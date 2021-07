Magistrati, una adolescente olímpica

La platense Abigail Magistrati, de 17 años, será la única representante argentina de la gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la deportista más joven de la delegación nacional que competirá desde el viernes 23 de julio.

Magistrati se enteró que iría a Tokio 2020 a días del inicio de los Juegos en reemplazo de Martina Dominici, única representante local clasificada, que fue suspendida por la Federación Internacional de Gimnasia tras dar positivo en un control antidoping en el Panamericano de Río de Janeiro 2021.

Dominici, de 19 años y que obtuvo el cupo olímpico tras finalizar 31a. en el all around del Mundial de Alemania, apeló la sanción provisoria, aunque los tiempos no le dieron para ir a Tokio. "Abi" Magistrati, 36ta. en el all around (la suma de los cuatro aparatos) del último Mundial de Stuttgart, era primera reserva por la plaza nominal.

Magistrati, especialista en piso, salto y all around, participó -con apenas 15 años- en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde se ubicó cuarta con el equipo femenino; cuarta en barras asimétricas y en el octavo lugar en piso. Ahora, con sólo 17, cumplirá su sueño de competir en unos Juegos Olímpicos.

Además de ubicarse en el puesto 36° del all around con 52.032 en el Mundial, Magistrati se destacó en suelo, donde fue la número 42 con 12.766. En viga quedó 63 con 12.000 y en barras asimétricas fue 66 con 12.866. El equipo argentino se ubicó 19° con 155.263.

En el Panamericano de Río 2021, después de meses sin competir por la pandemia, la gimnasta platense ganó la medalla de bronce en la modalidad por equipos, en tanto que terminó séptima en all around y fue finalista en viga y piso.

Las eliminatorias de la gimnasia artística en los Juegos de Tokio, donde la estrella indiscutida es la estadounidense Simone Biles, serán el sábado 24 y el domingo 25, en tanto que las pruebas femeninas por las medallas se desarrollarán del 26 al 29 de julio.