Ibarra, capitán de Los Leones, anuncia su retiro del seleccionado argentino

El defensor Pedro Ibarra, de 35 años, anunció hoy su retiro del seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped, después de la derrota con Alemania (1-3) en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Ibarra cerró de esta manera una carrera de 17 años con la camiseta "albiceleste", que defendió más de 300 veces de forma internacional y que tuvo un momento cumbre con la conquista de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016.

El emblema de Los Leones recibió el abrazo de sus compañeros y el saludo de sus rivales al término del partido con Alemania y luego confirmó la noticia en diálogo con TyC Sports: "No tengo mucho más para dar, di todo lo que tenía".

"Es difícil retirarse de la Selección, muchas veces uno no lo elige y sucede porque no lo vuelven a llamar. Yo tuve esa posibilidad y me voy muy orgulloso. Me llevo el abrazo y el agradecimiento de todos", dijo con emoción.

"Lo voy a extrañar -aceptó-. Sabía que Tokio marcaría el final. Fue un año más, nos contó un montón pero llegamos y estuvimos a la altura. El equipo se va mas unido que cuando llegó".

Ibarra explicó que el retiro fue "una decisión en familia", la que postergó por sus compromisos olímpicos con el seleccionado. "No veo a mi mujer y mis hijos hace mucho tiempo simplemente por el sueño de estar acá", contó.

"Dio todo hasta el final, me voy con la cabeza bien alta", afirmó el defensor al cerrar su tercera experiencia olímpica.

Con Los Leones, Ibarra fue décimo en Londres 2012, campeón en Río 2016 y se aseguró un diploma en Tokio.

A nivel panamericano obtuvo la medalla de plata en Río 2007 y la de oro en Guadalajara 2011, Toronto 2015 y Lima 2019. También se coronó campeón mundial juvenil en Rotterdam 2005 y se colgó la presea de bronce en el Mundial de La Haya en 2014.