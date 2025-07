Ángel Di María ya es jugador de Rosario: “Ser campeón con Central es lo único que me falta”

Ángel Di María fue presentado oficialmente este lunes en Rosario Central, club al que regresa después de 17 años y brindó una conferencia de prensa en el estadio. Luego se sumará a las prácticas con el resto del plantel bajo la atenta mirada del entrenador Ariel Holan.

Rosario Central es el club en el que se formó, debutó en la Primera División y jugó 39 partidos entre 2005 y 2007. La presentación con el hincha se realizará en el estadio el próximo sábado a las 4 de la tarde, para el debut del Canalla ante Godoy Cruz en el Clausura.

En julio de 2007, Di María vistió por última vez la camiseta de Rosario Central, fue en la derrota ante Colón (1-3) y emigró al fútbol de Europa (Benfica).

Sebastián Vignolo estuvo a cargo de la presentación del futbolista en sociedad y mencionó a Gonzalo Belloso, presidente de Central, y Federico Lussenhoff, director deportivo. Luego, el periodista le dio la bienvenida a Fideo como “campeón del mundo”. Se sentó y, muy conmocionado, enseguida se quebró y no pudo empezar a hablar.

“Es algo muy lindo, algo que soñaba hace bastante, quise antes y no se pudo, pero ya pasó y estoy acá, feliz con mi familia, y de jugar otra vez en Central, en el Gigante. Ya conocí a mis compañeros. Estoy orgulloso de todo lo que hice, pero esto es más que todo lo que hice, volver a casa es muy especial, poder volver a vivir a Rosario con mi familia, vestir la camiseta de Central y que la gente esté contenta es todo”, dije al principio de la conferencia.

Luego se proyectó un video en el que, con su voz en off, se mostraron imágenes de Rosario y una actuación de un niño en bicicleta acompañado por su madre, yendo a entrenarse, como cuando era pequeño. Luego, escenas de su recorrido en los diferentes equipos por los que pasó y en la Selección Argentina.

“Ser campeón con Central es lo único que me falta. El sueño de volver estaba, lo cumplí, el siguiente es intentar ser campeón con Central y es el deseo mío y de mi familia”, agregó.

“Fue mucho más de todo lo que pensé, hoy en el entrenamiento miraba para los costados y no podía creer que estaba ahí cumpliendo el sueño, parecía que era la primera vez, sentí como si fuera esa sensación, cuando iba a Arroyo seco sentía esa sensación en mi cuerpo. Ojalá que de acá en adelante sea igual”.

Su esperado regreso tanto a la ciudad como al fútbol argentino genera una enorme expectativa e ilusión, aunque para su debut habrá que esperar al menos hasta el próximo sábado, aunque todavía no es segura su presencia en la primera fecha ante Godoy Cruz.

Tras jugar con el Benfica el Mundial de Clubes en Estados Unidos, certamen donde el elenco portugués quedó eliminado en los octavos de final, Di María se tomó unos días de vacaciones en Miami junto a su esposa Jorgelina y sus hijas, Mía y Pía, además de algunos amigos, como Nicolás Otamendi.

El futbolista aterrizó en el Aeropuerto Islas Malvinas de Rosario el sábado cerca de las cinco de la madrugada y desde allí se trasladó directamente a su casa en el barrio cerrado de Funes y su primer contacto con la prensa fue sin público por una cuestión de seguridad.

“Volver siempre estuvo en mi cabeza, desde que me fui hasta hoy mismo. Quería retirarme en Central, en este momento no pienso en el retiro, pienso en jugar y estar en el nivel que lo sigo haciendo, quiero jugar y ser feliz como durante toda mi carrera. Las últimas veces que hablé con Gonzalo (Belloso) y cuando me mataban [en referencia a no haber regresado antes], la que ponía el ´pecho por mí era mi mujer. Hoy, gracias a Dios, estoy en Central”.

“El sábado va a ser algo muy lindo, después veré si me toca jugar, pero la ilusión de que llegue el sábado está. No va a ser más de lo que es porque cada fin de semana es una locura lo que se vive acá, eso es algo que el club sea cada vez más grande. El sábado va a ser algo muy lindo”, dijo en referncia al reencuentro con el hincha.

“El momento de volver era el año pasado, pero no se pudo. Eso quedó atrás y lo único que tenía en mi cabeza era seguir. Seguí un año más en Europa y, cuando empezaron a pasar los meses, empecé a pensar en la vuelta, hablé con Gonzalo, aclaré las cosas e hice todo para volver a Central”.

“Mis hijas, desde que nacieron, saben lo que es Central, en mi casa se vive Central y se ve Central, la más chiquita está más nerviosa que yo. Estoy feliz de estar acá, era otro sueño que tenía, entrar a la cancha con mis hijas, estoy feliz de que ellas puedan cumplir el sueño conmigo”, agregó.

Di María se sumó a los entrenamientos bajo las órdenes de Ariel Holan en el predio de Arroyo Seco y, según fuentes cercanas al club, el objetivo es que el jugador comience a trabajar con el plantel para ajustar su condición física tras su participación en el Mundial de Clubes.

En tanto, el debut oficial de Di María con la camiseta de Rosario Central está programado, en principio, para la primera fecha del Torneo Clausura 2025, cuando el equipo santafecino reciba a Godoy Cruz en el Gigante de Arroyito. El partido será el próximo sábado 12 de julio, a las 16, pero su participación dependerá de la evaluación del cuerpo técnico y de la habilitación del Transfer Matching System (TMS).

“Retirarme acá, seguro..., después veremos cuándo. Estoy muy bien, estoy pleno, sinceramente en algunos momentos se me cruzó que no se podía llegar a dar, pero la pasión y las ganas que tuve, y en mi vida que fue siempre chocar y seguir, la traba ya pasó y estoy acá de nuevo”.

“¿La vuelta al fútbol argentino? Boca ya me la hizo sentir [en Benfica, durante el Mundial de Clubes], después depende de cómo me mueva y lo que el entrenador me vaya pidiendo. Es más duro, hay más choques, más golpes, se corta más el partido, pero después dependerá de mí”, aseguró.

“Mi mamá está en casa, si venía iba a llorar más todavía. Voy cayendo poco a poco en todo lo que pasa, a mí me gusta estar con la pelota, disfrutar adentro de la cancha, todo lo que venga después es por trabajo y crecimiento día a día. Con el trabajo y con la dedicación siempre llegan”.

Tras responder las preguntas, Federico Lussenhoff le entregó la camiseta de Central con el número 11 y el apellido en su espalda. Además, fue hasta el campo de juego del Gigante de Arroyito junto a su familia.

Este retorno de Di María es, posiblemente, el más importante de un jugador argentino al fútbol local, ya que se trata de campeón del mundo, bicampeón de América y una estrella que posee un total de 36 títulos en sus vitrinas. La locura es total en Rosario y se debieron tomar todo tipo de medidas de seguridad para evitar desbordes, por eso durante los meses de julio y agosto, según un comunicado que emitió Rosario Central, el predio de Arroyo Seco permanecerá cerrado todos los días hasta las 14, mientras se desarrolle el entrenamiento del plantel profesional y también los días de concentración previa a los partidos oficiales.

NB con información de NA.