Firman un acuerdo en AFA para que los medios públicos televisen la Liga Femenina de Fútbol

El acuerdo histórico para que la TV Pública y DeporTV transmitan los partidos de la Liga Femenina de Fútbol en forma libre y gratuita para todo el país se formalizó este miércoles en el predio de la AFA en Ezeiza, con la presencia de los ministros de Deporte y Turismo, Matías Lammens, y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, entre otros funcionarios.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, calificó la jornada como "un día memorable que quedará en la historia", al presentar el torneo femenino de fútbol, que en esta temporada se llamará Torneo YPF, por estar patrocinado por la petrolera.

"Desde que asumimos, entendimos que debíamos ser la conducción de la igualdad y darle a la mujer el lugar que se merecía, que antes no se le daba. Comenzamos con lo edilicio, porque no había vestuario ni utilería. Clasificamos para un Mundial después de 12 años y en Francia 2019 hicimos el primer gol en una competencia como esa. Hoy en día tenemos selecciones juveniles femeninas que AFA antes no tenía. Y acompañamos con medidas de desarrollo a los clubes y así se profesionalizó", destacó "Chiqui" Tapia.

Por su parte, Rosario Lufrano, presidenta de RTA, destacó: "Somos más por nuestras decisiones que por nuestras habilidades. Es importante que se entienda que los medios públicos deben ser la puerta para que las chicas puedan tener la visibilidad que se merecen y para que pisen el mismo césped que los hombres".

Santiago Carreras, gerente de Asuntos Institucionales y Comunicación de YPF, aseguró que para la conducción de la empresa "es muy importante apoyar este tipo de iniciativas", reseñó que ya realizan ese respaldo "con las selecciones nacionales y juveniles de fútbol; también con las de hockey, básquet, tenis y automovilismo" y destacó que es una "decisión es política".

Además de contar con la televisación abierta, la provincia de Buenos Aires aportará el Estadio Único de La Plata para jerarquizar el torneo, que tuvo como último campeón a San Lorenzo. "Desde la Provincia queremos aportar el estadio, ahora denominado Diego Armando Maradona. Esto demuestra que el fútbol no es patrimonio de los varones, sino que el fútbol es femenino", declaró Kiciloff.

Lammens, expresidente del club de Boedo, apuntó: "Es un día muy especial. Hay decisión política del Estado Nacional. Hace dos años (como presidente de San Lorenzo), con Maca Sánchez firmamos los primeros contratos profesionales en el fútbol femenino".

En tanto, Macarena Sánchez, futbolista y titular del Instituto Nacional de Juventud; instó a "seguir peleando por construir un fútbol más igualitario".

"Las mujeres juegan con la cancha sin marcar. Esto es muy importante para nosotras las mujeres a quienes nos violentan todos los días y todo nos cuesta el doble. Las mujeres están acostumbradas a luchar. Hoy conquistamos el derecho a disfrutar", manifestó Gómez Alcorta.

Victoria Tolosa Paz, quien encabeza la lista de precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, también celebró el acuerdo para transmitir el fútbol femenino en forma libre.

Entre los invitados al acto estuvieron Francisco "Pancho" Meritello, secretario de Medios y Comunicación Pública; Bernarda Llorente, presidenta de la agencia pública Télam; Jésica Tritten, gerenta general de Contenidos Públicos; Claudio Martínez, director ejecutivo de TV Pública; Daniel Dátola, director de DeporTV; y Rosaura Audi, subsecretaria de Medios Públicos.

Además, se hicieron presentes las capitanas de los 19 equipos de la Liga Femenina de Fútbol de AFA, el nuevo director técnico de la Selección Nacional Femenina, Germán Portanova, quien más temprano dio una conferencia de prensa; presidentes de clubes y dirigentes de la Liga Femenina, el futbolista Maximiliano Rodríguez y los exjugadores Pablo Aimar y Javier Mascherano.

Con información de agencia Télam.

