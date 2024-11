Los libros de noviembre: Borges por Piglia, la vida de Martha Argerich y la última ganadora del Premio Nobel

Los sellos argentinos y también los internacionales que publican sus títulos en el país anunciaron el lanzamiento de diversas novedades editoriales para noviembre. Durante el mes, llegarán a las librerías del país publicaciones de figuras notables como Ricardo Piglia, Marta Minujín, Jacques Rancière, Mircea Cărtărescu y Han Kang, la última ganadora del Premio Nobel de Literatura, entre muchísimas otras.

A continuación, un repaso por los lanzamientos más destacados y las editoriales que los publicaron.

1. Borges por Piglia, de Ricardo Piglia. “En noviembre llega Borges por Piglia, el quinto título de Ricardo Piglia que Eterna Cadencia Editora publica en su colección de ensayo; un libro tan esperado como valioso que reúne las cuatro clases que Ricardo Piglia dictó en el programa homónimo de la TV Pública en el año 2013. Con una edición al cuidado de Daniela Portas, quien trabajó junto a Piglia durante mucho tiempo, y un epílogo del crítico cultural y editor Edgardo Dieleke, Borges por Piglia es la posibilidad de leer a Piglia una vez más, en su propia voz, de seguir escuchándolo, pensando con él, a partir de sus preguntas. Es, por lo tanto, un verdadero acontecimiento literario”, anunció en un comunicado Eterna Cadencia Editora.

“Las clases aquí compiladas fueron transmitidas un año después del ciclo Escenas de la novela argentina, que tuvo el mismo formato. En ambos casos, Ricardo Piglia se propuso trasladar la dinámica de un curso universitario a la televisión. Cada clase está seguida de la reproducción tanto del diálogo con figuras clave de la escena cultural que tenía lugar al final de la exposición como de la discusión abierta con el público. La primera se titula ¿Qué es un buen escritor? y en la conversación participan Paola Cortés Rocca y María Pía López; la segunda, La memoria, y allí intervienen Marcos Herrera y Germán Maggiori; la tercera, La biblioteca, tema que convoca a dos autores centrales en el catálogo de Eterna Cadencia Editora: Mario Ortiz y Luis Sagasti; y la cuarta, Política y literatura, que culmina con un intercambio imperdible con Horacio González y Javier Trímboli”, informó la editorial

Borges por Piglia, de Ricardo Piglia salió por Eterna Cadencia Editora.

2. Martha Argerich. Una biografía, de Olivier Bellamy. “Blatt & Ríos lanza este mes un libro muy esperado: Martha Argerich. Una biografía, de Olivier Bellamy. Publicado originalmente en 2010, este libro cuenta la singularísima vida de una mujer virtuosa tanto en la técnica como en su capacidad de interpretación de piezas de autores disímiles, de Bach a Prokófiev, y que supo además abrirse paso en un mundo de hombres. Una de las figuras más talentosas de la Argentina, única en su oficio y esquiva como pocas ante la mirada del periodismo. En este libro, el periodista francés Olivier Bellamy relata desde su infancia como niña prodigio nacida en una familia de clase media porteña, sus primeros años de formación, su encuentro con Perón y el viaje a Viena con su familia para seguir estudiando, su juventud, los conciertos, su vínculo con los hombres, su difícil maternidad y la relación con sus tres hijas, su manejo del dinero, los hitos en forma de concursos y los desafíos que supo sortear hasta su consagración como la mejor pianista del mundo. Un periplo apasionante para recorrer y escuchar”, informó el sello Blatt & Ríos en un comunicado.

Martha Argerich. Una biografía, de Olivier Bellamy, salió por Blatt & Ríos.

