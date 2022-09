Tim Burton, sobre Johnny Depp: “Volvería a trabajar con él”

Mientras su nombramiento como embajador de Madrid sigue en el aire, Tim Burton visita la ciudad para inaugurar la exposición sobre su carrera que abrirá sus puertas este jueves 29 de septiembre en el Espacio Ibercaja Delicias. Como anticipo, el director de Ed Wood y Eduardo Manostijeras ha impartido una clase magistral moderada por Álex de la Iglesia en la que, además de repasar algunas de sus obras más relevantes, ha hablado sobre Johnny Depp. “Claro que volvería a trabajar con él, pero ahora mismo es como una estrella del rock”, ha declarado sobre el actor que ha liderado varios de sus largometrajes a lo largo de su trayectoria; y que el pasado mes de junio protagonizó junto a su expareja Amber Heard el mayor espectáculo judicial de este milenio.

Apenas dos meses después de que el jurado le diera la razón sentenciando a la actriz por difamación; el estadounidense lanzó un disco junto al guitarrista Jeff Beck y marchó de gira por Europa. “Hace tiempo que no le veo, pero hemos hecho muchas películas juntos y siempre las he disfrutado”, ha reconocido el cineasta durante el acto en el que no ha existido veto de preguntarle por su relación con el intérprete, al contrario que durante las entrevistas de promoción de la exhibición con la prensa celebradas hace dos semanas.

“Es un actor al a veces le gusta llevar sus papeles al extremo, y otras se queda en una zona de confort más clara”, ha continuando explicando, “me encantan los que son capaces de meterse en pieles tan diferentes”. Burton ha indicado que en sus proyectos conjuntos (Sombras tenebrosas, Sleepy Hollow, Eduardo Manostijeras, Ed Wood, Charlie y la fábrica de chocolate, Alicia en el país de las Maravillas, Sweeney Todd), Depp ha participado activamente en la construcción de sus mímesis en pantalla. “Aunque tengo una idea de lo que quiero del personaje, entiendo el proceso como una colaboración, en la que su energía está siempre presente”, ha explicado, haciendo extensible este modus operandi no sólo con el citado actor, sino con el resto de nombres que han compuesto los elencos de su filmografía.

Pionero en la “moda” del cine de superhéroes

Más allá de su vínculo con Depp, Burton se ha remontado al inicio de su carrera, en la que su talento para dibujar fue clave: “Nunca fue un ejercicio intelectual con el que consciente o inconscientemente plasmara cosas. Para mí era terapéutico. Cuando era pequeño me comunicaba a través de mis dibujos, no hablaba mucho”. “Tuve la infancia típica en un barrio a las afueras de la ciudad, rodeado de gente blanca. Todo era muy bonito y creo que por eso me atraían los monstruos y la fantasía, las películas de terror te permiten explorar la vida que nunca tuviste”, ha reflexionado, “los que me daban miedo eran mis padres, mis vecinos y mis profesores”.

Una de las películas sobre la que más se ha explayado ha sido Batman (1989), que realizó en una época en la que “el cine de superhéroes era algo totalmente nuevo”. Suya fue la decisión de contratar a Michael Keaton como protagonista. “La mayoría de actores que se pensaba que serían los mejores para interpretarle, eran los típicos fortachones de cara cuadrada; pero yo quería a alguien como él, con una mirada un poco loca”, ha argumentado, “al venir de la comedia, se consideró que no indagaríamos tanto en el giro psicológico que lleva a una persona a querer actuar y convertirse en un murciélago”.

Batman es un personaje que ha vuelto a ser llevado a la pantalla en sucesivas ocasiones. Entre ellas, la trilogía dirigida por Christopher Nolan liderada por Christian Bale. “Me hace gracia, y a veces también me dan ganas de llorar, porque en su momento me decían que nuestra película era muy oscura y que era mejor que no diera tanto miedo. Ahora, en comparación, parece una comedia romántica”, ha comentado con ironía. En cualquier caso, ha asegurado: “Tuve suerte de estar al principio de la moda del cine de superhéroes. Ahora las películas son excesivamente complejas. Ya tengo bastante con un sólo universo”.

De su favoritismo por 'Ed Wood' a la emoción de 'Big Fish'

Dentro de su filmografía, Burton ha destacado Ed Wood (1994) como una de sus “películas propias favoritas. Me identifico mucho con en el protagonista, menos por su travestismo”. “Al rodar, los directores siempre pensamos que estamos haciendo la mejor película. He tenido esa sensación muchas veces, aunque luego haya terminado siendo mala, que también me ha pasado”, ha reconocido sobre el largometraje con el que narró la vida del famoso director de cine de culto que le da título. Este fue uno de los filmes que el cineasta coescribió con el fallecido Larry Karaszewski, a quien ha recordado con cariño y respeto. Según ha revelado, de entre los proyectos conjuntos que se acabaron quedando en el tintero hubo una película de Superman. “Trabajamos en él prácticamente un año y fue dramático, porque después de tanto tiempo decidieron que era demasiado raro. ¿No se habían dado cuenta antes?”, ha lamentado.

La que sí acabó produciendo, pese a que tardó más de diez años en levantarla, fue Pesadilla antes de Navidad (1993). El director ha confesado que para él “la Navidad da más miedo que Halloween”, de ahí a que el largometraje haya acabado siendo uno de los más anclados en el terror de su carrera. En él opto porque fuera en blanco y negro, recurso que ha estado presente en otros títulos. “Los colores ayudan a marcar el estado de ánimo de los personajes, el prescindir de ellos me calma, prácticamente convierte la experiencia en un viaje introspectivo”, ha indicado. El próximo 23 de noviembre ampliará su trayectoria con la que será su primera serie de televisión, Miércoles, basada en la historias de La familia Addams. La ficción de Netflix seguirá al personaje una vez alcanzada la adolescencia.

LGH