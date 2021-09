Colo Colo vence en clásico a Universidad de Chile y aumenta su ventaja como líder en el campeonato

Colo Colo superó hoy por 3-1 a Universidad de Chile en Rancagua, se quedó con el clásico y aumentó su ventaja como líder del torneo de Primera División del fútbol chileno, al disputarse la 22da. fecha.

El equipo dirigido por el DT boliviano Gustavo Quinteros (exDT de Argentinos Juniors y San Martín de San Juan) hilvanó su tercera victoria consecutiva para llegar a las 43 unidades, con 5 de diferencia sobre el escolta Unión La Calera.

Los goles de Colo Colo fueron marcados por Marcos Bolados (Pt. 6m.), el uruguayo Ramón Arias (ex San Lorenzo; Pt. 11m.) en contra de su valla e Ignacio Jara (St. 39m.). El partido se desarrolló en el estadio El Teniente, de Rancagua.

Los argentinos Emiliano Amor (ex Vélez), Leonardo Gil (ex Estudiantes de La Plata y Rosario Central) y Pablo Solari (ex Talleres de Córdoba) se alistaron en el elenco 'cacique'.

En tanto, el delantero Joaquín Larrivey (ex Huracán y Vélez), el mediocampista Marcelo Cañete (ex Boca) y el extremo Nahuel Luján (ex Ferro) jugaron para la 'U' de Chile, según registró el sitio 'El Mercurio'.

Por su lado, el colista Santiago Wanderers, con una anotación del mediocampista ofensivo Damián Arce (ex Instituto de Córdoba), le ganó como visitante a Ñublense, por 2-1.

Los otros marcadores de la fecha: Huachipato 1-Palestino 1; Unión La Calera 2-O'Higgins 0; Cobresal 2-Antofagasta 0; Unión Española 2-La Serena 1; Everton 0-Curicó Unido 0; Melipilla 1-Audax Italiano 1.

Principales posiciones: Colo Colo 43 puntos; Unión La Calera 38; Universidad Católica y Audax Italiano 35; Universidad de Chile y Unión Española 33.