3. Mis años en New York (1965-1974). Una pasión por crear, de Marta Minujin. “La llegada de Marta Minujín a Nueva York en 1965 tras ganar el Premio Di Tella marca el comienzo de una historia de amor y conflictos con la ciudad y su incursión en el pop y el arte psicodélico. Este libro reúne sus experiencias de esa década, y narra en detalle los obstáculos materiales y personales que debió afrontar, como el dinero siempre escaso, el desconocimiento del idioma, la dificultad de no pertenecer a un mundo de artistas locales mimados que daban cócteles en sus inmensos atelieres, la depresión, y el modo en que logró transmutarlos en arte-arte-arte. Su relación con los protagonistas de la época, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Carolee Schneemann, Pierre Restany, Allan Kaprow y Wolf Vostell; las galerías en las que expuso -Bianchini, Stefanotty, Howard Wise- o los bares y discotecas que frecuentó -Elaine's, Max's Kansas City- acompañan su creciente reconocimiento en instituciones como la Americas Society y el MoMA. En paralelo, se describen desde su gestación las ambientaciones, los happenings, las performances y las intervenciones lúdicas en los medios de comunicación que realizó, un frenesí del que surgirán obras tan emblemáticas como Simultaneidad en simultaneidad, Minuphone, Minucode, Interpenning, Kidnappening, Frozen Erotism, The Soft Gallery, entre otras, que a la vez irán esbozando el perfil excepcional y único de la gran artista contemporánea, desde siempre y eternamente, sinónimo de vanguardia”, adelantan desde Lumen sobre este libro de la artista plástica argentina. Se trata de una suerte de continuación de sus memorias, publicados bajo el título Tres inviernos en París. Diarios íntimos (1961-1964).

Mis años en New York (1965-1974). Una pasión por crear, de Marta Minujin, salió por Lumen.

4. Los presentes inciertos, de Jacques Rancière. “Este libro reúne una serie de intervenciones publicadas o pronunciadas entre 2010 y 2021. Pero cobra sentido desde una perspectiva más amplia sobre las transformaciones que afectaron a nuestro mundo desde el corte que representó el desplome del sistema soviético a fines de la década de 1980. Todos recordamos las especulaciones que provocó en su momento el fin de la Guerra Fría. En esa línea, el exitoso libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre, anunciaba en 1991 la llegada de un mundo uniformizado y pacificado por el reinado conjunto de la economía liberal y la democracia política. Tales predicciones traducían la sensación más ampliamente compartida de que la era de las ideologías y los conflictos asesinos que estas engendraban había quedado atrás: habíamos entrado en la edad del realismo, en la cual la consideración desapasionada de los problemas objetivos daría nacimiento a un mundo apaciguado. A eso se le llamó en nuestras latitudes consenso”, anuncian desde Ediciones Godot sobre este reciente lanzamiento, que llega al país con traducción de Agustina Blanco.

“‘El pueblo’ no existe. Lo que existe son figuras diversas, cuando no antagónicas, del pueblo; figuras construidas privilegiando determinados modos de agrupación, determinados rasgos distintivos, determinadas capacidades o incapacidades. La noción de populismo construye un pueblo caracterizado por la temible aleación de una capacidad (la potencia bruta de la gente amuchada) con una incapacidad (la ignorancia que se le atribuye a esa muchedumbre)”, señala el autor en las páginas de esta publicación.

Los presentes inciertos, de Jacques Rancière, salió por Ediciones Godot.

5. La vegetariana, de Han Kang. “Hasta ahora, Yeonghye ha sido la esposa diligente y discreta que su marido siempre ha deseado. Sin ningún atractivo especial ni ningún defecto en particular, cumple los requisitos necesarios para que su matrimonio funcione sin sobresaltos. Todo cambia cuando unas pesadillas brutales y sanguinarias empiezan a despertarla por las noches, y siente la imperiosa necesidad de deshacerse de toda la carne del frigorífico. A partir de ese momento, Yeonghye impondrá en casa una dieta exclusivamente vegetariana que su marido aceptará entre atónito y molesto. Este será un primer acto subversivo seguido de muchos otros que la llevarán a la búsqueda de una existencia más pura y despojada, más cercana a la vida vegetal, un lugar donde el poder erótico y floral de su cuerpo romperá las estrictas costumbres de una sociedad patriarcal y ultracapitalista. Situada en Corea del Sur, La vegetariana es la historia de una metamorfosis radical y un acto de resistencia contra la violencia y la intolerancia humanas. Galardonada con el Premio Booker Internacional, esta bella y perturbadora novela catapultó internacionalmente a la que es una de las voces más interesantes y provocadoras de la literatura asiática contemporánea”, se lee en la contratapa de este libro de la reciente ganadora del Premio Nobel de Literatura. Una publicación que vuelve a las librerías locales en una edición del sello Random House.

