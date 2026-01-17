A los 80 años, falleció Guillermo Salatino uno de los referente del periodismo deportivo argentino

El periodismo deportivo argentino perdió este sábado a una de sus voces más emblemáticas. Guillermo Salatino murió a los 80 años tras sufrir un paro cardíaco, horas antes de someterse a una intervención quirúrgica de cadera que tenía prevista.

La noticia sacudió de inmediato al ambiente del tenis, disciplina a la que dedicó gran parte de su vida profesional y desde la cual dejó una huella profunda e indeleble.

Guillermo Salatino fue mucho más que un cronista especializado: fue testigo privilegiado de generaciones enteras de tenistas argentinos, a quienes acompañó desde los inicios hasta los grandes escenarios del circuito internacional. Su mirada experta, su estilo directo y su capacidad para explicar el juego lo convirtieron en una referencia obligada durante décadas.

Aunque en 2022 dejó de viajar a los torneos por recomendación médica —tras su última cobertura presencial en Wimbledon—, nunca se alejó del tenis. Continuó opinando, analizando y marcando agenda con la misma pasión de siempre. De hecho, su despedida de las grandes coberturas llegó recién este año, con las finales de la Copa Davis 2025 en Bologna, donde volvió a demostrar su vigencia y compromiso con la profesión.

Con la franqueza que lo caracterizaba, había hablado públicamente de sus problemas de salud: múltiples stents, EPOC y dificultades de movilidad que lo obligaron a bajar el ritmo de una vida marcada por jornadas extenuantes en los principales torneos del mundo.

En los últimos días, Salatino se encontraba de vacaciones junto a su familia, a la espera de una operación programada que había mencionado incluso en sus intervenciones previas al Australian Open. Su fallecimiento, inesperado, provocó una inmediata ola de mensajes de despedida y reconocimiento en redes sociales, tanto de colegas como de deportistas y fanáticos.