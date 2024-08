Libros de agosto: Inés Garland, Carlos Busqued y Hernán Ronsino, entre lo más destacado

Con la Feria de Editores de Buenos Aires en el horizonte como uno de los hitos clave del calendario para los sellos pequeños y medianos locales, las novedades editoriales de agosto proponen diversidad y una buena cantidad de títulos de autores y autoras argentinos.

A continuación, un repaso por algunos de los títulos más destacados que están llegando por estos días a las librerías.

1. Diario de una mudanza, de Inés Garland. Según adelantó en un comunicado Penguin Random House, este nuevo libro de la escritora argentina Inés Garland propone un texto fragmentario alrededor de la menopausia y de distintas mudanzas –de casa, corporales, físicas y emocionales– para navegar en las vidas de las mujeres y los mandatos atávicos que las atraviesan.

“Empapada. Los muslos, los brazos, el pecho, el cuello, la cara, el nacimiento del pelo, la nuca. Terminaba pateando las sábanas, las frazadas, las medias. Después, aparecía el insomnio, las catástrofes inminentes en medio de la noche”, se lee en este diario, en el que una mujer se despierta por las noches con mucho frío en los pies para, un rato más tarde, sentir un calor impúdico.

“Migrañas, cambios de humor, cólera, una lista de síntomas desordenados que no parecen responder a nada específico; el cuerpo se le vuelve desconocido. Los encuentros con los hombres y con otras mujeres parecen ahora signados por un desafío vital e inesperado, mudar la vieja piel. Aparece una nueva manera de leer y se revela una trama de escrituras propias y ajenas que da cuenta de los prejuicios, pudores, silencios, cegueras históricas y batallas en busca del sentido necesario para atravesar ese desafío. Este es el diario de una mudanza que arrasa con la vieja identidad y propone una vida inesperada”, señalan desde la editorial.

Diario de una mudanza, de Inés Garland, salió por Alfaguara.

2. Cómo convertirse en nadie, de Betina González. “¿Qué queda de la literatura como arte en medio de la inflación editorial y una crítica que se ocupa solo de los contenidos? En un tiempo signado por la lógica de la vidriera, en el que se dan recetas para ”ser alguien“, Betina González cuenta su experiencia con los premios y los rechazos literarios, derribando varios mitos. Lo hace con una serie de crónicas y ensayos sobre la enseñanza y la escritura narrativa; también sobre lo que significa ser un lector”, apuntó la editorial Gog & Magog en un comunicado sobre esta flamante publicación de la autora argentina.

“Si en La obligación de ser genial la autora planteaba las coordenadas para pensar la escritura de las mujeres en un mundo dominado por los varones, en este nuevo libro da un paso más: revela cómo los conceptos de éxito y fama —ahora sobredimensionados por la acción de las redes— afectan el trabajo de los artistas de un modo esencialmente distinto a lo que ocurría en el pasado. En Cómo convertirse en nadie nos recuerda que podemos entrenarnos para entender los libros que leemos con un criterio propio. En sus manos, el ensayo personal se vuelve tan cautivante como nuevo y sus reflexiones trazan un camino posible para volver a sentir el contacto con aquello que el arte aún tiene para darnos a pesar de tanta conspiración para el estruendo”, agregó el sello.

Cómo convertirse en nadie, de Betina González, salió por Gog & Magog. En este enlace, una entrevista con la autora.

3. Caballo de verano, de Hernán Ronsino. A casi dos años de la publicación de Una música, novela ganadora del Premio de la Crítica de la Feria del Libro de Buenos Aires en 2023, llega Caballo de verano, una colección de cuentos del escritor argentino Hernán Ronsino.

Según adelantó la editorial Eterna Cadencia, las historias que componen este nuevo libro retratan la vida en el campo, la infancia, las aventuras, pero también el paso del tiempo, la ciudad, los secretos, los estragos del desgaste en una pareja.