La vegetariana, de Han Kang, fue publicado por Random House.

6. Theodoros, de Mircea Cărtărescu. “Tudor es el hijo de dos sirvientes de la corte de un gran boyardo de la atrasada Valaquia. Desde su nacimiento, la ambición parece guiar cada uno de sus pasos, y en su arduo ascenso al poder no dudará en dejar su camino sembrado de cadáveres. En su historia se cruzan el rey Salomón, la reina de Saba, el bisabuelo de John Lennon, el general Napier y la reina Victoria. Tudor será Theodoros: bandido y pirata, pecador devoto, el terror de los mares de la Hélade. Vivirá en bosques y monasterios, presenciará batallas y milagros, y finalmente se convertirá en Tewodros: el despiadado Emperador de Emperadores, soberano absoluto de Abisinia. Theodoros constituye un ejercicio de pura libertad creativa en una narración torrencial, libérrima, exuberante, la culminación de una obra absolutamente épica. Un terremoto literario. Una novela arrolladora que abarca desde lo realista hasta lo fantasmagórico”, señalan los editores de este libro del destacado escritor rumano Mircea Cărtărescu.

Theodoros, de Mircea Cărtărescu, salió por Impedimenta.

7. Antes que nada, de Martín Caparros. “Martín Caparrós es uno de los grandes escritores de su generación, maestro del periodismo y de la novela y de esa cruza de ambos que es la crónica. Nómada, polemista, curioso impenitente, ha recorrido el mundo y conocido a muchos de sus habitantes ricos y poderosos, y a muchos más pobres y anónimos. Estas fascinantes memorias cuentan esa vida –militancias y exilios, selvas y redacciones, amores y derrotas– y, al mismo tiempo, sesenta años de historia de Occidente: Caparrós puede pasar de la residencia de Perón en Madrid a la choza de Saratou en Níger y al primer McDonald’s en los últimos días de la URSS, puede descollar por accidente en la radio argentina o dar cuenta del problema del hambre en una obra fundamental, puede escribir biografías en verso, componer novelas interactivas o renunciar al New York Times por la censura. Antes que nada, como todas las obras de Caparrós, es además un magnífico artefacto literario donde cada palabra cuenta, donde el cómo importa tanto como el qué”, se lee en la contratapa de este libro, recientemente publicado por Random House.

Antes que nada, de Martín Caparros, salió por Random House.

8. El fin de la escritura, de Fernando Peirone. “¿Cuál es el futuro de la escritura? ¿La cultura letrada transformará la manera de expresar su ideal crítico-emancipador o permanecerá fiel a una narrativa que pierde su potencia comunicativa? Con una prosa ágil, este libro propone una periodización atípica para analizar los procesos narrativos que, a lo largo de la historia, expresaron los diferentes modelos de poder, de convivencia y de identidad, para confrontarlos con las encrucijadas y los desafíos que produce la narrativa transmedia”, adelantan sobre esta publicación desde Fondo de Cultura Económica.

Fernando Peirone (Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina, 1963) es escritor, ensayista e investigador. Se desempeña como director académico del programa Lectura Mundi, de la Universidad Nacional de San Martín, y profesor de la Universidad del Cine y de la Facultad Libre de Rosario. Fue director de la Biblioteca Popular Florentino Ameghino, miembro fundador de la Facultad Libre de Venado Tuerto en 1990 y fundador de la Facultad Libre de Rosario en 2005. Junto con otros colegas fundó el Foro para el Debate Social de las Nuevas Tecnologías en 2010.

El fin de la escritura, de Fernando Peirone, salió por Fondo de Cultura Económica.

