección “dedicada a reeditar libros que llevan tiempo fuera del circuito” y que en este caso propone “una oportunidad valiosa para volver a tomar contacto con una de las autoras que más se interesó por plasmar las estructuras de poder de la Argentina en su literatura”.

“La alfombra roja es una novela notable de una escritora notable, que lo fue además desde el principio. Para celebrar que ahora vuelve a editarse no es imprescindible pasar por los tópicos de los rescates literarios o los de la reparación de algún presunto relegamiento previo. Basta con decir que siempre resulta alentador que la mejor literatura circule”, apunta Martín Kohan en el prólogo de esta nueva edición.

La alfombra roja, de Marta Lynch, salió por Paripé Books.

12. Última carta de Moscú, de Abrasha Rotenberg. “Última carta de Moscú es un relato cautivador que combina el ritmo de un thriller con la profundidad de la memoria histórica. La vida del protagonista, un huérfano de facto, da un giro cuando logra salir de la Unión Soviética junto a su madre rumbo a Buenos Aires, donde lo espera un padre al que solo conoce por fotografías. Con prólogo de Juan Gelman, Rotenberg nos vuelve a sorprender a sus 99 años con esta nueva exploración de la memoria, el desarraigo y la identidad”, informó en un comunicado el sello Hugo Benjamín sobre esta publicación. La editorial también anticipó que el autor estará celebrando su cumpleaños 99 en su stand de la próxima Feria del Libro de Buenos Aires.

Última carta de Moscú, de Abrasha Rotenberg, salió por el sello Hugo Benjamín.

13. Una película es todo el cine, de Andrés Di Tella. “Los amantes, dice John Berger, plantean una tregua frente al dolor del mundo. Sensibilidad liminar que también irrumpe en la materia del cine, en su artesanía y en sus artificios. Filmar nubes no es decorativo: James Benning lo atestigua en el detalle por reinterpretar sus mapas y transformarlos en ejercicios de composición. Por caso, cada plano que Mariano Llinás activa en el horizonte contiene un entresijo que imanta la producción de imágenes. Pero no hay que olvidarse del peso del fuera de campo, dice Marta Andreu, del parpadeo: fijar una cosa, perder otra. Una falla que resuena y admite, desde el sonido, cronologías varias, sentidos yuxtapuestos que, como señala Lucrecia Martel, vienen a traer opacidad al statu quo. Hacer frente a las fragilidades del presente impone recuperar la confianza en el cine como ritual, sugiere Pedro Costa. Tener fe en los bordes, en lo que viene a traer el juego. Albertina Carri despliega su propio museo de películas porno como una forma de diálogo intermitente con su obra. Acompañarse en el fragmento, en las pisadas, así lo hace João Moreira Salles con su amigo Eduardo Coutinho, y en las afinidades selectivas, como Radu Jude con Andy Warhol. Estos ensayos, surgidos del Programa de Cine de la Universidad Torcuato Di Tella, son bellas máquinas en movimiento, como el deseo o las buenas películas: no confirman nada, sino que traen aún más preguntas”, señala Mariano Vespa sobre esta publicación del cineasta argentino que llega este mes a través de la editorial La Crujía.

Una película es todo el cine, de Andrés Di Tella, salió por La Crujía.

14. Terrestre, de Cristina Rivera Garza. “Ganadora del Premio Pulitzer por El invencible verano de Liliana, Rivera Garza nos regala un libro extraordinario sobre la amistad, la juventud y el poder de la transformación. Terrestre es un libro mercurial, solar, donde el viaje es el arrojo, la concentración infinita”, adelantó el sello Random House sobre este nuevo libro de la reconocida escritora mexicana.

Terrestre, de Cristina Rivera Garza, salió por Random House.

15. Búfalos salvajes, de Ana Paula Maia. “Llega Búfalos salvajes, una novela tan atrapante como vertiginosa, traducida por Mario Cámara, que se suma a la extensa obra de la autora brasileña publicada por Eterna Cadencia Editora: De ganados y de hombres (2015), Así en la tierra como debajo de la tierra (2017), Entierre a sus muertos (2019) y De cada quinientos un alma (2022)”, informó el sello en un comunicado.