“Los cuentos que componen Caballo de verano están divididos en dos partes que pueden vincularse con dos gestos bien diferenciados. Hacia el interior del libro, marcan dos zonas espaciales: una que responde a una estética propia del campo argentino, reconocible en sus siestas y en sus áridos caminos, y otra que atraviesa estos límites y se interna en la urbanidad, inclusive en ciudades muy lejanas. Hacia el exterior del libro también marcan dos zonas, pero en este caso temporales: los cuentos de la primera parte fueron escritos a lo largo de varios años mientras que los de la segunda parte son más recientes. Una joven que sueña, cuando hace las tareas de la casa, con ser parte de la telenovela que ve a diario; dos amigos que viven diferentes aventuras una calurosa tarde de verano mientras roban duraznos del campo vecino; o el trasfondo de la vida de una pareja donde late un secreto desgarrador son algunas de las historias que Hernán Ronsino construye en este libro con una mirada tan apacible como precisa que lo confirma como uno de los escritores más potentes y cautivadores de la literatura argentina de los últimos tiempos”, se lee en la contratapa de este libro.

Caballo de verano, de Hernán Ronsino, salió por Eterna Cadencia Editora.

4. Borderline Carlito, de Carlos Busqued. Según informó en un comunicado la editorial que lo publica, “Borderline Carlito es un libro póstumo de Carlos Busqued, un proyecto en el que estaba trabajando con los editores de Blatt & Ríos justo antes de morir”.

“Se trata de una selección de fragmentos de su blog, más particularmente de las mejores publicaciones realizadas entre 2006 y 2009, época en que iba ensayando las escenas, personajes e ideas que luego poblarían su gran novela Bajo este sol tremendo. A medio camino entre el diario de escritor y el cuaderno de apuntes, este libro es una selección de los momentos más potentes, sarcásticos y geniales de este autor que no deja de arrancarnos carcajadas de espanto ante este ”mundo de dolor“ (tal es el nombre de su imperdible cuenta de Twitter, @carlosbusqued). El lector encontrará aquí una nueva muestra de ese don infalible que tenía para la precisión, el humor ácido y lo oscuro, pantallazo general del imaginario de Carlos Busqued, uno de los escritores más originales de la literatura argentina reciente”, agregaron desde Blatt & Ríos.

Borderline Carlito, de Carlos Busqued, salió por Blatt & Ríos.

5. De un gris antiguo, textos de Alejandra Kamiya e ilustración de Yael Frankel. “Para llegar al río yo iría adelante, entre las plantas y los árboles. El camino parecería estar ahí pero lo iríamos abriendo. Yo me daría vuelta para llamarlo con la mirada. Él entendería”, se lee en las cautivantes páginas de este libro. La publicación pertenece al sello Limonero, una editorial “abocada a la publicación y difusión del libro ilustrado, con el que busca interpelar a lectoras y lectores de todas las edades”, según cuentan en un comunicado.

De un gris antiguo muestra “el camino al río, sosegado, coreográfico y sensitivo, de una niña solitaria y un elefante”. “Un recorrido contado en modo potencial –como si se tratara de un sueño o un deseo– e ilustrado por una mezcla de trazos primitivos y recortes casi documentales”, señalan los editores de la publicación.

De un gris antiguo, con textos de Alejandra Kamiya e ilustración de Yael Frankel, salió por Limonero.