9 Carnicero, de Joyce Carol Oates. “En esta historia basada en hechos reales, Joyce Carol Oates sigue los pasos de un médico que en el siglo XIX sometió impunemente a una gran cantidad de mujeres a operaciones grotescas para así poder publicar sus investigaciones. El doctor Silas Weir, conocido a posteriori como el padre de la neurología y de la «ginopsiquiatría», se obsesiona en esta novela con una de sus pacientes, Brigit, una joven sirvienta albina que se convierte en el principal sujeto de sus experimentos y en la semilla de su destrucción. Narrada por el hijo mayor de Weir, que ha repudiado el legado brutal de su padre, Carnicero se asoma al horror al que la comunidad científica ha sometido a las mujeres a lo largo de la historia y deambula por las galerías más oscuras de la psique humana, mientras trama al mismo tiempo una esperanzadora historia de amor”, señala la contratapa de esta nueva publicación de la escritora estadounidense. Publica Alfaguara.

Carnicero, de Joyce Carol Oates, es una novedad de Alfaguara.

10. El último lobo, de László Krasznahorkai. “Nos enorgullece sumar a nuestro catálogo a una figura insoslayable de las letras contemporáneas: el escritor húngaro László Krasznahorkai, permanente candidato al Nobel, galardonado con el Premio Formentor de las Letras el pasado marzo de 2024 y antes merecedor del Booker International en 2015. Comenzamos publicando El último lobo, una nouvelle escrita en una sola frase de más de noventa páginas que nunca llegó a las librerías argentinas y que apareció originalmente en 2009 por la Fundación Muñoz Ortiz. Para el 2025, estamos preparando una reedición local de Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río, ambas traducidas por Adan Kovacsics”, informó en un comunicado el sello Sigilo.

Sobre El último lobo, la editorial informó: “En un bar de Berlín, un filósofo le cuenta a un barman húngaro las peripecias de su viaje a Extremadura, España, invitado por una misteriosa fundación para que conozca la región y escriba sobre ella. El filósofo recibe dinero, un pasaje de avión, un chofer personal y la asistencia de una intérprete que lo ayudará a comunicarse. Aunque cree que la invitación es un malentendido, acepta, sin tener claro sobre qué va a escribir. Apenas llega, se obsesiona con la historia de la muerte del último lobo extremeño y emprende una investigación que se convertirá en una experiencia transfiguradora. Reconocido mundialmente por sus novelas largas y volcánicas, entre las que se destacan Tango satánico y Melancolía de la resistencia, El último lobo es una inmejorable puerta de entrada al singularísimo universo de este gran escritor húngaro”.

El último lobo, de László Krasznahorkai, fue publicado por Sigilo.

11. Victoria, de Paloma Sánchez-Garnica. “Recién terminada la Segunda Guerra Mundial, en un Berlín arrasado y sin futuro aparente, Victoria sobrevive cantando cada noche en el club Kassandra. Pese a tener una mente prodigiosa, capaz de crear un poderoso sistema de cifrado de mensajes, su hija Hedy y su hermana Rebecca dependen de ese mísero sueldo para sobrevivir. Un chantaje sin escrúpulos por parte de los rusos obligará a Victoria a viajar sola a Estados Unidos, donde, sin embargo, disfrutará del amor incondicional del capitán Norton. Allí descubrirá que la que parecía la sociedad más democrática del mundo esconde una rancia capa de racismo e injusticias de la mano del Ku Klux Klan y el senador McCarthy. Una novela grandiosa en la que los resentimientos, el dolor de la pérdida y las decisiones difíciles serán superados gracias al coraje de unos personajes que luchan firmemente por defender lo que más aman”, señalan los editores de esta publicación, recientemente galardonada con el Premio Planeta.

Victoria, de Paloma Sánchez-Garnica, estará disponible a partir del 15 de noviembre a través de la editorial Planeta.

