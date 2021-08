El mensaje de Messi después de la despedida de Barcelona: "Es solo un hasta luego"

Lionel Messi publicó este domingo un mensaje en sus redes sociales luego de la conferencia de prensa que dio en una emotiva despedida del Barcelona, en el que estuvo 16 años como profesional, y avisó que "es solo un hasta luego".

Visiblemente conmovido, Lionel Messi le habló al mundo: "No estaba preparado para esto, nunca imaginé mi despedida, estaba convencido de que iba a seguir en Barcelona"

"Me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo", inició Messi su mensaje en Instagram, que estuvo acompañado por varias postales del acto que se llevó a cabo esta mañana (mediodía catalán) en el auditorio del Camp Nou.

"Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club", agregó el "10".

El crack le dedicó la última parte a todos los hinchas "culés" y prometió que volverá al club en el que consiguió 35 títulos.

"Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy pero no es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça!!!", completó.

Para acompañar el posteo, Messi eligió las fotos junto a su familia y los trofeos de fondo y también la que se tomó junto a los integrantes del plantel que lo acompañaron en su último día.

Tres días después de que se diera a conocer la noticia de su salida del Barcelona, que conmocionó al mundo del fútbol, Messi habló por primera vez en una conferencia de prensa en el Auditori 1889 del Camp Nou en la que se lo vio emocionado, al borde de las lágrimas.

"Pensé mucho lo que iba a decir hoy, estaba bloqueado. Es muy difícil todo esto para mí, fueron muchos años", arrancó el argentino la conferencia, con un pañuelo en sus manos.

El futbolista rosarino, que tiene el pase en su poder desde el primero de julio, no pudo firmar un nuevo vínculo en el Blaugrana por el tope salarial de La Liga y ahora tendrá que mudarse de camiseta por primera vez en toda su carrera.

"Este año estaba convencido que íbamos a seguir acá, en nuestra casa, era lo que mas queríamos. Siempre pusimos el bienestar nuestro, nuestra casa, la vida que tenemos acá en Barcelona que es maravillosa. Me toca despedirme de esto, fueron muchísimos años, llegué muy chiquito con 13 años y después de 21 años me voy con mi mujer y con tres catalanes - argentinos", comentó.

Cuando le consultaron si seguirá jugando al fútbol en el PSG de Francia indicó: "El PSG es una posibilidad pero a esta hora no tengo nada arreglado con nadie. Tuve varios llamados de interesados. Estamos hablando obviamente. Lo importante es que voy a seguir jugando al fútbol".

En tanto, la prensa deportiva de Francia reveló que Messi podría viajar este domingo a París para analizar los detalles de su futuro contrato con el Paris Saint Germain (PSG). "Messi es esperado este domingo por la noche en París", afirmó el diario L'Equipe.

CB con información de Télam