6. Djinns, de Seynabou Sonko. “Penda, una muchacha de origen senegalés, vive con su abuela curandera, Abu Pirata, en un barrio popular de París. La acaban de echar de su trabajo como cajera en un minimercado y, mientras deambula con su skate por las calles de la ciudad, se pregunta si seguir el camino de Abu Pirata e iniciarse como curandera. Un día se entera de que su vecino Jimmy, un chico abandonado al que cuidan entre ella y la abuela, está internado en un centro de salud mental; la psiquiatra de turno le ha diagnosticado esquizofrenia y tendrá que quedarse ahí en observación. Pero Abu Pirata no está de acuerdo con el diagnóstico y cree que lo que necesita Jimmy en realidad es calmar el enojo de su djinn –una suerte de doble invisible que todos llevamos dentro– mediante la práctica de bwiti, una ceremonia tradicional gabonesa que permite curar las enfermedades del alma. ‘Los psiquiatras son para los blancos, vamos a sacar a Jimmy de aquí’, afirma. A caballo entre dos culturas y dos visiones del mundo diferentes, Penda iniciará una búsqueda para ayudar a su amigo y encontrar su propio sentido de la libertad”, señala la sinopsis oficial de esta novela, que llega por estos días a las librerías locales de la mano del sello independiente Sigilo. Su autora, además, será una de las visitas internacionales de la Feria de Editores 2024.

“A la vez relato iniciático, fábula y novela urbana, Djinns abre un sinfín de caminos para hablar sutilmente de racismo, pobreza, salud mental y dualidad identitaria. El estilo potente e imaginativo de Sonko canaliza con humor certero las reflexiones siempre agudas de una narradora tan inteligente como entrañable”, agregan los editores de la publicación, que es la primera de Sonko, una escritora que nació en 1993 en París y estudió letras modernas en Montreal y Bruselas.

Djinns, de Seynabou Sonko, salió por el sello Sigilo.

7. Vivir apestados, de Mario Lozano. “De un lado, los virus. Del otro, los seres humanos. La batalla se viene dando desde que nuestra especie apareció en el planeta y no cesa: el último gran combate sucedió en 2020, con la pandemia de coronavirus. Y todo indica que no será el último. Mario Lozano caracteriza a los virus y su particular forma de reproducción, que los obliga a infectar o morir, y anticipa cómo serán las pandemias que vienen (sí, está confirmado). De hecho, invita a leer nuestra propia evolución como la epopeya en que la humanidad buscó dominar y sobrevivir a nuestros tenaces contendientes”, adelanta Siglo XXI editores sobre esta publicación.

Vivir apestados, de Mario Lozano, es una novedad de Siglo XXI Editores.

8. Volver a pensar. Filosofía para desobedientes, de Tomás Balmaceda. “En 2019 Tomás Balmaceda publicó su primer libro de filosofía, Piénsalo. Desde entonces hasta hoy ha transcurrido poco tiempo. Sin embargo, ha sido suficiente para preguntarnos: ¿cuál es el Piénsalo que responde a esta época signada por la peligrosidad, las polarizaciones en todos los ámbitos y un estado de ánimo social más agresivo y cruel que entonces? La respuesta a este nuevo contexto es Volver a pensar, es decir, retornar a la actividad humana de la reflexión, dar espacio al pensamiento para cuestionarnos los temas que impactan hondamente en nuestro presente y futuro: la relación con el trabajo, la manera de vincularnos con los demás y nuestro lazo con la muerte. Ya no se trata de discurrir por casos universales, sino de afincarse en este presente volátil para que la filosofía sea la herramienta clave para formar y forjar un punto de vista propio y rebelarse así contra todos los mandatos dados. Hay que Volver a pensar, a crear y llevar adelante la filosofía para desobedientes”, afirman desde Galerna sobre esta flamante publicación del filósofo y docente Tomás Balmaceda.

Volver a pensar. Filosofía para desobedientes, de Tomás Balmaceda, es una publicación del sello Galerna.

9. Alcancía. Ida, de Rosa Chacel. Se trata del primer volumen de los diarios de Rosa Chacel, narradora, ensayista, poeta y artista española nacida en 1898 y fallecida en 1994, una figura clave de la literatura castellana del siglo XX, que fue parte de la Generación del 27 y en particular de Las Sin Sombrero (un grupo de mujeres pioneras en la historia de la emancipación intelectual femenina en España, que se negaban a usar sombrero como gesto de rebeldía), como señala en un comunicado el sello Blatt & Ríos.

