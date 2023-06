Lionel Messi: “Hubo un quiebre en la relación con los hinchas del PSG”

Lionel Messi aseguró que, a pesar de la cálida bienvenida, el vínculo con los hinchas del Paris Saint-Germain (PSG) sufrió un quiebre y se fue deteriorando. “Desde el principio fue algo muy lindo el recibimiento. Se dio así, como anteriormente había pasado con Kyllian Mbappé y Ney (Neymar). Sé que es su manera de actuar, pero bueno, me quedo con toda la gente que sí me respetó como yo respeté a todo el mundo desde que llegué y nada más... es una anécdota. Hubo un quiebre en la relación”, admitió.

Durante la entrevista con la cadena televisiva BelN Sports, el ex Barcelona también reconoció que había decidido incorporarse al equipo francés porque conocía a otros jugadores, como Leandro Paredes, Ángel Di María y Neymar, y consideraba que iba a tener una rápida integración. “Vine a París porque me gustaba el club, tenía amigos, mucha gente conocida dentro del vestuario. Me parecía que, más allá de lo que era el club, iba a tener una adaptación mucho más fácil a cualquier otro lado al que pudiera llegar a ir. Por eso decidí venir”, explicó.

Sus expectativas no se cumplieron y ahora el futbolista admitió que aquella adaptación fue más complicada de lo que había previsto. “Más allá de que tenía gente conocida dentro del vestuario, fue difícil adaptarse al cambio, llegar tarde, no tener pretemporada. Adaptarme a una nueva manera de jugar, nuevos compañeros, la ciudad, a la cual fue muy difícil adaptarme al principio para mí y toda mi familia”, agregó.

Tras su paso por el PSG, el campeón del mundo decidió continuar su carrera en el Inter Miami de la Major League Soccer de Estados Unidos, equipo de David Beckham. Hace semanas confirmó que no volverá al Barcelona, club que lo vio nacer profesionalmente, y también descartó su desembarco en el fútbol árabe, dadas las dudas que le despertó tener que adaptarse a un país con una cultura tan diferente a la que acostumbra su familia.

Con información de agencias.