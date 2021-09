Argentino Bartolo marca en la Superliga de Grecia

El atacante argentino Julián Bartolo convirtió hoy un gol para Volos, que superó por 2-1 a Lamia, en partido válido por la fecha inaugural de la Superliga de fútbol de Grecia.

El delantero, de 25 años, abrió la cuenta a los 8 minutos de la primera etapa.

El exjugador de Brown de Puerto Madryn y Acassuso está cumpliendo su segunda temporada en la institución griega, pues en la campaña 2020-2021 jugó 29 partidos y convirtió 3 tantos, según reflejó un informe de Flashscore.

En Volos también jugaron el lateral Franco Ferrari (ex Mitre de Santiago del Estero), el marcador central Fausto Grillo (ex Vélez) y el mediocampista Emiliano Purita (ex San Martín de Tucumán).

En tanto, AEK Atenas, con el concurso de Sergio Araujo (ex Boca y Tigre), le ganó por 3-0 a Ionikos, que tuvo en sus filas al zaguero Salvador Sánchez (ex Chacarita).

Otros marcadores: PAOK Salónica 0-PAS Giannina 1; Olympiakos 0-Atromitos 0.

En adelantos jugados el sábado, Panathinaikos, con el ingreso del tucumano Sebastián Palacios (ex Independiente), superó por 4-0 a Apollon Smirnis, mientras que Panaitolikos y Asteras Trípolis finalizaron 0-0.