“Como casi todas ellas, Chacel debió exiliarse luego de la Guerra Civil y vivió entre Buenos Aires y Río de Janeiro muchos años. Fue amiga de Rafael Alberti, discípula de Ortega y Gasset, y aquí se codeó con Jorge Luis Borges y el mundillo literario local. Ganó la Beca Guggenheim, entre otros premios a sus obras, y Mario Levrero la reconoció como una influencia importantísima para la escritura de La novela luminosa. Aquí presentamos sus diarios, en los que repasa parte de su estadía en Buenos Aires. Las dificultades económicas y personales, sumadas a cierta torpeza social, hacen de ella un personaje fascinante, una especie de hater antes de tiempo, de una sensibilidad lingüística y un manejo de la intuición dignos de admiración”, agregan desde la editorial.

Alcancía. Ida, de Rosa Chacel, salió por Blatt & Ríos.

10. Diario del abandono, de Leopoldo Brizuela. “A cinco años de su partida, recorrer este casi diario es conmovedor. Un mes en su vida cobra carnadura y nos permite atisbar algo de las tensiones que conformaron una subjetividad: sus amores, las lecturas fundacionales –principalmente mujeres–, la dificultad de la independencia, el intento de seguir adelante con la vida y la escritura en tiempos tan hostiles como los noventa liberales. Estos apuntes del abandono documentan bellamente la experiencia de un intelectual del siglo XX: nada es menor, nada se deja de lado sin pensar. Memoria y tiempo, conciencia de sí y de las imposibilidades: la escritura como ejercicio y respiración que nos constituye. O, como dice Leopoldo: ‘Yo quiero hablar con mis palabras. Como quiero amar con mi propio cuerpo’”, apunta en la contratapa de esta publicación Andi Nachon. Se trata de un libro póstumo y muy especial de Brizuela, que saldrá a la venta en librerías a través del sello Bosque Energético y también en la Feria de Editores de Buenos Aires.

Diario del abandono, de Leopoldo Brizuela, es una novedad de Bosque Energético.

11. Para qué sirve leer novelas, de Alejandra Laera. La investigadora, docente y doctora en Letras Alejandra Laera elige en esta publicación un conjunto de novelas argentinas del siglo XXI y explora sus conexiones con el capitalismo contemporáneo para intentar encontrar respuestas a la pregunta que la impulsa y le da nombre al libro.

“En medio de una crisis de alcance global que se profundiza en las economías regionales, aumenta la precarización laboral y provoca amenazas socioambientales, ciertas novelas despliegan una imaginación narrativa amplia y diversa, cuyos protagonistas siempre buscan desafiar, resistir o lidiar con las asechanzas y las dificultades que se les presentan una y otra vez. Organizado alrededor del dinero, el trabajo y el tiempo, este libro trama una lectura original que va de los diarios novelados de Ricardo Piglia o Alan Pauls al anticapitalismo novelesco de María Sonia Cristoff; de los dilemas de los escritores ante el mercado narrados por Sergio Bizzio o Juan Becerra a los juegos temporales de Samanta Schweblin y Gabriela Cabezón Cámara; todo con el fin de reconquistar para el presente una magia perdida por medio de la ficción”, señalan sobre este libro desde Fondo de Cultura Económica.

“La autora se pregunta: ‘Ante la desazón o el enceguecimiento frente al capitalismo, ¿qué puede tener para decirnos la literatura?’. El libro indaga este interrogante y sondea las propuestas narrativas que conectan críticamente a la novela con el descarnado capitalismo a través de la imaginación”, agregan los editores.

Para qué sirve leer novelas, de Alejandra Laera, salió por Fondo de Cultura Económica.

12. Leucofobia, de Gustavo Álvarez Núñez. El crítico cultural y musicalizador Gustavo Álvarez Núñez lanza por el sello Caleta Olivia su sexto libro de poesía. Se llama Leucofobia y contiene una colección de poemas “con títulos que remiten a lugares emblemáticos o peligrosos”. Como afirma el poeta y crítico Mario Nosotti en la contratapa, hay en la dicción del autor “un tono, una forma de conceptualizar y de hacerse preguntas que en este libro alcanza un punto singular”.

