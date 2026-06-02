El Mundial 2026, en 10 cifras: jugadores, árbitros, sedes y millones

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá arranca el 11 de junio con 48 seleccionados dispuestos a dar batalla en el camino hacia la final que coronará al rey del fútbol mundial por los próximos cuatro años. Estas son las cifras antener en cuenta:

16 sedes componen el mapa del Mundial 2026, distribuidas en 3 países: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en México; Toronto y Vancouver, en Canadá; y Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, área de la Bahía de San Francisco y Seattle.

32 años después regresa el Mundial de fútbol a Norteamérica, tras la edición de 1994 en Estados Unidos, entonces con Brasil como campeona en los penaltis, tras un torneo que se jugó entre el 17 de junio y el 17 de julio, con 52 encuentros y 141 goles, doce del ruso Oleg Salenko y otros doce del búlgaro Hristo Stoichkov, los máximos goleadores.

52 árbitros, con 88 asistentes y 30 oficiales de video de 50 federaciones diferentes de las 6 confederaciones componen el equipo arbitral para el Mundial 2026, bajo el “principio tradicional de la FIFA de priorizar la calidad por encima de todo”, según expresó el organismo.

1248 jugadores es el máximo de futbolistas que pueden ser inscritos en el Mundial 2026, una vez que cada una de las 48 selecciones presentan unas listas definitivas de entre 23 y 26 jugadores, con la obligación de incluir 3 porteros.

50 000 voluntarios participarán en el Mundial 2026, que recibió un millón de solicitudes. “Este equipo, tan diverso como el fútbol, incluye participantes de entre 18 y más de 80 años procedentes de todos los rincones del planeta”, según especificó la FIFA.

94 000 espectadores es la capacidad del estadio de Dallas, el campo con más aforo en el Mundial 2026, inaugurado en 2009 y casa de los Dallas Cowboys, cinco veces campeón de la Superbowl de fútbol americano. El recinto acogerá al menos dos partidos de Argentina.

6,5 millones de espectadores es la previsión que tiene la FIFA de aficionados que acudirán en total a los 104 encuentros de los que consta la nueva edición del torneo de los torneos.

500 millones de solicitudes de entradas recibió la FIFA, según reveló el organismo, en apenas 33 días de apertura del plazo de peticiones, que llegaron desde 211 países, con la mayor demanda en las tres anfitrionas, pero también en España, Argentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, Portugal y Alemania. Es una media de 15 millones de solicitudes al día.

871 millones de dólares estadounidenses (742,8 millones de euros) serán repartidos por la FIFA a las 48 selecciones participantes en el Mundial 2026, un 15 por ciento más de lo presupuestado inicialmente, según acordó la FIFA. Cada equipo percibe 10 millones de dólares por el simple hecho de su participación en la competición de este verano.

6 000 millones de personas seguirán los partidos a través de diversas plataformas, según el cálculo que ha hecho la FIFA para la competición que empezará el 11 de junio y que concluirá el 19 de julio.

EFE