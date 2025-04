Series y películas que llegan al streaming en abril: ‘El Eternauta’, Lali Espósito, ‘The Last of Us’ y la vuelta de ‘Black Mirror’

A continuación, un repaso por los lanzamientos más destacados que ofrecerán las plataformas Netflix, Amazon Prime Video, Max, Disney+ y Mubi a lo largo de abril.

1. El Eternauta. Sin dudas, uno de los grandes lanzamientos del año. Con Ricardo Darín al frente, la adaptación audiovisual de la icónica novela gráfica de ciencia ficción de Héctor G. Oesterheld ilustrada por Francisco Solano López y publicada por primera vez en 1957 llegará a Netflix el 30 de abril.

“Una noche de verano en Buenos Aires, una misteriosa nevada mortal acaba con la mayor parte de la población y deja aisladas a miles de personas. Juan Salvo y sus amigos inician una desesperada lucha por la supervivencia. Todo cambia cuando descubren que la tormenta de nieve tóxica es tan sólo la primera fuerza de choque de un ejército de otro planeta que está invadiendo la Tierra. La única manera de mantenerse vivos será resistir y luchar juntos. Nadie se salva solo”, señala su sinopsis oficial.

Dirigida y creada por Bruno Stagnaro, el elenco incluye a Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y Mora Fisz, entre otros. La primera temporada, según anticipó Netflix, cuenta con seis episodios.

El Eternauta llega a Netflix el 30 de abril.

2. El fin del amor. “En esta temporada, Tamara, interpretada por Lali Espósito, alcanza el éxito y el prestigio con que siempre soñó tras la publicación de su libro El fin del amor. Sin embargo, su felicidad se ve empañada por el proceso judicial que sigue a la muerte de su padre y por un interés amoroso inesperado. Los nuevos episodios se estrenarán el 16 de abril en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo”, informó la plataforma en un comunicado sobre la segunda temporada de esta exitosa serie basada en el libro de Tamara Tenenbaum.

La segunda temporada de El fin del amor se podrá ver por Amazon Prime Video a partir del 16 de abril.

3. The Last of Us. “La segunda temporada de la serie dramática original de HBO y ganadora de un Emmy, The Last of Us estrena el domingo 13 de abril a las 23:00 hs. en HBO y Max. Esta segunda temporada estará compuesta por siete episodios y cada domingo se estrenará uno nuevo”, informó la plataforma Max en un comunicado.

“Tras cinco años de paz luego de los eventos de la primera temporada, el pasado colectivo de Joel y Ellie los alcanza, arrastrándolos a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás”, señala la sinopsis oficial de la serie.

“El elenco que regresa para la segunda temporada incluye a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria. El nuevo elenco previamente anunciado incluye a Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac. Catherine O’Hara será estrella invitada”, agregaron desde Max.

La nueva temporada de The Last of Us se podrá ver en HBO y Max a partir del 13 de abril.

4. Morir de placer. “La miniserie Morir de placer está inspirada en la historia de Molly Kochan, que se dio a conocer originalmente en un podcast de Wondery creado con su mejor amiga, Nikki Boyer. Cuando Molly (Michelle Williams) es diagnosticada de cáncer de mama metastásico en estadio IV, decide dejar a su esposo, Steve (Jay Duplass). A partir de entonces, comienza a explorar por primera vez en su vida la amplitud y complejidad de sus deseos sexuales. Molly tiene mucho por hacer en el poco tiempo que le queda, y no hay lugar para escándalos ni juicios: su lista de cosas por hacer antes de morir es solo asunto suyo. Molly encuentra el valor para lanzarse a esta aventura gracias a su incondicional amiga Nikki (Jenny Slate), una mujer cuya lealtad y cariño hacen que cualquiera quiera levantar el teléfono y llamar a esa amiga de inmediato. Completan el elenco Rob Delaney, Kelvin Yu, David Rasche, Esco Jouléy y Sissy Spacek”, informó Disney+ sobre este lanzamiento, que estará en su plataforma a partir del 4 de abril.

La miniserie Morir de placer estará disponible en Disney+ a partir del 4 de abril.

5. Black Mirror. La séptima temporada de esta muy popular producción se podrá ver en Netflix a partir del 10 de abril.

“La serie de antología oscura y satírica de Charlie Brooker regresará con seis episodios nuevos, incluyendo una secuela de la aventura de ciencia ficción USS Callister”, adelantó la plataforma en un comunicado.

La séptima temporada de Black Mirror se podrá ver en Netflix desde el 10 de abril.

6. Hacks. La cuarta temporada de esta excelente serie cómica estará disponible en Max a partir del 10 de abril.

“La serie original de Max, Hacks, ganadora de los premios Emmy, Golden Globes y Critics Choice Award, regresa con su esperada cuarta temporada el jueves 10 de abril. La nueva entrega, compuesta por diez episodios, debutará con dos capítulos iniciales, seguidos de un episodio semanal durante cuatro semanas. Los episodios siete y ocho se estrenarán juntos el 15 de mayo, seguidos del episodio nueve el 22 de mayo. El gran final de temporada se emitirá el 29 de mayo”, adelantó la plataforma en un comunicado.

“En esta nueva etapa, las tensiones aumentan mientras Deborah (Jean Smart) y Ava (Hannah Einbinder) trabajan para lanzar su talk show nocturno y hacer historia en el camino. El elenco de la cuarta temporada cuenta con la seis veces ganadora del Emmy y nominada al Tony Award, Jean Smart, junto con la tres veces nominada al Emmy y ganadora del Critics Choice Award, Hannah Einbinder. También regresan Paul W. Downs (tres veces ganador del Emmy), Megan Stalter (nominada al SAG Award), Carl Clemons-Hopkins (nominado al Emmy), Mark Indelicato (nominado al SAG Award) y Rose Abdoo (nominada al SAG Award)”, agregaron.

