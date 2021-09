Gol del argentino Maximiliano Moralez para empate de New York FC en la MLS

El volante argentino ex Racing Club y Vélez Sarsfield, Maximiliano Moralez, anotó el primer gol de New York FC en el empate 3 a 3 como local de su equipo en el partido ante Dallas, por la 25ta. fecha del campeonato de la Major League Soccer (MLS).

New York FC; de la Zona A, empató como local frente a Dallas, undécimo en la B, y se mantuvo en el cuarto lugar de su Conferencia, pero a 20 puntos del líder, New England Revolution, donde juega otro ex Racing Club como el goleador Gustavo Bou.

En tanto que el otro equipo de la "Gran Manzana", New York Red Bull, duodécimo en la Zona A, cayó por 2 a 1 en su visita a Columbus Crew (el argentino Lucas Zelarayán fue titular), que está décimo en el mismo grupo.

Y por último Inter Miami (quinto en la A), con los defensores argentinos Jorge Figal y Leandro González Pírez como titulares y sus compatriotas, los delanteros Federico Higuaín y Julián Carranza ingresando en el complemento, le ganó por 1 a 0 como visitante a Toronto FC (decimocuarto y último de la A).

Las posiciones del certamen son las siguientes:

ZONA A:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1New England 552517444729+18

2Nashville SC 4123101123821+17

3Orlando City 382310853329+4

4New York FC 352310584127+14

5Inter Miami 32239592431-7

6Philadelphia 32238872824+4

7DC United 312394103633+3

8Montreal 31238783028+2

9Atlanta United 302379728280

10Columbus Crew302586112934-5

11Chicago Fire 232365122435-11

12New York RB 232265112528-3

13Cincinnati 202248102338-15

14Toronto FC 152436152650-24

ZONA B:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Seattle Sounders452313643619+17

2Kansas City 432412753926+13

3Colorado 422212643221+11

4L.A. Galaxy 3723114836360

5Portland Timbers3323103103239-7

6Minnesota 31228772425-1

7Los Angeles FC30238693533+2

8Real Salt Lake 30238693632+4

9Vancouver 29237882933-4

10SJ Earthquakes27236982531-6

11Dallas 272569103640-4

12Houston Dynamo2224410102736-9

13Austin FC 192354142134-13

Los primeros de cada zona se clasifican a las semifinales y del segundo al séptimo a octavos de final.