Los goles no se gritan antes: el video inédito que difundió la FIFA de la atajada del Dibu Martínez a Kolo Muani

La cuenta oficial del Mundial de fútbol recordó la histórica atajada de Emiliano “Dibu” Martínez al francés Randal Kolo Muani en el último minuto, que hubiese significado el 4-3 definitivo para los galos.

“El ‘Dibu’ Martínez no solo paró el tiro de Kolo Muani, también frenó los festejos de Francia”, decía la publicación, que estuvo acompañada por un video en el que se muestra la inolvidable atajada y a los suplentes franceses mientras salían a festejar pensando que el gol era inevitable.

Hace dos años, consultado por una de las acciones que quedará eternamente en el recuerdo de su trayectoria profesional, el delantero francés admitió acerca del arquero del Aston Villa inglés y su atajada clave: “No voy a mentir, lo odio. Aunque estoy un poco cansado de hablar de esa jugada, es algo que no podré olvidar”.

Kuani explicó que esa jugada "podría haber cambiado mi vida. Hubiera preferido dejarla en un segundo plano como todos los demás, como todos los franceses, pero sucedió y estos son los caprichos de la vida". Y agregó: "Sigo mirando la jugada y veo que tengo muchas posibilidades de marcar, pero en el campo todo va demasiado rápido”.

Además, para el jugador francés, el grito fallido de gol en la final de Qatar 2022 “lo tendré en la garganta de por vida. No me tortura ver esa jugada, sólo me digo que tengo que seguir luchando. Marcar goles es lo que siempre busco para superarme. Este gol fallido me da fuerzas para el futuro. Todavía veo la jugada, la conozco de memoria. En mi cabeza decía: 'Tengo que rematar'. Intento el remate al primer palo, pero el arquero hace una gran parada... Y perdí ese duelo", concluyó.

Ahora, la FIFA se aseguró que de Muani no olvide tan fácil el momento e incluyó la reacción de sus compañeros en el banco de suplentes, seguros de que la jugada terminaría en gol, y la frusttración tras la monumental tapada del arquero argentino.

Con información de agencias.

