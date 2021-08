Barcelona anunció que Lionel Messi no seguirá su carrera en el club catalán

Cuando todo parecía encaminarse hacia un final feliz, la continuidad de Lionel Messi en el Barcelona llegó este jueves a un punto de no retorno. En un comunicado oficial, el club catalán anunció que el astro argentino “no seguirá ligado al FC Barcelona”.

En su página web y en Twitter, la institución blaugrana aseguró que “a pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)”. Y agrega: “Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club”.

Para cerrar, el club le agradeció “de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional”.

ÚLTIMA HORA | Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 5 de agosto de 2021

El capitán del seleccionado argentino de fútbol había arribado este miércoles a Barcelona tras sus vacaciones en Ibiza luego de obtener la Copa América con el conjunto nacional. Lo propio había hecho Jorge Messi, padre del futbolista, que es agente libre desde el 1 de julio, y responsable de las negociaciones con los dirigentes catalanes.

Con las dificultades económicas que sufre el Barcelona y la obligación de ajustar al máximo su presupuesto, el acuerdo millonario de La Liga española con una empresa privada que traerá consigo una inyección económica potente, parecía dejar el camino allanado para un acuerdo que se creía inminente.

Sin embargo, nada de eso sucedió en las últimas 24 horas y, por el contrario, desde temprano, la prensa española anunciaba la cercanía del final de la relación de Messi con la institución blaugrana, tal como anticipó el diario Marca.

Dentro de los múltiples y complicados factores que llevaron a Messi y al Barcelona a romper su vínculo, más allá de los argumentos expuesto de manera oficial este jueves, estaba una de sus exigencias para renovar: la contratación del defensor argentino Cristiano Romero. Según publicó el diario catalán Sport, “para Leo, el fichaje de su compañero en la selección era decisivo para reforzar el plantel y que siguiera siendo competitivo en la temporada 2021-22”. Sin embargo, Romero estaría muy cerca del Tottenham inglés y, esta novedad, colaboró para sumar un capítulo a la desilusión del futbolista récord con el club en el que hizo toda su carrera futbolística. Ni los arribos de su amigo Sergio Agüero y del neerlandés Memphis Depay consiguieron aplacar la decepción de Messi con el proyecto deportivo blaugrana y habría sido determinante para que su esfuerzo por renovar no fuera prioritario.

En el comunicado, el club catalán traslada la responsabilidad a la Liga Nacional de Fútbol Profesional, entidad presidida por Javier Tebas, y el fair play financiero que rige en España y por el cual se estableció que el límite de la masa salarial e incorporaciones de futbolistas por plantel no puede superar el 70% de los ingresos. Este condicionamiento, más la dificultad de generar ganancias a raíz de las trabas impuestas por la pandemia del coronavirus y la deuda acumulada por el Barcelona (de 746 millones de euros de aumento de deuda neta de los clubes españoles el último ejercicio, aproximadamente la mitad correspondían al Barsa), hicieron un combo letal para la continuidad profesional de Messi en tierras catalanas.

Ahora, las versiones corren como reguero de pólvora en el mundo del fútbol, pero lo cierto es que el futuro del astro argentino es una gran incógnita. Sabida es su amistad con el capitán de la selección de Brasil, Neymar, por lo que el rumor más fuerte indica que podría seguir sus pasos en el Paris Saint Germain, de Francia, junto a sus compatriotas Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi, y que dirige Mauricio Pochettino. También hay versiones que lo ubican en Manchester City, bajo las órdenes de Pep Guardiola, aunque el diario Sport desmiente que el ex club del Kun Agüero sea una chance cierta; y hasta se habla del Miami FC, el club estadounidense, propiedad de David Beckham y donde juegan los hermanos Gonzalo y Federico Higuaín.

Con el Barcelona, Messi ganó 35 títulos, entre ellos, diez de La Liga y cuatro de la Champions League, así como siete títulos de la Copa del Rey.

Es el único futbolista en la historia que obtuvo, entre otras distinciones, seis veces el Balón de Oro (dos Balones de Oro y cuatro FIFA Balones de Oro), los cuatro primeros de forma consecutiva; además de recibir seis Botines de Oro, un FIFA World Player​ y un The Best FIFA. En 2020, se convirtió en el primer futbolista en recibir un premio Laureus.

Ostenta, entre otros, los récords por más goles en una temporada, en un año calendario y en un mismo club;​ es el máximo goleador de La Liga, de la Supercopa de España, de la Supercopa de Europa, y es el jugador no europeo con más goles en la Liga de Campeones de la UEFA, además de ser el máximo goleador del FC Barcelona y de la Selección argentina.

IG