“Un año después de los acontecimientos narrados en su último libro, el fin del mundo no sucedió, pero la tierra se vio sacudida por muertes y devastaciones. Fueron tiempos oscuros, en los que solo unos pocos se animaron a hacer lo que nadie podía. Edgar Wilson figura entre estos elegidos. Sin embargo, ya está cansado de recorrer las rutas recolectando animales muertos. Cuando encuentra el cadáver de un payaso al costado del camino cree que la situación no da para más, y entonces le llega una propuesta inmejorable: Espartacus tiene una importante cantidad de búfalos salvajes que desea criar en el matadero de Milo. Edgar Wilson acepta volver a su viejo trabajo de aturdidor junto con Bronco Gil y el exsacerdote Tomás, pero las cosas se complican. El matadero de Milo ahora está regenteado por Rosario, su viuda, quien le alquiló la mitad del terreno al Circo de las Revelaciones, un macabro espectáculo que tiene como principal atracción a Azalea, una joven que predice el futuro”, adelantaron los editores sobre la publicación.

“En esta zona compartida entre el matadero y el circo, Ana Paula Maia encuentra la ocasión perfecta para indagar en la relación entre lo humano y lo animal, la explotación y la precariedad de la vida, lo sobrenatural siempre en tensión con lo religioso”, agregaron.

Búfalos salvajes, de Ana Paula Maia, salió por Eterna Cadencia Editora.

16. Misiones, de Iosi Havilio. “Corre el año 1533, la joven princesa Quispe llega desde tierras incaicas a la ciudadela de Samaipata. Una tribu rebelde y guerrera la secuestra en malón y la lleva a territorio mesopotámico. Ella los seduce en el derrotero y pronto se erige como ”la diosa que les faltaba“. Así, con esa historia, delirante y delirada, empieza Misiones, de Iosi Havilio. La novela, dividida en tres partes, se completa con una historia que transcurre en la actualidad y una obra de teatro. La narración abarca las misiones jesuíticas y llega temporalmente hasta lo que queda de ellas: ruinas y documentos. Havilio rescata a un personaje principal de novelas anteriores, Opendoor y Paraísos, para darle cierre a la trilogía con una narración en la que no faltan la maestría y experimentación con procedimientos y una prosa tan sensible como sofisticada, que colocan a Misiones como la cumbre de su obra”, adelantó la editorial Blatt & Ríos sobre este lanzamiento.

Misiones, de Iosi Havilio, salió por Blatt & Ríos.

17. Tres vidas, Gertrude Stein. Esta obra rescatada por la editorial argentina Palmeras Salvajes relata las historias de tres criadas de principios del siglo XX, “incapaces de reflexionar sobre la miseria de sus vidas definidas por la pobreza, la obediencia y el trabajo a destajo”.

“Con un estilo narrativo moderno, recursivo y claustrofóbico, sus personajes manifiestan el deseo femenino en balbuceos maníacos que hacen eco en el cubismo y los lenguajes vanguardistas de la época. Las historias de Anna, Lena y Melancta reflejan un universo femenino sofocado por los patrones decimonónicos de la buena conducta, el olvido de sí y el sacrificio, propios de las mitologías puritanas impuestas sobre el cuerpo de la mujer. En estos relatos, Stein desafía el espíritu antierótico norteamericano y arroja al mundo una imagen sensual, un deseo palpitante que puja por ser visto, aunque termine condenado al fracaso”, adelantó la editorial.

“A través de un nuevo lenguaje, Stein plasma con ironía las promesas de libertad del nuevo siglo en los Estados Unidos, donde aún se reproducen fábulas clásicas de marginalidad y represión femeninas. Y en un homenaje magistral a Flaubert, la autora conjura a la abnegada sirvienta de Un corazón sencillo; al igual que Félicité, este trino de criaturas invisibles para el mundo se rinde finalmente a su propio agotamiento físico y espiritual”, agregó.

Tres vidas, de Gertrude Stein, salió por Palmeras Salvajes.

