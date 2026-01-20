La Justicia aceptó a la ARCA como querellante en una causa contra la AFA por presunta apropiación indebida de más de $19.000 millones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fue aceptada como querellante en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por supuesta “evasión agravada”.

De acuerdo a este expediente, el ente rector del fútbol argentino habría incurrido en una presunta apropiación indebida de más de 19.000 millones de pesos que debía girar al Estado.

Con la reciente decisión del juez en lo Penal Económico Diego Amarante, los abogados del organismo estatal tendrán acceso total al expediente, podrán solicitar medidas de prueba y apelar resoluciones, convirtiéndose en querellantes contra la administración de Claudio “Chiqui” Tapia.

Esta causa surgió de una denuncia presentada por la propia ARCA el pasado 12 de diciembre. En esa presentación, el ente recaudador alertó a la Justicia que la AFA estaba reteniendo dinero de los clubes, pero no lo giraba al Estado.

Recibida la denuncia, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial avanzó con la apertura de la investigación contra la cúpula de la AFA por el presunto delito de evasión agravada.

Según los abogados de ARCA, Vanina Mariel Vidal y Matías Alejo Gentile Brezigar, el perjuicio fiscal denunciado asciende a la suma exacta de $19.353.546.843,85.

El organismo asegura haber detectado irregularidades en el ingreso de IVA, Impuesto a las Ganancias y Contribuciones a la Seguridad Social en el período marzo de 2024-septiembre de 2025.