12. Aquí, Argentina. Crueldades, política y mariconerías, de Gabriela Borrelli Azara. “Desde hace algunos años, la frase ‘Argentina, no lo entenderías’ recorre las redes sociales como estandarte orgulloso de una esencia difícil de explicar. ¿Qué define la cultura argentina? ¿Quiénes participan en su creación y circulación? ¿Qué nos identifica como sociedad? ¿Qué es la batalla cultural? ¿Cómo llegamos hasta acá? En este libro, Gabriela Borrelli Azara crea constelaciones luminosas a partir de ciertos hitos de nuestra herencia literaria, plástica y cinematográfica para intentar comprender nuestro presente y darle un sentido a la tensión permanente entre cultura y política. Las posibles hojas de ruta para este recorrido son incontables, pero Borrelli Azara propone hacerlo a partir de cinco ejes temáticos: en el primer capítulo explora la violencia, el horizonte de la crueldad y la mentira como extorsión. En el segundo, a partir de un debate en los últimos tiempos sobre las declaraciones públicas de artistas populares, la relación entre la obra de arte y la militancia política. Siguiendo las pistas de los territorios que abarca la batalla cultural planteada, el tercer capítulo ilumina las representaciones de la diversidad sexual. En el cuarto capítulo se repasan nombres e hitos del periodismo argentino que desde el pasado señalan las trampas de los esquemas periodísticos actuales. Al final, la relación entre cultura y Estado será el eje que permita recorrer experiencias de cooperación creativa entre ambos y también experiencias artísticas que ‘denunciaron’ la censura cultural. Tributario del programa que se transmitió por el canal de streaming Gelatina, este libro bucea en el pasado para ayudarnos a interpretar algo de nuestro presente e incluso también de nuestro futuro”, se lee en la contratapa de esta publicación que acaba de salir por el sello Sudamericana.

Aquí, Argentina, de Gabriela Borrelli Azara, salió por Sudamericana.

13. Colección de Historia Argentina, Futurock. “Ediciones Futurock lanza su Colección de Historia Argentina. Distintos historiadores y cientistas sociales de una nueva generación, encaran la tarea de volver a contar la historia de nuestro país, a partir de los problemas y preguntas que nos arroja nuestro presente. El espíritu de la colección es la publicación de autores jóvenes, en muchos casos noveles, que vuelven a visitar los grandes temas nacionales, desde una perspectiva actual”, adelantó la editorial en un comunicado.

Este mes, el sello tiene previstas dos novedades. “En un doble lanzamiento, Juan Manuel Romero aborda un tema clásico como la recuperación democrática, pero desde la perspectiva del peronismo: 1983, la primera derrota del peronismo, es un ensayo sobre la elección que ganó Raúl Alfonsín, vista desde el bando derrotado y los debates que se desataron al interior del justicialismo después de esa coyuntura”, informaron.

El segundo, de Tomás Aguerre, conmemorando el 30º aniversario, es sobre la reforma constitucional argentina de 1994 y lleva como título 90 días para cambiar la Argentina: La última reforma constitucional. “Una reforma que nació de un pacto político, y que moldeó buena parte de la política posterior: allí nació el balotaje y la ciudad de Buenos Aires se convirtió en una ‘hacedora’ de presidentes, al lograr su autonomía política”, destacan los editores.

Los libros 1983, la primera derrota del peronismo, de Juan Manuel Romero, y 90 días para cambiar la Argentina: La última reforma constitucional, de Tomás Aguerre, forman parte de la flamante Colección de Historia Argentina de Ediciones Futurock.

14. Tengo hasta ahí. Escribir para chicos y chicas, de Florencia Gattari. “¿Qué es lo infantil en un libro? O ¿qué es un libro para niños? Florencia Gattari pregunta, ensaya respuestas, arriesga. Avanza con belleza y precisión en su propio costurero de la mente, y nos da una definición. O varias. Porque se mueve en un territorio no definitivo, en un lugar que no arrincona: el de la ficción. Para eso, Florencia Gattari se sirve de recuerdos de su propia infancia y la de otros, de anécdotas, lecturas, conversaciones con pacientes y postales que de tanto mirar hablan: en una sala de espera, en una plaza, en un viaje a Tornquist. Inicios, Terquedades y Pasar a otra cosa son las partes que componen este libro y arman un entramado donde hacer pie o donde seguir con el devaneo, un lugar para pensar, rodear y decir aquello sobre lo que habla sin saber pero igual habla: escribir para chicos y chicas”, adelantó sobre este libro en un comunicado la editorial La Crujía.

