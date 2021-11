Gallardo espera el alta de los lesionados Díaz, Angileri y De la Cruz

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, espera que los jugadores lesionados Nicolás de la Cruz, Paulo Díaz y Fabrizio Angileri, tengan el alta médica la semana que viene para que estén disponibles contra Platense.

El zaguero chileno es el que mejor está ya que sufrió un desgarro en la previa del partido ante Estudiantes y lleva 12 días de recuperación y trabajos kinésicos. Por lo tanto, podrá formar parte de los trabajos con pelota antes de la próxima concentración.

El lateral Angileri también podría estar en la lista de convocados debido a que la molestia en el isquiotibial izquierdo -donde había sufrido un desgarro- desapareció y luego de casi 10 días de tareas diferenciadas volvería a la normalidad de las prácticas.

En cuanto al uruguayo De la Cruz, entre el lunes y el martes de la próxima semana lo van a probar de manera exigente en el campo de juego para saber si ya no tiene dolores en el pie izquierdo, donde sufrió una trombosis venosa.

En caso que no sienta molestias en la zona le van a retirar la medicación anticoagulante, que es la que no le permite entrenar al cien por ciento y mucho menos jugar un partido de manera profesional ya que no puede golpearse.

Por el lado de Benjamín Rollheiser, el tiempo de recuperación es mayor ya que sufrió un desgarro en el aductor izquierdo en el partido ante Patronato y posiblemente lo cuiden para que pueda estar ante Racing el jueves 25 de noviembre.

Con este panorama, el plantel se entrenó sin los jugadores convocados a las selecciones, Robert Rojas y David Martínez -que jugaron anoche de titulares para Paraguay- y los argentinos Franco Armani, Julián Álvarez, Santiago Simón y Enzo Fernández.

Por su parte, Felipe Peña Biafore, quien ayer fue operado de la rotura de ligamentos de la rodilla derecha, empezó la recuperación en su domicilio con un reposo de una semana y luego hará la rehabilitación que le demandará entre 6 y 7 meses.

El plantel ya sufrió la baja por este año de Matías Suárez, operado de la rodilla izquierda donde tenía una sinovitis. El regreso del cordobés a los entrenamiento está programado para diciembre cuando se preparará la pretemporada.