Melgar de Arequipa golea en Perú con tantos exclusivos de jugadores argentinos

Melgar de Arequipa venció hoy holgadamente a Deportivo Binacional por 5-1, con tantos marcados exclusivamente por futbolistas argentinos, en uno de los encuentros salientes de la fecha 3 de la Liga 1 de Perú.

En el estadio Miguel Grau, de la zona del Callao, el conjunto arequipeño, que dirige el DT argentino Néstor Lorenzo, ganó con absoluta comodidad para transformarse en uno de los punteros, con 7 unidades.

Las conquistas de Melgar fueron obra del delantero Bernardo Cuesta (ex Tiro Federal de Rosario), quien anotó a los 11m. del primer tiempo y a los 35m. (de penal) y 48m., del segundo; del atacante Cristian Bordacahar (ex Ferro), a los 3m. de la etapa inaugural, y del defensor Fabio Pereyra (ex Arsenal), a los 22m. de la segunda parte, respectivamente.

En tanto, la solitaria anotación del conjunto de Juliaca, conducido por el técnico argentino Carlos Desio, la consiguió el ecuatoriano Marlon de Jesús, según indicó el sitio especializado Gol Perú.

En otro partido de la jornada, en el estadio Municipal Iván Moreno de Lima, Sport Boys, a las órdenes del DT Gustavo Alvarez (ex Temperley y Aldosivi de Mar del Plata) empató sin goles con Alianza Lima, que conduce el entrenador cordobés Carlos Bustos, ex Morelia y Dorados de México, entre otros clubes.

Además, Cusco, el equipo del entrenador rosarino Claudio Vivas (ex Racing y Banfield), cayó 2-3 con Alianza Universidad, donde convirtió un gol de penal el ex extremo de Lanús, Diego Manicero (St. 27m.).