“Equilibrio inestable, precario, que oscila entre el refugio y la intemperie, que tiene siempre cerca –como una sombra– ‘la prepotencia de la caducidad’”, agrega.

“El libro plantea ciertas fronteras, ciertos límites, ciertos bordes que producen mucha adrenalina pero, también, generan un estado de reflexión permanente”, asegura por su parte la poeta patagónica Fernanda Maciorowski.

Leucofobia, de Gustavo Álvarez Núñez, salió por la editorial Caleta Olivia.

13. Alegría, de Margarita García Robayo con ilustraciones de Powerpaola. El sello de origen español Páginas de Espuma anunció para este mes el lanzamiento del libro Alegría, un nuevo título de la colección de cuentos ilustrados de la editorial. Se trata esta vez del trabajo en conjunto de dos grandes autoras: la escritora Margarita García Robayo y la ilustradora y artista visual Powerpaola.

“La selva que rodea y que acecha. Carreteras secundarias y arroyos de lluvia. Una finca llamada Alegría. Vidas de quienes rara vez consiguen lo que quieren, vidas de ida y vuelta, vidas acomodadas a la violencia o que desaparecen de un zarpazo. La imprescindible escritura de Margarita García Robayo combina existencias, espacios y tiempos porque ‘uno puede llenar el hueco de historias, y las historias de más huecos y esos huecos de más historias: la vida es una historia que contiene otra y que contiene otra. Uno no está condenado a una sola historia’. Las ilustraciones de Powerpaola son la otra mirada que enriquece este río que nos atrapa y nos alegra al mismo tiempo”, apuntan sobre este libro desde la editorial.

Alegría, de Margarita García Robayo con ilustraciones de Powerpaola salió por Páginas de Espuma.

14 ¡Ay, mi Argentina!, de Rodolfo Omar Serio. “En agosto llega ¡Ay, mi Argentina! de Rodolfo Omar Serio, una ágil nouvelle con toques de ciencia ficción y sub realismo criollo”, anunció en un comunicado la editorial Omnívora.

“Es el año 2056, Amalita y Ernestina, las dos mujeres argentinas más ricas –¿y poderosas?– del siglo XX, se descongelan por accidente en el futuro. Pero de la tierra que conocían ya no queda casi nada: inteligencia artificial, algoritmos y un villano retorcido transformaron el paisaje. A y E, ya descongeladas se encaprichan: este nuevo mundo no las satisface, quieren que la Argentina vuelva a ser lo que era. Juntas emprenderán una aventura distópica en clave sci-fi”, adelantaron los editores sobre esta historia.

“En esta ágil nouvelle, con influencias estéticas del sub-realismo criollo, dos señoras paquetas y con carácter intentarán salvar a la Argentina de su propio destino. ¿Podrán?”, agregaron.

¡Ay, mi Argentina!, de Rodolfo Omar Serio, salió por Omnívora Editora.

15. La primera materia, de Cynthia Edul. “¿Cómo y dónde comenzó la literatura? A esta pregunta ambiciosa que muchos han respondido recuperando las tradiciones orales y la poesía épica, Cynthia Edul la encuentra en las mujeres y el tejido. Urdiendo una tradición alternativa a través de una investigación histórica y a la vez poética, emerge una trama material para la conformación de nuestra imaginación: ‘Estamos tejidos de idéntica tela que los sueños’, según la cita de Shakespeare”, adelantan los editores de esta publicación, que tiene sus raíces en la obra teatral El punto de costura de la autora, que es novelista, dramaturga y gestora cultural argentina.

