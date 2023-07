Programación de TV del domingo 2 de julio: Boca intentará conseguir un puesto en la Sudamericana

La jornada del domingo tendrá inicio en Estadio Libertadores de América, donde Independiente recibirá a Huracán. Ambos equipos se encuentran por debajo en la tabla del Torneo, y a mitad de tabla en los promedios.

El otro grande de Avellaneda, Racing, visitará a Colón en búsqueda de puntos para entrar en la zona de clasificación de la Copa Sudamericana. Instituto recibirá a Belgrano para un clásico cordobés.

Argentinos Juniors debe cuidar su puesto para la Sudamericana y aún tiene posibilidades para la Libertadores. Visitará a Banfield, que se encuentra anteúltimo en la tabla. Otro en una situación similar al “Bicho” de la Paternal es Defensa y Justicia, que recibe a Tigre en Florencio Varela.

La jornada cierra en la Bombonera con la visita de Sarmiento de Junín. Aunque consiguió la clasificación a los octavos de esta Copa Libertadores, Boca se encuentra a mitad de tabla en el Torneo Local y necesita puntos si desea jugar al menos la Sudamericana el año que viene.

La Zona A de la Primera Nacional tiene su inicio en Mendoza, donde Gimnasia recibe a Alvarado para seguir peleando su puesto en el reducido para el ascenso. Estudiantes de Río Cuarto busca entrar en esta zona; recibe a Almagro. Flandria, el último de la tabla, visita a Patronato, mientras que Defensores de Belgrano se enfrenta en su cancha al puntero, Agropecuario.

En la Zona B, Chacarita recibe a Deportivo Maipú. Ambos le siguen la marca al puntero, Independiente de Rivadavia, que vista a Mitre de Santiago del Estero. Mientras tanto, Chaco For Ever buscará salir de la zona de descenso en un partido de local contra Aldosivi.

Fútbol

15.00: Independiente Vs Huracán (Torneo LPF) TNT Sports

17.00: Colón Vs Racing (Torneo LPF) ESPN Premium

19.00: Instituto Vs Belgrano (Torneo LPF) TNT Sports

19.15: Defensa y Justicia Vs Tigre (Torneo LPF) ESPN, ESPN Premium

19.30: Balfield Vs Argeninos Juniors (Torneo LPF) ESPN Premium

21.30: Boca Juniors Vs Sarmiento (Torneo LPF) TNT Sports

15.10: Chacarita Vs Dep. Maipú (Primera Nacional) TyC Sports Play

15.30: Chaco For Ever Vs Aldosivi (Primera Nacional) TyC Sports Play

15.30: Gimnasia y Esgrima (M) Vs Alvarado (Primera Nacional) TyC Sports Play

17.00: Patronato Vs Flandria (Primera Nacional) TyC Sports Play

17.00: Estudiantes (RC) Vs Almagro (Primera Nacional) TyC Sports Play

17.10: Defensores de Belgrano Vs Agropecuario (Primera Nacional) TyC Sports Play

19.10: Club Mitre Vs Independiente de Rivadavia (Primera Nacional) TyC Sports Play