18. Arderá el viento, de Guillermo Saccomanno. “Un extraño matrimonio llega a un pueblo de la costa, con un pasado incierto detrás y la determinación de instalarse en el lugar. Comprar el Hotel Habsburgo será algo que nadie olvidará. En poco tiempo, ese noble húngaro dedicado al arte, esa mujer sensual que lleva adelante el negocio, y sus dos hijos aún más extraños que ellos, se irán volviendo de manera imperceptible, pero definitiva, el hilo que enhebra la miseria, la corrupción y las bajezas de todos los pobladores. Narrada por una voz profundamente literaria, Arderá el viento permite oír la conciencia que late en toda ciudad pequeña, y es capaz de capturar el horror en la vida de una villa de mar y la belleza que todavía anida en ella. Guillermo Saccomanno se apropia de un territorio, de sus habitantes, de su pasado y de sus secretos, para mostrar ese entramado de complicidad entre la política, el narco, la policía y el periodismo, en medio del cual las personas corrientes sobreviven a su propia existencia”, se lee en la contratapa de esta publicación con la que el autor argentino ganó el Premio Alfaguara de Novela 2025.

Arderá el viento, de Guillermo Saccomanno, salió por Alfaguara.

19. La levedad, de Juan Cárdenas. “En el conjunto de ensayos que conforman este libro, el escritor y crítico colombiano Juan Cárdenas explora una cantidad de asuntos insoslayables para quienes quieran seguir pensando la literatura y el arte contemporáneos: las modas y el mercado, los equívocos raciales, la cuestión de la autenticidad, el exilio literario y la lengua expandida como lugar de pertenencia, los usos y abusos de la identidad, la recuperación de un pensamiento político utópico alejado de los lugares comunes para imaginar formas innovadoras y futuros posibles desde América Latina”, señalaron desde el sello Sigilo y agregaron: “Audaz y polémico, generoso y vibrante, este libro de engañosa brevedad confirma a Juan Cárdenas como una de las voces más lúcidas y originales de habla hispana”.

“El arte da placer no porque imite a la vida, sino porque es capaz de traducir sus leyes secretas al lenguaje de las formas sensibles. Y la vida es ligera, fugaz, esquiva, grácil, vulnerable y resistente de un modo mágico”, afirma Cárdenas en el ensayo fundamental que abre el volumen, dedicado a la ligereza como cualidad indispensable del arte.

La levedad, de Juan Cárdenas, salió por Sigilo.

20. Vinilo por dos. El sello anunció para este mes la salida de dos novedades; Canción llevame lejos, de Mauro Libertella y El fin es el fin del sol, de Marina Gersberg.

Sobre el primero, anticipó en un comunicado que el autor “tomó la estructura del compilado de canciones y la transformó en un libro”.

“¿Ensayos sobre rock y pop? ¿Relatos autobiográficos? Un testimonio sobre cómo algunas canciones nos acompañan de manera misteriosa, se enredan con la vida y se convierten en el soundtrack del paso del tiempo”, informaron los editores.

Sobre El fin es el fin del sol, de Marina Gersberg, adelantaron: “Un pueblo de Traslasierra, Córdoba, sirve como escenario para que la narradora y su familia encuentren el refugio en el que guarecerse de la tormenta que les tocó en suerte: un parto que no salió como esperaban y la obligación de repensar su forma de vida”.

Canción llevame lejos, de Mauro Libertella y El fin es el fin del sol, de Marina Gersberg, salieron por Vinilo.

21. La parte del sonambulismo, de Nicolás Hochman. “Si hay algo que no tiene mi sonambulismo es verosimilitud. La ficción necesita ser verosímil; la realidad, no”, se lee en las páginas de este libro del escritor argentino Nicolás Hochman, publicado este mes por la editorial Fondo de Cultura Económica.