“La investigación se entrecruza en este libro con la propia trama familiar: el linaje de los inmigrantes sirios que hicieron la América con un pequeño emporio textil, luchando contra los embates de la economía argentina siempre oscilante. De ese entramado surgen preguntas que siempre vuelven: ¿Se puede romper con el legado? ¿Cómo armar un camino propio? ¿Dónde perduran los rastros de lo que fuimos? Hilo, nudo, fibra, trama. En este libro los capítulos se vuelven retazos con los que Edul va armando una azada para protegerse (y protegernos) de la intemperie”, agregan desde Tenemos las Máquinas.

La primera materia, de Cynthia Edul, salió por Tenemos las Máquinas.

16. Vida en Marta, de Santiago Craig. “¿Cómo contar nuestras vidas? ¿Qué momentos definitivos elegimos para decir ”fuimos esto“? La vida de Marta se arma, se desarma y vuela montada en el viento que empuja a su generación.Vida en Marta recorre la memoria y descubre lo extraordinario en los días comunes. Reconstruye un tiempo del mundo: la infancia en los años 80, la adolescencia y la juventud que cruzan el cambio de siglo hasta llegar a nuestros días y el futuro posible”, se lee en la contratapa de este libro que salió por Tusquets.

“Santiago Craig compone uno de esos libros pacientes –como los de Dickens o García Márquez– que acompañan a los personajes durante toda su existencia. Una novela profunda que desmenuza los momentos trascendentes, pero también los mínimos y hurga en su sentido con gracia y sensibilidad poco habituales. En su prosa reverbera, constante y voraz, la poesía. Su escritura, llena de riesgos y hallazgos estéticos, convierte cada pequeño hecho de la vida, hasta el más insignificante, en literatura”, señalan los editores de la publicación.

Vida en Marta, de Santiago Craig, salió por Tusquets.

17. El destino de una caja, de Víctor Malumian. La editorial mexicana Gris Tormenta anunción la publicación este mes en Argentina y México la experiencia de este ensayo del editor y distribuidor Víctor Malumián, quien se mete de lleno con uno de los eslabones más invisibilizados de la cadena del libro y la colaboración como modo de hacer: la distribución.

“¿Alguna vez te preguntaste cómo llegó ese libro hasta tus manos? ¿Cómo llega un libro a la librería? El recorrido no es lineal. En el ecosistema del libro se repiten las mismas lógicas que ya conocemos en la sociedad, el pequeño proyecto y la gran empresa, la atención al detalle y el volumen. ¿Cómo son las redes de colaboración entre colegas que pivotan entre lo industrial y la mirada artesanal sobre un objeto tan hermoso como antiguo?”, se pregunta, entre otras cosas Malumián en este libro con el que logra brindar una mirada novedosa sobre la importancia del distribuidor como enlace entre libros y lectores.

El destino de una caja, de Víctor Malumián, con prólogo de la editora y docente chilena Andrea Palet, salió por Gris Tormenta

18. Ruth, de Adriana Riva. “Ruth es una mujer que va a la ópera con amigas, toma clases de arte por Zoom, conversa con los hijos, mira a las nietas. Monologa acerca de las cosas que le gustan y las que no, dejando al desnudo la sabiduría que le regala la experiencia. Ruth es una mujer judía, viuda, que por primera vez tiene tiempo entre las manos y dedica su energía y picardía a explorar los recovecos de un deseo desasido de obligaciones. Con prosa lúcida y entretenida, llena de humor y apuntes tragicómicos, Adriana Riva da vida a la interioridad de una anciana dama en el umbral de los ochenta que se ha cansado de obedecer y dice, por primera vez, lo que piensa. Excéntrica, aguda, sutil, inteligente, Ruth está de vuelta de todo y al borde de lo que falta. Adriana Riva ha creado un personaje entrañable, de esos que no será fácil olvidar. Ruth es una novela hermosa, de delicada perfección, llena de luz y vitalidad”, escribió Federico Falco en la contratapa de este libro de la escritora argentina Adriana Riva.

Ruth, de Adriana Riva, salió por Seix Barral.

