"Estúpido y tonto": el presidente de Gimnasia fustigó a Díaz por sus polémicas declaraciones

El presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, Gabriel Pellegrino, calificó hoy de "estúpido" al delantero de Estudiantes Leandro Díaz por sus agresiones verbales al público rival tras el clásico de la ciudad, a la vez que lo consideró "un tonto que no va a llegar muy lejos en la vida".

"Si tenemos a estúpidos como Díaz en Estudiantes, que no entienden que así no se juega, todavía no arrancamos. Es un tonto y tiene que entender que así no va a llegar muy lejos en la vida", cuestionó el dirigente en el programa "Cómo te va" de Radio Colonia.

Díaz, autor del último gol en el clásico (4-4), trató de "cagones" a los hinchas de Gimnasia, al ser reporteado por el canal TNT Sports en el campo de juego, apenas terminado el encuentro.

"Lo empatamos porque la gente (de Gimnasia) paró de cantar cuando íbamos 4-2, porque son cagones. Estos son cagones y segundo porque somos Estudiantes”, disparó el delantero tucumano, que este lunes se disculpó mediante un video publicado por Estudiantes en su cuenta de Twitter.

"Le quiero pedir disculpas a toda la gente de Gimnasia, a los socios, por mis declaraciones del partido de ayer. Estaba caliente, estaba enojado, me salió eso pero no quise que nadie se haya sentido ofendido", dijo en su descargo.

Antes de conocerse el mensaje del delantero, el presidente de Gimnasia agregó: "No me llamó nadie de Estudiantes. Nos molestaron mucho los dichos de Díaz, no suman para nada porque son agresivos. En el gol también hace un gesto provocativo".

"A todos los que declaren así hay que sancionarlos. Tiene que entender que está en un lugar en el que debe respetar, pero creo que no le da la cabeza para entenderlo. Necesitamos que la gente entienda que el camino no es la violencia", abundó el dirigente.

Gimnasia elevará una presentación judicial por "incitación a la violencia" contra Díaz, de 29 años, confirmaron a Télam fuentes legales del club.

Las declaraciones fueron rechazadas por su propio compañero Fabián Noguera y también por el delantero de Gimnasia Luis "Pulga" Rodríguez, con quien compartió plantel en Atlético Tucumán.

Siendo jugador del "Decano", en diciembre de 2014, el tucumano Díaz recibió una sanción de diez partidos por empujar al árbitro Germán Delfino en una definición con Huracán por el ascenso a primera.