Los herederos de Orwell dan luz verde a un "1984" femenino y feminista

"Era un día luminoso y frío de abril y los relojes daban las trece". Es una de las frases iniciales más famosas de la literatura y ahora también el comienzo de una nueva versión de 1984, de George Orwell. Este nuevo proyecto acaba de recibir el beneplácito de los herederos del escritor británico y tendrá como rol principal a Julia, la contraparte femenina del protagonista primigenio, Winston Smith. Lo firmará Sandra Newman, autora estadounidense pero muy vinculada con Reino Unido, según adelantó The Guardian.

La familia de George Orwell quería dar con alguien capaz de acometer esta renovación del relato sin faltar a la memoria del original. Entonces apareció Newman. La editorial Granta Books adquirió los derechos para Reino Unido y la Commonwealth, pero también EEUU confirmó que Mariner Books, el histórico sello de Orwell allí, publicará la novela a partir del junio que viene. Ninguna editorial española se ha interesado todavía por ella.

Julia se sitúa en el mismo escenario y cuenta los mismos eventos que 1984, pero desde los ojos de la protagonista. "Dos de las preguntas que quedan sin resolver en la novela de Orwell son qué ve Julia en Winston y cómo se ha abierto camino a través de la jerarquía del partido. Sandra se ha metido en las profundidades del Gran Hermano de una manera completamente convincente y que es fiel al original, pero también ofrece una narrativa dramáticamente distinta que lo complementa", expresó el albacea literario de la Fundación Orwell, Bill Hamilton. Según esta plataforma, el propio hijo de Orwell, Richard Blair, ha consultado y aprobado el proyecto.

Julia es mucho más intuitiva y realista que Winston. Ella comprende al Partido mejor que él y es más astuta en la forma de desafiar su doctrina

La distopía política que escribió Orwell en 1949 ha sido reproducida de forma directa, o al menos ha inspirado obras más recientes del cine y de la literatura. El propio escritor se puso manos a la obra después de una breve estancia en la España de la Guerra Civil, donde quedó tocado por la violencia del bando sublevado y las atrocidades que vio entonces. Este mundo gris y asfixiante, así como las prácticas más exacerbadas del fascismo y del comunismo, le sirvieron para crear el estado de Oceanía, que integra lo que antes era América, las Islas Británicas, el sur de África, Nueva Zelanda y Australia. También para dar forma al Gran Hermano, el ojo que todo lo ve y la encarnación del sistema opresivo, y a los proles, la masa de súbditos.

Orwell presenta todo este entramado a través de Winston Smith, un trabajador del Ministerio de la Verdad que se encarga de falsear la historia a fin de que coincida con el relato manipulador del Estado. Escribiendo su diario personal, Smith está boicoteando al Partido, renunciando a su obediencia y arriesgándose a recibir un enorme castigo. Durante ese momento de "despertar" conoce a Julia, una compañera de trabajo de la que se enamora. Eso sí, después de haber fantaseado con violarla y asesinarla.

¿Quién es Julia?

La intención de escribir Julia es la de dotar al personaje de autonomía, puesto que siempre ha sido vista desde los ojos de Winston y la mirada misógina de otra época. El mismo Orwell reconoce en 1984 que "en cierto modo, era mucho más aguda que Winston y menos susceptible a la propaganda del Partido". "También despertó una especie de envidia en él al decirle que, durante los Dos Minutos de Odio, su gran dificultad era no estallar en carcajadas. Pero solo cuestionó las enseñanzas del Partido cuando de alguna forma alteraban su propia vida. A menudo estaba dispuesta a aceptar la mitología oficial, porque la diferencia entre la verdad y la falsedad no le parecía importante", escribió el autor.

Julia es una mujer de 26 años que trabaja en el Departamento de Ficción del Ministerio de la Verdad escribiendo novelas. La primera vez que aparece en 1984 lo hace durante una sesión de Dos Minutos de Odio, en la que los miembros del Partido único se reúnen frente a una pantalla que les muestra imágenes de sus enemigos, en especial del líder de los disidentes, Emmanuel Goldstein. En ese momento llama la atención de Winston Smith, que escribe con desdén en su diario que las mujeres jóvenes suelen ser las más fanáticas, a la vez que alaba su belleza. Smith se imagina entonces violándola y asesinándola.

Sin embargo, después de varios encuentros más, ella le deja una nota declarándole su amor. Ambos comienzan ahí una historia prohibida de afectos y encuentros sexuales. "Ella representa la humanidad que Winston no tiene: pura sexualidad, astucia y supervivencia", escriben en la web especializada Cliff Notes. "Julia es mucho más intuitiva y realista que Winston. Ella comprende al Partido mejor que él y es más astuta a la hora de desafiar su doctrina. Mientras que Winston está emocionado por la posible caída del Partido, Julia siente que sus deseos son solo una fantasía y se muestra apática ante sus dogmas. Ella se ocupa de moverse por el Partido, a diferencia de Winston, que desea atacarlo desde dentro", continúan.

Ella representa la humanidad que Winston no tiene: pura sexualidad, astucia y supervivencia

"Winston siente una verdadera antipatía hacia las mujeres como resultado del adoctrinamiento del Partido y de sus estrictos códigos sexuales". Mientras que ella usa el sexo para vengarse del Partido, lo que la Policía del Pensamiento castiga en mayor medida es el amor, ya que solo está permitido manifestarlo por el Gran Hermano. Por eso ambos son detenidos en el momento más feliz de su relación y son torturados durante meses en la Habitación 101. Winston cede, traiciona a Julia y regresa a Oceanía reeducado como un miembro ejemplar del Partido, donde descubre que ella también ha flaqueado ante las torturas. Ahora viven por y para el Gran Hermano.

"No ha conocido otro mundo y, hasta conocer a Winston, nunca imaginó uno. Es oportunista, no cree en nada y no le importa en absoluto la política. Rutinariamente rompe las reglas pero también colabora con el régimen cuando es necesario. Es una ciudadana ideal de Oceanía". Así ha definido la editorial Granta a la Julia de Sandra Newman.

¿Quién es Sandra Newman?

La autora elegida para la ocasión es Sandra Newman, una escritora de 56 años nacida en Boston pero residente en Alemania, Rusia, Malasia y Reino Unido, donde se licenció y estudió un máster. Su primera novela, Lo único bueno que alguien ha hecho en su vida, fue nominada en 2002 al First Book Award que organiza The Guardian. En 2009 publicó su libro Cómo no escribir una novela, el único que llegó a España de la mano de Planeta.

Julia se publicará después de junio porque antes Newman lanzará con la misma editorial The Men, una distopía donde todas las personas con cromosoma Y desaparecen del planeta. Granta sigue así con sus revisiones feministas de historias clásicas: la primera fue A Thousand Ships, sobre la guerra de Troya; The Girls, una versión de la Iliada desde la perspectiva de Briseida; Maggie O 'Hamnet, sobre la esposa de Shakespeare; y Los nombres de las mujeres de Jeet Thayin, que cuenta la vida de 15 coetáneas a Jesús.