19. Napátrida. Volver a Nápoles, de Erri De Luca. Este libro breve y encantador ofrece una serie de memorias personales de tono lírico en las que el autor regresa a Nápoles, la ciudad que lo vio nacer, para rememorar tanto su infancia y juventud, como los detalles, tradiciones e historia de su ciudad, según adelantaron desde el sello Periférica. “De Luca observa la ciudad con distancia y al mismo tiempo con proximidad. Un libro que aúna música y pensamiento, nitidez poética e indagación sensorial que da vida a una Nápoles tan real como mítica: la ciudad portuaria y superviviente de la Historia, cómica y clandestina, vivaz y volcánica, abigarrada y barroca, mágica y plebeya”, aseguran desde la editorial.

Napátrida. Volver a Nápoles, de Erri De Luca, salió por Periférica.

20. Mujer peor, de Ana Ojeda. “Un episodio del melodrama político vernáculo, el brote de rebeldía de una empleada de una corpo o la codicia que anida en el corazón de toda familia o consorcio… estas tres historias en verso estallan la risa y la sintaxis”, adelantan los editores de este libro, que contiene tres nouvelles de la escritora argentina Ana Ojeda.

“Liberada de la breve cárcel de la oración erudita y los personajes solemnes, Ana Ojeda enardece en Mujer peor su asalto literario-feminista-anticapitalista anunciado ya en Furor fulgor”, se lee en la contratapa de esta publicación.

Mujer peor, de Ana Ojeda, salió por Random House.

21. Parte del caos, de Ariel Urquiza. “Atrapado en un trabajo que no le gusta, con un matrimonio que se desintegra y un hijo con el que no logra conectar, el protagonista de Parte del caos narra su vida, casi como si se la contara a sí mismo, en un intento de encontrar el origen del derrumbe y una clave que le permita reconstruirse. Con una lucidez que no pretende ocultar su melancolía, el narrador va desplegando el entramado que forman su presente y su pasado. Las frustraciones que le traen la vida familiar y su trabajo como fotógrafo de un diario. Su obsesión con el suicidio de un erudito en textos bíblicos al que fotografió justo un día antes de su muerte. El vínculo virtual que mantiene con un filósofo costarricense a quien engaña haciéndose pasar por Nancy, la exazafata que conoció en un viaje por los Estados Unidos con solo su cámara a cuestas y el futuro por delante. Los recuerdos de una infancia marcada por la tragedia y los de la verdadera Nancy. Pero a pesar de tener todas las piezas frente a él, no logra armar el rompecabezas de su vida”, apuntan desde Compañía Naviera Ilimitada sobre este libro del escritor argentino Ariel Urquiza.

“Ariel Urquiza construye una novela sutil e inteligente atravesada por el arte, la filosofía, la literatura y la religión. Una historia profundamente actual sobre la soledad, las pérdidas y la necesidad de recuperar la capacidad de creer, en algo, en alguien, en uno mismo”, agregan.

Parte del caos, de Ariel Urquiza, salió por Compañía Naviera Ilimitada.

22. Pasajeros, de Peter Rock. “Benjamin y Helen, padre e hija, se comunican a través de un dispositivo diseñado por Helen: una máquina graba lo que dice el padre, lo transcribe y lo envía en forma de fax, que la hija recibe y lee. En esta forma de comunicación tan extraña, se empieza a desentrañar un misterio de esa relación tan rara: una semana en la que Helen quedó ¿abandonada? ¿perdida?, luego de una expedición con su padre al bosque. Cuando Benjamin sufre un accidente, Helen decide volver a verlo y a partir del reencuentro indaga sobre el pasado”, señala la sinopsis oficial de esta novela del escritor estadounidense Peter Rock, quien suma de esta manera un nuevo título a una serie de historias que parecieran compartir personajes y escenarios tan extraños como cautivantes.

Pasajeros, de Peter Rock, salió por Ediciones Godot.

AL