Islas: "Los abrazos con Diego me quedan para toda la vida"

Luis Islas aseguró hoy que mantendrá "para toda la vida los abrazos con Diego (Maradona)", con quien compartió plantel en el seleccionado argentino de fútbol y formó, además, dupla técnica en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y México.

"Sé que lo he despedido físicamente pero hay una imagen que nadie me podrá quitar, que me quedará para toda la vida y son esos abrazos que nos dábamos con Diego cuando nuestro equipo hacía un gol", recordó Islas en una entrevista con Télam.

"Lo que viví junto a Diego fue inexplicable: primer como jugador y compañero en la Selección, después como rival en una cancha y luego como integrantes de una dupla técnica en Emiratos y Dorados", rescató con orgullo.

Islas, campeón mundial en México '86 en la mejor etapa del astro fallecido el 25 de noviembre del año pasado, destacó que su sentimiento hacia Maradona "siempre fue de verdad y no para la foto" como otros personajes que lo rodeaban. "Con él siempre tuve una relación dentro del campo de juego, después no tenía vínculo fuera de eso", explicó.

"La última vez que tuve contacto con él fue justamente después de la final que perdimos con Dorados por el ascenso en México (vs. Atlético San Luis en mayo de 2019). Cuando volvimos a Sinaloa nos dimos un abrazo y tuvimos una charla en la que nos dijimos que lo habíamos dado todo y no se pudo conseguir ese objetivo", memorizó.

Más adelante, Diego continuó su carrera en Gimnasia y Esgrima La Plata e Islas lo hizo en Sol de América de Paraguay. "En ese tiempo se lo veían totalmente distinto a cuando estábamos juntos. No lo veía bien, creo que todo el mundo se daba cuenta, pero no quiero opinar porque no soy quien y por respeto a su familia", se excusó.

"Lo primero que me pasa cuando se me nombra a Diego es una sensación de tristeza porque yo lo quise de verdad, pero después me viene esa imagen ganadora, de felicidad, que es con la que siempre me voy a quedar. Lo que generaba él no lo generaba nadie. Hablar de Maradona como jugador es redundante, lo más lindo que tenía era su humildad, su grandeza, la simpleza y el corazón", valoró.