Tengo hasta ahí. Escribir para chicos y chicas, de Florencia Gattari, es una novedad de La Crujía Editorial.

15. El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia, de Patricio Pron. “Esta nueva edición que se suma ahora al catálogo de Anagrama de El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia, corregida y ampliada, incluye medio centenar de fotografías inéditas y un nuevo epílogo a cargo del autor. Un joven escritor argentino regresa desde Alemania a la localidad de la Pampa donde pasó su infancia para despedirse de su padre. Este retorno lo confronta con el pasado trágico de su familia y con los turbulentos años previos a su nacimiento, marcados por la clandestinidad y la agitación política. El espíritu de mis padres siguen subiendo en la lluvia es un juego de simetrías, de búsquedas que se solapan y de secretos de familia que son, al mismo tiempo, los de todo un país. Este relato sobre la memoria y la justicia, que recibió el aplauso unánime de la crítica y se publicó en veinticinco países, resuena poderosamente en nuestros tiempos, marcados por la negación y el olvido”, adelantó Anagrama sobre este lanzamiento.

El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia, de Patricio Pron, salió por Anagrama.

16. Patria y familia, de Sebastián Wainraich. “Una obra coral que entrelaza con maestría la voz interior de Luis Alberto Camino con la de quienes lo rodean, en una desaforada carrera por convertirse en presidente. Caracterizado por su capacidad para dar batalla, Camino dejará todo de lado para conseguir su objetivo. Con ritmo frenético y la tensión dramática de un thriller, Wainraich da vida a una serie de personajes unidos por la ambición y el deseo de poder, dispuestos a saltar sin red al vacío”, señala la sinopsis oficial de esta flamante novela del periodista Sebastián Wainraich.

“Con una sintaxis muy potente, esta novela nos cuenta la máquina mental que maneja a un candidato a presidente. Una especie de american psycho, un arribista, un personaje que pelea palmo a palmo con la realidad que nos toca vivir: los presidentes, esos seres desquiciados que nadie conoce de verdad, ni siquiera –como conjetura Wainraich– ellos mismos”, asegura sobre el libro en la contratapa el escritor Fabián Casas.

Patria y familia, de Sebastián Wainraich, salió por Planeta.

17. Motosierra y confusión, de Mercedes D’Alessandro. En esta publicación, según adelantan desde la editorial Sudamericana, Mercedes D'Alessandro “analiza el desembarco en la Argentina de un gobierno ‘liberal libertario’ y sus resultados. Al mismo tiempo, propone revisar las ideas y las categorías con las que se piensa la política económica, extender la mirada y ver qué hay más allá del déficit fiscal o la inflación”.

“Este volumen al que te asomás es una mezcla de intervención ensayística en tiempo real, crónica de un reseteo social de desenlace todavía incierto, revisión teórica minuciosa del bagaje intelectual del libertarianismo y autobiografía de una generación política que aún no se resigna a la derrota”, señala Alejandro Bercovich en el prólogo.

Motosierra y confusión, de Mercedes D’Alessandro, salió por Sudamericana.

18 Tarántula, de Eduardo Halfon. “A finales de 1984, dos jóvenes hermanos guatemaltecos, exiliados desde hace años en Estados Unidos, vuelven a Guatemala para participar en un campamento de niños judíos en un bosque perdido de las montañas del altiplano. Poco saben de su país natal, y ya apenas hablan español. Sus padres les han insistido en que irían a pasar unos días en el campamento para aprender no sólo formas de supervivencia en la naturaleza, sino también formas de supervivencia en la naturaleza para niños judíos. Que no es lo mismo, les han dicho. Pero una mañana, los niños descubren que el campamento ha sido transformado en algo mucho más siniestro: ahora cada uno tendrá que encontrar su propia forma de sobrevivir”, señala la sinopsis oficial de esta novela de Eduardo Halfon, publicada por el sello Libros del Asteroide.

Tarántula, de Eduardo Halfon, salió por Libros del Asteroide.

