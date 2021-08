"Te voy a llevar siempre en mi corazón", prometió Montiel en su despedida de River

El defensor Gonzalo Montiel, quien hoy fue oficializado como nuevo refuerzo del Sevilla de España, aseguró hoy que River Plate estará siempre en su corazón, en una emotiva despedida que publicó en sus redes sociales.

"Esperé firmar para poder saludar y agradecer al club, mi casa, que me formó de chico y me dio valores; mi familia que me hizo jugador", escribió Montiel en su cuenta de Instagram junto a una foto en que se lo ve de niño con la camiseta de River.

"Hoy, después de 14 años, me toca despedirme del club que me dio todo, que me abrió las puertas para que yo pueda crecer como jugador y sobre todo como persona", agregó el lateral derecho.

"Cachete" también agradeció a "compañeros, cuerpo técnico, utileros y colaboradores".

"Gracias por la confianza que siempre me brindaron, a la gente del club que trabaja para que a River no le falte nada. A la pensión, mi segunda casa, donde viví muchos años y sobre todo a la gente de River, el más grande, que siempre me dio todo su cariño y apoyo", añadió.

Finalmente, Montiel señaló: "Me llevo en el corazón cada recuerdo y título, desde el más pequeño hasta la final más importante de la historia. Ojalá algún día vuelva a ponerme la camiseta más linda. ¡Gracias River Plate por todo lo que me diste! Te voy a llevar siempre en mi corazón".

Montiel, de 24 años, firmó por cinco temporadas con Sevilla, donde será compañero de los argentinos Alejandro "Papu" Gómez, Erik Lamela, Marcos Acuña y Lucas Ocampos.

Con Gómez y Acuña coincidió en el plantel del seleccionado nacional que salió campeón de la Copa América Brasil 2021.