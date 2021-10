Chile se juega mañana ante Paraguay una de las últimas chances para soñar con Qatar 2022

El seleccionado de Chile, con una serie de siete cotejos sin ganar que lo han dejado en muy lejos de la chance de la clasificación, será local mañana ante Paraguay, dirigido por el argentino Eduardo Berizzo y también necesitado de puntos, en uno de los cotejos por la quinta fecha de la eliminatoria sudamericana para la Copa del Mundo de Qatar 2022, que estaba pendiente debido a la pandemia de coronavirus.

El partido se jugará este domingo desde las 21 en el estadio San Carlos de Apoquindo, de la Universidad Católica, con un aforo permitido de 10.800 asistentes, será arbitrado por el argentino Néstor Pitana y televisado por la señal TyC Sports 2.

La situación de Chile es muy complicada en lo que respecta a la clasificación para Qatar 2022 y corre serio peligro de quedar al margen por segunda vez consecutiva tomando en cuenta que faltó a Rusia 2018, pese a que continúa con algunos nombres de la "generación dorada" con las que ganó dos Copa América ante la Argentina, en ambos casos en definición por penales.

Chile suma siete partidos sin ganar en las Eliminatorias y con apenas 7 puntos se ubica a siete de Colombia (14) que estaría ocupando el puesto del repechaje y a nueve de Uruguay (16) que es cuarto y por ahora va directo al Mundial.

Los chilenos comenzaron las Eliminatorias con el colombiano Reinaldo Rueda como (DT (actual entrenador del seleccionado de su país) y sumó en cuatro cotejos cuatro unidades, siendo reemplazado por el uruguayo Martín Lasarte quien debutó ante Argentina (1-1) en Santiago del Estero.

El entrenador uruguayo no ganó ningún cotejo con "La Roja" en esta clasificación (le ganó un amistoso a Bolivia) con tres empates y tres reveses, luego de la caída del pasado jueves ante Perú, en Lima, se juega el cargo como local ante Paraguay Venezuela (el jueves 14).

De no ganar los seis puntos Chile estará casi fuera del Mundial y Lasarte sabe que será despedido.

En cuanto a los novedades en el equipo podrá regresar un emblema como Arturo Vidal (no jugó en Perú por estar suspendido) pero pierde a Gary Medel, por estar inhabilitado por acumulación de amonestaciones.

Paraguay, que no clasifica a una Copa del Mundo desde Sudáfrica 2010, esta sexto con 12 unidades, a dos de Colombia y a cuatro de Uruguay y recuperó terreno luego de vencer de local a Venezuela y de igualar hace tres días ante Argentina, ya que Berizzo estaba muy cuestionado y cerca de ser despedido.

No obstante, Paraguay y el DT argentino no pueden conformarse, ya que de no sacar puntos en la visita a Santiago y luego a Bolivia en La Paz, todo puede volver a complicarse y mucho.

El equipo guaraní tiene dos suspendidos, el exzaguero de Boca Junior Alonso y el mediocampista Mathiás Villasanti, autor de una salvada providencial que impidió la victoria de Argentina en Asunción el jueves último.

En el historial de Eliminatorias jugaron en 18 ocasiones, con 10 triunfos de Paraguay, un empate y siete de Chile, mientras que en la general los paraguayos están al frente con 29 victorias contra 26 y siete empates, en 62 cotejos.

- Probables formaciones -

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripán y Sebastián Vegas; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Marcelo Núñez y Arturo Vidal; Alexis Sánchez y Ben Brereton. DT: Martín Lasarte.

Paraguay: Antony Silva; Robert Rojas, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Santiago Arzamendia; Jorge Morel, Angel Cardozo Lucena, Richard Sánchez y Ángel Romero; Antonio Sanabria y Miguel Almirón. DT: Eduardo Berizzo

Arbitro: Néstor Pitana, de Argentina.

Cancha: San Carlos de Apoquindo, de la Universidad Católica.

Hora de inicio: 21

TV: TyC Sports 2.