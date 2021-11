Enrique: "El chico fue a jugar a la pelota y policías atorrantes, de gatillo fácil, lo mataron"

El exfutbolista Héctor Enrique se lamentó por el asesinato de Lucas González y pidió que el caso "se esclarezca" pronto para que "la gente que hizo esto lo pague".

"Es una tristeza enorme la que viven y van a vivir los padres, los amigos. El chico fue a hacer lo que más le gustaba que era jugar a la pelota y unos policías atorrantes, de gatillo fácil, lo mataron", expresó el 'Negro' Enrique en diálogo con Télam Radio.

"Es algo totalmente increíble y yo lo pienso como si lo hubiese pasado a mi hijo, en cómo estaría yo tan desesperado y con tanta bronca como los padres de este chico. Es lamentable que estas cosas sigan sucediendo y es lamentable tener policías así, aunque no todos los policías son así. Espero que se esclarezca y que pague quien tenga que pagar y vaya preso el que tenga que ir preso", agregó el campeón del mundo en México 86.

El 'Negro' Enrique calificó de "doloroso y lamentable" el asesinato del juvenil de Barracas Central a manos de la Policía de la Ciudad. "Acá se perdió una vida de un chico que venía de hacer lo que más le gustaba, que tenía la ilusión de ser jugador de fútbol para darles una mano a sus padres y se encuentra con un tiro en la cabeza. Es doloroso y lamentable. Dios quiera que esta gente que hizo esto lo pague, lo tiene que pagar".

"No me quedaría tranquilo ni quieto un momento si le pasa a un hijo. Pero no tiene que pasarle a un hijo para saltar. Tenemos que estar todos de acuerdo y sobre todo los jueces en tomar cartas en el asunto y que se esclarezca esto porque es fácil decir `eran ladrones, eran chorros, usaban gorrita, son negros`, no es así. Los chicos venían de jugar a la pelota, no molestaban a nadie y se encontraron uno con un tiro en la cabeza, y los otros con el dolor de perder a un amigo", concluyó.