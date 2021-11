Liniers venció a Yupanqui se quedó con el torneo Clausura y jugará final por el ascenso en Primera D

Liniers le ganó como visitante a Yupanqui por 2 a 0, se quedó con el torneo Clausura de la Primera D de fútbol y jugará la final por el ascenso a la C ante Puerto Nuevo, que se adjudicó el Apertura, tras desarrollarse completamente esta tarde la undécima y última fecha del certamen.

El encuentro se jugó en el estadio Roberto Larrosa, de Sacachispas, en el barrio porteño de Villa Soldati, donde Yupanqui actúa habitualmente como local y los tantos de la victoria de la "Topadora" fueron marcados por Franco Méndez (13m. PT) y Juan Kirzner (32m. ST).

Con el triunfo, Liniers cerró el certamen con 23 unidades y finalizó 1 punto por encima del escolta, Defensores de Cambaceres, que hoy le ganó como visitante a Juventud Unida por 3 a 1.

Ahora, Liniers definirá el primer ascenso a Primera C ante Puerto Nuevo, que logró el torneo Apertura, en una final de ida y vuelta, sin ventaja deportiva, pero sí de localía.

La primera final se jugará en Campana, en el estadio de Puerto Nuevo; mientras que la revancha se realizará en la localidad de Villegas, en la cancha de Liniers, ambas en la provincia de Buenos Aires.

Si al cabo del segundo encuentro final, la llave estuviere igualada en puntos y goles, se llevarán a cabo 30 minutos suplementarios, tras los cuales, de persistir el empate en todo, el primer ascenso de categoría se definirá con tiros desde el punto penal.

El ganador del cruce decisivo subirá a la Primera C, mientras que el perdedor de la final pasará a jugar en la instancia de semifinales del torneo reducido que determinará el segundo ascenso de categoría.

Los equipos clasificados por tabla general para el reducido son Defensores de Cambaceres, Sportivo Barracas, Juventud Unida, Centro Español, Argentino de Rosario y Deportivo Muñiz.

Los cruces de la primera fase del reducido serán Defensores de Cambaceres vs. Deportivo Muñiz, Sportivo Barracas vs. Argentino de Rosario y Juventud Unida vs. Centro Español.

El resumen de la undécima y última fecha del torneo Clausura, fue el siguiente:

Juventud Unida 1 - Defensores de Cambaceres 3; Deportivo Paraguayo 1 - Deportivo Muñiz 2, en la cancha de Liniers; Puerto Nuevo 4 - Central Ballester 0; Sportivo Barracas 2 - Centro Español 1, en el estadio de Deportivo Morón; Atlético Lugano 3 - Argentino de Rosario 2; y Yupanqui 0 - Liniers 2.

Posiciones finales del torneo Clausura: Liniers 23 unidades; Cambaceres 22; Sportivo Barracas 20; Juventud Unida y Yupanqui 19; Argentino de Rosario 16; Lugano 15; Centro Español14; Puerto Nuevo12; Muñiz 9; Central Ballester7; y Deportivo Paraguayo 5.