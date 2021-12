El Celta del argentino Coudet rescató un punto en su visita a Mallorca

Celta de Vigo, del entrenador argentino Eduardo "Chacho" Coudet, rescató un empate sin goles en su visita a Mallorca, en el partido que abrió la 17ma fecha de la liga española de fútbol.

En el equipo gallego fueron titulares el arquero argentino Matías Dituro (ex Universidad Católica de Chile) y el mediocampista Franco Cervi (ex Rosario Central y Benfica de Portugal).

En el local estuvieron desde el inicio Franco Russo (ex All Boys) y Rodrigo Battaglia (ex Huracán y Racing Club).

Con el resultado, Celta de Vigo quedó 13ro con 17 puntos y Mallorca duodécimo con 20.

La fecha continuará de la siguiente forma:

Mañana: 10:00 (hora argentina), Espanyol - Levante; 12:15, Alavés - Getafe; 14:30, Valencia - Elche; 17:00, Athletic Bilbao - Sevilla.

Domingo: 10:00, Villarreal - Rayo Vallecano; 12:15, Osasuna - Barcelona; 14:30, Betis - Real Sociedad; 17:00, Real Madrid - Atlético Madrid.

Lunes: 17:00, Cádiz - Granada.

=Posiciones=

Real Madrid, 39 puntos; Sevilla, 31; Betis, 30; Atlético Madrid y Real Sociedad, 29; Rayo Vallecano, 27; Barcelona, 23; Valencia, 22; Athletic Bilbao y Osasuna, 21; Espanyol y Mallorca, 20; Celta de Vigo, 17; Villarreal, 16; Granada y Elche, 15; Alavés, 14; Cádiz, 12; Getafe, 11; Levante, 8.