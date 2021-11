Hugo Moyano aceptó ir por la reelección en Independiente

El actual presidente de Independiente, Hugo Moyano, aceptó esta noche postularse por el oficialismo para su reelección en la renovación de autoridades que formulará el acto eleccionario del próximo domingo 19 de diciembre en el club de Avellaneda.

La confirmación llegó de la voz del actual secretario general de la institución, Héctor Maldonado, tras una reunión de agrupaciones desarrollada en el hotel Scala, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En declaraciones para la prensa, Maldonado señaló que en ese encuentro "se habló de muchos temas y cada participante de esta mesa grande coincidió en que Hugo Moyano sea el candidato para las próximas elecciones. Él dejó el debate abierto para ver si había otro postulante, pero no hubo ninguna postulación de otra persona”.

De este modo, el exlíder de la CGT y actual secretario general del sindicato de Camioneros, después de ocho años de gobierno irá por el tercer mandato.

“Todavía no se sabe cómo se integrará el trinomio, pero este viernes tendremos una reunión y seguramente a la tarde estarán confirmados los candidatos. A mí la sensación que me deja el socio es de apoyo, a partir de tanto recorrer Avellaneda", prosiguió "Yoyo".

“A mí no me parecía una conducción sin Hugo Moyano y él sabía que si no estaba, muchos de la comisión directiva no íbamos a seguir, porque es quien nos marca el camino y nos da las herramientas para hacer las cosas", profundizó el secretario, que dio a entender que se alejaría de su cargo de no presentarse el actual titular de los "Rojos".

Además, se supo que en la misma reunión estuvieron varios socios ligados a parte de la oposición para buscar una posible alianza, destacándose la presencia del expresidente Andrés Ducatenzeiler.

Por otra parte, ya hay una lista confirmada surgida de la alianza de siete de las 11 agrupaciones que posee la institución, que presentará como candidato a presidente al periodista Fabián Doman, que recientemente anunció que renuncia al cargo ejecutivo que desempeña en Edenor para volcarse íntegramente al club en caso de ser elegido.

Doman será acompañado por el actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti, como vicepresidente primero, y el periodista Juan Marconi, como vice segundo.

Estos candidatos responden a la alianza opositora compuesta por las agrupaciones Juventud Independiente, Identidad Roja, Independiente Tradicional, Nueva Generación Roja, Lista Roja, Puro Sentimiento Rojo, Movimiento Independiente Presente y ex dirigentes del 'Diablo', que se denominan Unidad Independiente.

A la vez, toda esta situación se presenta cuando en las últimas horas se conoció que el club recibió un embargo sobre su sede social de la Avenida Mitre 470, de Avellaneda, por el juicio laboral que lleva adelante el exdelantero Gonzalo Verón, de 31 años, con presente en Aucas, de Venezuela, cuando a mediados de 2020 se alejó al reclamar una deuda millonaria en dólares.

Por esa causa, la Unidad Fiscal de instrucción y juicio N°8 de Lomas de Zamora solicitó un embargo preventivo que recae sobre alguno de los bienes inmuebles del club, que ascienda al valor de 4.800.000 dólares, cifra solicitada por Verón en el pago de honorarios, deuda y otros recargos, medida que Independiente puede apelar dentro los tres días hábiles.

El trinomio opositor encabezado por Doman no participó de la reunión de este jueves, mientras que Pablo Moyano, hijo de Hugo, que era vicepresidente primero, se alejó de esas funciones para abocarse de lleno a sus nuevas tareas en la CGT.

En tanto, Facundo Moyano, su hermano, que también está vinculado a la actividad deportiva y al fútbol en particular, asumió hace dos semanas como presidente de Alvarado, de Mar del plata, que milita en la Primera Nacional, para lo cual abandonó su banca de diputado nacional.