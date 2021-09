Celta, del DT Coudet, ganó en el cierre de la fecha en España

Celta de Vigo, el equipo que dirige el técnico argentino Eduardo Coudet, se impuso esta tarde por 1-0 a Granada, en el encuentro que cerró la realización de la séptima fecha de la Liga de Primera División del fútbol de España.

El encuentro se disputó en el estadio Balaídos y se resolvió en el cuarto minuto de descuento con la conquista anotada por Denis Suárez, quien había ingresado al comienzo de la segunda etapa.

El equipo del ‘Chacho’ Coudet, que alcanzó las 7 unidades en la clasificación, pudo haberse puesto en ventaja al promediar el segundo período, cuando Iago Aspas remató un penal que atajó el portugués Maximiliano.

Celta contó con el concurso del arquero argentino Matías Dituro (ex Douglas Haig de Pergamino), mientras que el mediocampista Augusto Solari (ex Racing Club) y el enganche Franco Cervi (ex Rosario Central) entraron en la segunda mitad, según contempló el sitio de la publicación Marca.

Los otros resultados de la séptima fecha fueron éstos: Alavés 1-Atlético de Madrid 0; Valencia 1-Athletic de Bilbao 1; Sevilla 2-Espanyol 0; Real Madrid 0-Villarreal 0; Mallorca 2-Osasuna 3; Barcelona 3-Levante 0; Real Sociedad 1-Elche 0; Rayo Vallecano 3-Cádiz 1; Betis 2-Getafe 0.

Posiciones: Real Madrid 17 puntos; Real Sociedad 16; Sevilla y Atlético de Madrid 14; Rayo Vallecano 13; Barcelona y Betis 12; Valencia y Osasuna 11; Athletic de Bilbao 10; Villarreal y Mallorca 8; Celta 7; Espanyol, Cádiz y Elche 6; Levante 4; Granada y Alavés 3; Getafe 0

Principales goleadores: Karim Benzema (Francia/Real Madrid) 8 goles; Mikel Oyarzábal (Real Sociedad) y Vinicius Junior (Brasil/Real Madrid) 5.