Colapinto vuelve a la Fórmula 1, luego de cinco meses de eterna espera

El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto volverá a correr de manera oficial en la categoría reina del automovilismo este viernes, en el Gran Premio de Emilia-Romaña.

La actividad para el argentino comenzará bien temprano, ya que las prácticas libres 1 serán entre las 8:30 y las 9:30 de la mañana (hora de Argentina). Solo unas horas después, entre las 12 y las 13, se llevarán a cabo las segundas prácticas libres, donde los pilotos seguirán preparando en el mejor estado posible sus monoplazas.

Colapinto se convirtió en el nuevo piloto titular de la escudería francesa Alpine e ingresó a dicha posición en lugar del australiano Jack Doohan, quien no cumplió con las expectativas del equipo y estuvo lejos de sumar puntos en los primeros seis Grandes Premios del año.

El Gran Premio de Emilia-Romaña se lleva a cabo en el circuito Enzo e Dino Ferrari de la ciudad de Imola, donde Colapinto tiene muy buenos recuerdos, ya que allí ganó carreras tanto en la Fórmula 3 como en la Fórmula 2.

Esta será la segunda experiencia de Colapinto en la Fórmula 1, categoría donde disputó nueve Grandes Premios el año pasado.

Durante aquella travesía en la máxima categoría del automovilismo, Colapinto empezó con muy buenas actuaciones, sin caer del duodécimo puesto en los primeros cinco Grandes Premios que disputó e incluso sumando cuatro puntos en Azerbaiyán y uno en Estados Unidos. Sin embargo, el pilarense sufrió mucho en las últimas carreras, donde sufrió varios choques y no pudo volver a acercarse a la zona de puntos.

Actualmente la vara está muy baja en Alpine, ya que el equipo tuvo muy flojos resultados en lo que va de la temporada y marcha noveno en el campeonato de constructores con solo los siete puntos conseguidos por el francés Pierre Gasly.

“Quiero ir paso a paso”

En la previa, que quiere “ir paso a paso”. Durante la conferencia de prensa que compartió con el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), Colapinto explicó que “como piloto quiero ir paso a paso, no conozco el coche. No espero ningún resultado, nuestro rendimiento cambia de un circuito a otro. Hasta que no haga las prácticas libres no tenemos una idea clara de donde estamos”.

Con respecto al objetivo principal que tendrá durante las próximas carreras, detalló que este “es hacer que el auto sea más rápido y mejorar un poco el rendimiento. Después de estar cinco carreras veremos qué pasa”.

Además, aseguró que tuvo la oportunidad “de reflexionar sobre el año pasado y aprender de ello... Nunca es lindo tener que subirse al auto en esas circunstancias, pero no podés elegir las condiciones en las que entrás a la Fórmula 1, solo tenés que aprovecharlo al máximo”.

Por otra parte, bromeó con respecto al hecho de representar a un equipo francés: “Es complicado después del Mundial, quedaron chispas, más que nada del lado de los franceses. Nosotros no tenemos problemas porque les ganamos”, y añadió que “estoy contento aquí, tengo una buena relación con los ingenieros y los mecánicos”.

Colapinto correrá, al menos las próximas cinco carreras del campeonato de Fórmula 1 (Imola, Mónaco, España, Canadá y Austria). Sin embargo, aclaró que “va a tomar algunas carreras agarrar ritmo y poder maximizar el auto, probablemente más de cinco”. De esta manera, dejó la puerta abierta ante la posibilidad de continuar hasta fin de año en la categoría.

Cómo está la pelea por el campeonato

En lo que respecta a la pelea por el título, el líder es el australiano de McLaren, Oscar Piastri, que tiene 131 puntos producto de los cuatro triunfos que consiguió este año (China, Bahréin, Arabia Saudita y Miami).

En la segunda posición aparece su compañero de equipo, el británico Lando Norris, con 115 puntos, mientras que tercero está el neerlandés y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), que pese a tener un auto muy inferior se mantiene medianamente cerca con 99 unidades.

Con información de la agencia NA