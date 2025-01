Martín Caparrós, memorias honestas para no publicar

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

En este nuevo capítulo de La Ventana Indiscreta, Martín Caparrós habla sobre su último libro “Antes que nada”, pero también de sus amores, las personas que marcaron su vida, su enfermedad. Aquí algunos tramos de la entrevista.

– Qué decidiste contar y qué no en el libro

–Mi truco mientras trabajajaba, mientras escribía esto, era que no tenía muy claro que fuera a publicarlo. No lo pensé para publicar, y eso me permitía escribir mucho más tranquilo, estaba escribiéndolo para mí básicamente. Yo quería ser honesto en lo que contara y no sabía bien cómo elegir qué contar, por otro lado tampoco quería caer en anécdotas y pequeñas historietas. Hay muchas que quedaron afuera, simpemente porque me parecía que no valían la pena. Después lo único que conscientemente decidí no profundizar demasiado en eso, fueron mis relaciones amorosas, porque me parece que a nadie le importa mucho, por supuesto las consigno y las recuerdo pero no me meto a analizarlas. Son cosas que involucran siempre a otra persona y son toda gente, las mujeres con las que estuve, con las que sigo teniendo mucho cariño, no veía por qué meterme a contar cosas buenas o malas a gente que no tenía por qué saberlas. Eran mis memorias, no sus historias.

– Hay algo muy fuerte en tu biografía en los cruces con las personas en momentos tan cruciales.

–Yo no lo tenía tan claro, es otra de esas cosas que aparecen más claras cuando uno arma la serie, cuando uno junta todas las historias. Me acuerdo de una ex amiga que vino a mi cumpleaños de 50, que fue en Buenos Aires, en Olivos, donde vivía en esa época. Después escribió algo un poco malvado, como diciendo que toda la gente que estaba ahí por lo menos había publicado un libro, o algo así. Y lo decía como diciendo ah qué snob este muchacho que solo invita a su cumpleaños a gente que había publicado un libro. El primer problema es que ella había venido con alguien que había publicado 20 libros, pero bueno, eso lo dejamos de lado.

Y sí, mis amigos en general son los amigos de la vida que fui llevando, muchos de esos publicaron libros porque nos hicimos amigos porque éramos escritores, porque nos veíamos en los mismos lugares y todo eso. No tengo muchos amigos bailarines, o ingenieros, es más o menos lógico, pero es cierto que hay alguna gente que me impresionaba cuando ellos decían que eran amigos míos, por ejemplo. Carlos Fuentes, a quién yo leí con devoción cuando tenía 15, o 16 años, y después 15 años después nos presentaron y él decidió que íbamos a ser amigos. Digo decidió porque era un señor ya muy grande, y era Carlos Fuentes, y obviamente fue él el que me dio cabida, por decirlo de algún modo y después cada vez que venía a Buenos Aires, me llamaba, nos íbamos a comer, charlábamos. Eso sí me impresionaba un poco.

– No quiero esquivar el tema de la enfermedad. ¿Qué música, qué libros te acompañan?

– Me parece notable cuando pienso en (Franco) Battiato pienso en Claudio López Lamadrid, me acuerdo de haberlo escuchado con él, de haberlo comentado, es muy curioso que sea como una línea entre los editores, porque también lo escuchaba Juan Forn.

Estoy escuchando jazz, sobre todo, es un jazz tan viejo que me impresiona lo viejo que es. Y de hecho escuché mucho jazz en general de hace mucho tiempo. Me doy cuenta de que lo que se ha hecho en los últimos 20, 30 años no tengo ni idea. John Coltrane, Miles Davis, Bill Evans, Steve Coleman, gente que ya está como mucho de los años 70, 60 y más atrás, Charlie Parker, Dizzy Gillespie por alguna razón recién ahora me di cuenta.

Yo hago una cuenta tonta, que es que, por ejemplo, yo escuché un concierto inolvidable Dizzy Gillespie, que recuerdo en el libro, que se llamaba en el “Lincoln Center de Nueva York”, en el año 81, hace 43 años, es como si en el 81 hubiera estado hablando de los años 30. Sin embargo a mí me parecen contemporáneos, no sé como lo logro, pero me sucede. Y si no también Keith Jarret, que sigue estando ahí todo el tiempo, cuando empieza el concierto de Colonia, digo ay, estoy en casa.