“El sueño restaura los depósitos de energía del cerebro, vuelve más eficiente el sistema inmunológico, ayuda a codificar y consolidar la memoria, produce hormonas, baja el estrés. Los sonámbulos, sin embargo, se ven privados de minutos, a veces horas, de estas ventajas; cuentan con una tasa alta de accidentes domésticos, e incluso se registran casos de asesinatos. Los estudios científicos no se ponen de acuerdo en las características básicas de esta población y el narrador de La parte del sonambulismo se pregunta '¿cómo sacar estadísticas de algo tan íntimo, tan tangible, tan difícil de asentar y delimitar?'. Más aún, ¿cómo poner en palabras el sonambulismo? Con una maestría y una sensibilidad notables, Nicolás Hochman se anima a bucear las profundidades del vasto y oscuro océano que se abre ante este interrogante. Su narrador escinde la vida en dos partes: la que se vive de día, con plena consciencia, y la otra, la del sonámbulo nocturno. Como caras de una misma moneda, las experiencias de ambas partes se entrelazan en las páginas y conforman un todo indisoluble que enriquece al narrador, lo constituye y nos sitúa a nosotros, sus lectores, frente a la asombrosa incomodidad de percibir la vulnerabilidad de lo humano”, detalló la editorial en un comunicado.

La parte del sonambulismo, de Nicolás Hochman, salió por Fondo de Cultura Económica.

22. Calle Londres 38. Dos casos de impunidad: Pinochet en Inglaterra y un nazi en la Patagonia, de Philippe Sands. “Abogado especializado en derecho internacional, ensayista y reconocido escritor de no ficción, Philippe Sands explora en este apasionante relato la relación entre Augusto Pinochet y Walther Rauff, oficial de las SS alemanas que tras abandonar Europa encontró refugio en Punta Arenas, en el sur de Chile. A raíz del arresto del dictador chileno en Londres en 1998, Sands fue contratado como abogado por Human Rights Watch, y tuvo la oportunidad de participar en uno de los casos penales internacionales más importantes desde los juicios de Núremberg. Años después, mientras se documentaba para un libro, encontró una misiva escrita por un antiguo líder nazi llamado Walther Rauff. El autor de la carta, creador de las cámaras de gas ambulantes, ofrecía consejo a su viejo camarada sobre cómo escapar de las autoridades. Perseguido por crímenes contra la humanidad y genocidio, el jerarca había logrado trasladarse a Chile, donde había pasado a administrar una conservera que empaquetaba carne de cangrejo: alrededor de su figura se había forjado cierta mitología (Roberto Bolaño lo menciona en La literatura nazi en América y Nocturno de Chile, y aparece también al final de En la Patagonia de Bruce Chatwin). A Philippe Sands jamás se le ocurrió que pudiera existir alguna conexión entre Rauff y Pinochet, pero las vidas de ambos habían estado profundamente entrelazadas”, informa la editorial Anagrama sobre este lanzamiento.

“Calle Londres 38 es la historia de un viaje personal en busca de los orígenes y las consecuencias de esa relación, un camino donde la historia, la política y la literatura se entrecruzan para acabar componiendo un complejo rompecabezas en el que se mezclan también la comunidad selknam de la Patagonia, la opresión de los colonizadores europeos y una flecha que terminó en un oscuro almacén del Museo Británico”, agrega el sello.

Calle Londres 38. Dos casos de impunidad: Pinochet en Inglaterra y un nazi en la Patagonia, de Philippe Sands, salió por Anagrama.

23. Taguada, de Andrés Montero. “Se cuenta en el campo chileno que una noche de San Juan se habrían enfrentado a duelo, en un contrapunto, un terrateniente y un peón. Sus instrumentos sonaron noventa y seis horas seguidas, sus lenguas rimaron hasta perder la voz. Don Javier de la Rosa fue el vencedor. El mulato Taguada, otrora invencible payador, terminó ahorcado con una cuerda de su propio guitarrón. Una historia es un viajero que se pasea de voz en voz, de tierra en tierra, de fuego en fuego. Esta, el narrador chileno Andrés Montero la oye de su padre y del mismísimo Nicanor Parra. Entonces decide viajar en el tiempo para entrevistar en retrospectiva a las voces que trasladaron este duelo épico al presente y recoger las partes del relato que se fueron desprendiendo. El premiado autor de El año en que hablamos con el mar y de La muerte viene estilando es también el protagonista de esta novela, que sigue la pista de una leyenda fascinante. Intrigado, busca llegar hasta el siglo XIX, en la zona central de Chile, para ver con sus propios ojos el enfrentamiento, siempre y cuando a un mito se lo pueda presenciar”, informó el sello chileno La Pollera sobre esta novedad editorial que llegará a las librerías locales.

Taguada, de Andrés Montero, salió por La Pollera.

AL/JJD