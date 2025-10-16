Premio Fundación Medifé Filba: anuncian la “lista corta” con las cinco novelas finalistas

A partir de una selección que hizo un jurado integrado por María Moreno, Alan Pauls y Alejandra Kamiya, se anunció este jueves la “lista corta” con las novelas que competirán por el Premio Fundación Medifé Filba, un galardón que busca distinguir a lo mejor de la literatura argentina y que ofrece $5 millones al ganador. En julio habían sido anunciados los diez títulos finalistas y ahora siguen en camino solamente cinco.

“El Premio Fundación Medifé Filba busca darle nueva visibilidad a libros que salieron un año atrás para volver a ponerlos en la discusión y en la mesita de luz de lectoras y lectores. En julio anunciamos la lista de las 10 novelas finalistas donde la invitación fue a leer libros que orientan la lectura en el universo editorial local, seleccionando novelas que se destacan por tonos, tramas y estilos. Una lista diversa con un elemento en común: todos son libros excelentes que invitamos a leer”, informaron los organizadores del Premio en un comunicado.

“Hoy continuamos con la tarea de celebrar a la mejor novela publicada en 2024 y anunciamos los cinco títulos elegidos por el jurado del Premio María Moreno, Alejandra Kamiya y Alan Pauls”, agregaron.

Los títulos elegidos, según informaron desde la organización del Premio Fundación Medifé Filba, son los siguientes:

Algo que nadie hizo, de Matías Aldaz , publicado por la editorial El gran pez.

, publicado por la editorial El gran pez. Continuidad de Emma Z., de Ariel Magnus , publicado por Interzona Editora.

, publicado por Interzona Editora. Diario de una mudanza, de Inés Garland , publicado por Alfaguara.

, publicado por Alfaguara. En El Pensamiento, de César Aira , publicado por Literatura Penguin Random House

, publicado por Literatura Penguin Random House La ficción del ahorro, de Carmen M. Cáceres, publicado por Editorial Fiordo.

Desde la organización también adelantaron que en noviembre se anunciará la novela ganadora “que será definida por el jurado y recibirá un premio de 5 millones de pesos, además de una estatuilla diseñada especialmente para el Premio”.

“Esta lista reúne novelas que narran fragmentos de la desaparición de un pueblo como sucede en Algo que nadie hizo o la transformación de un cuerpo y de una vida como en Diario de una mudanza. Obras que trabajan una línea más experimental y ‘transtextual’ como sucede en La continuidad de Emma Z y novelas que, a través del humor, narran la infancia de un niño en un pueblo a través de recuerdos como En El Pensamiento o que retratan la vida urbana de una familia de clase media de provincia a principios del siglo XXI como sucede en La ficción del ahorro”, apuntaron desde la organización y concluyeron: “La invitación del Premio Fundación Medifé Filba sigue siendo la misma: leer estas novelas y dejarse atrapar por personajes y realidades alternativas”.