La cuarta temporada de Hacks se podrá ver por Max a partir del 10 de abril.

7. Doctor Who. “En la segunda temporada de Doctor Who, el Doctor (Ncuti Gatwa) conoce a Belinda Chandra (Varada Sethu) y comienza una búsqueda épica para llevarla de vuelta a la Tierra. Pero una fuerza misteriosa está deteniendo su regreso y el equipo de la Tardis que viaja en el tiempo debe enfrentarse a grandes peligros, enemigos y terrores más grandes que nunca”, anticipó Disney+ sobre el regreso de esta serie.

La plataforma informó que la nueva entrega de esta saga llegará a las pantallas desde el 12 de abril y que a partir de esa fecha se estrenará un nuevo episodio todos los sábados.

La nueva temporada de Doctor Who estará disponible en Disney+ a partir del 12 de abril.

8. You. A partir del 24 de abril llega la quinta y última temporada de esta célebre serie de Netflix.

“La historia de Joe vuelve a donde todo comenzó: Nueva York. Pero los conflictos familiares amenazan su glamoroso matrimonio, y un nuevo amor revive sus más oscuros impulsos”, informó la plataforma sobre esta producción.

La quinta temporada de la serie You estará disponible en Netflix a partir del 24 de abril.

9. Un completo desconocido. “Protagonizada por Timothée Chalamet en el papel de Bob Dylan y con la dirección de James Mangold, Un completo desconocido está ambientada en la vibrante escena musical neoyorquina de principios de los 60´ en pleno revuelo cultural, un enigmático joven de 19 años de Minnesota llega al West Village con su guitarra y un talento revolucionario, destinado a cambiar el curso de la música estadounidense. Mientras entabla sus relaciones más íntimas durante su ascenso a la fama, se siente insatisfecho con el movimiento folk y, negándose a ser encasillado, toma una decisión controversial que resuena culturalmente en todo el mundo”, informó Disney+ sobre esta película, que después de pasar por los cines llegará al streaming a partir del 16 de abril.

La película Un completo desconocido estará disponible en Disney+ a partir del 16 de abril.

10. La semilla del fruto sagrado (The Seed of the Sacred Fig. “Dirigida en secreto por Mohammad Rasoulof, es un thriller político que expone la represión en Irán a través de un intenso drama familiar. En medio del caos en Teherán, el juez Iman se obsesiona con la desaparición de su arma, imponiendo medidas extremas que fracturan a su familia mientras el orden social colapsa. Elogiada por su valentía, la película ganó el Premio Especial del Jurado en el 77º Festival de Cannes en 2024 y fue la candidata alemana a los Premios Oscar. Protagonizada por Soheila Golestani y Mahsa Rostami, esta obra valiente expone la represión estatal a través de un poderoso drama sobre mujeres resistiendo la opresión”, informó Mubi sobre este lanzamiento, que llegará a esa plataforma el 25 de abril.

La película iraní La semilla del fruto sagrado (The Seed of the Sacred Fig) llegará a Mubi el 25 de abril.

11. Andor. “La segunda temporada de Andor, la aclamada serie de Lucasfilm nominada al Emmy, regresa el 22 de abril para su tan esperada culminación. En la segunda temporada de esta apasionante serie, los personajes y sus relaciones se intensifican mientras la guerra se vuelve inminente y Cassian (Diego Luna) se convierte en una pieza clave de la Alianza Rebelde. Todos serán puestos a prueba y, a medida que aumenten los riesgos, las traiciones, los sacrificios y las agendas en conflicto se volverán aún más profundas. Repleta de intriga política, peligro, tensión y grandes apuestas, la segunda temporada de Andor es una precuela de Rogue One: Una historia de Star Wars, que presentó a un heroico grupo de rebeldes dispuestos a todo para robar los planos del arma de destrucción masiva del Imperio: La Estrella de la Muerte, preparando el escenario para los acontecimientos de la película original de 1977. Andor retrocede cinco años desde los acontecimientos de Rogue One para contar la historia del héroe de la película, Cassian Andor, y su transformación de ser un desinteresado y cínico don nadie a un héroe rebelde en camino a un destino épico”, informó Disney+ sobre el regreso de esta esperada producción.

La segunda temporada de Andor llegará a Disney+ a partir del 22 de abril.

12. G20. Prime Video anunció para este mes la salida de G20, una nueva película de acción protagonizada por la actriz Viola Davis. “Dirigida por Patricia Riggen, G20 sigue a la presidenta de Estados Unidos, Danielle Sutton (Viola Davis), quien se convierte en el principal objetivo después de que la cumbre del G20 es atacada. Tras evitar ser capturada por los atacantes, la presidenta debe superar al enemigo para proteger a su familia, defender su país y salvaguardar a los líderes mundiales. La película estará disponible el 10 de abril en más de 240 países y territorios alrededor del mundo”, informó la plataforma en un comunicado.

“Junto a Davis, G20 cuenta con las actuaciones de Anthony Anderson como Derek Sutton, Marsai Martin como Serena Sutton, Ramón Rodríguez como el agente Manny Ruiz, Douglas Hodge como Oliver Everett, Elizabeth Marvel como Joanna Worth, Sabrina Impacciatore como Elena Romano, Christopher Farrar como Demetrius Sutton, y Antony Starr como Rutledge”, agregaron desde Prime Video.

La película G20 estará disponible en Amazon Prime Video desde el 10 de abril.

AL/JJD