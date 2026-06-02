A menos de un mes de asumir, renunció el titular del ENRGE, ente que regula el gas y la electricidad

Néstor Marcelo Lamboglia presentó este lunes su renuncia a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), el organismo creado por el Gobierno para unificar la regulación de ambos servicios públicos.

La salida se produjo a menos de un mes de haber sido designado para el cargo y en medio de una fuerte interna dentro del directorio.

Según trascendió, una disputa con Marcelo Alejandro Nachón, vocal del ente y ex interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) habría provocado la salida. Las diferencias entre ambos funcionarios se remontaban incluso a la etapa previa a la constitución formal del ENRGE y se profundizaron durante las últimas semanas.

La decisión fue comunicada por Lamboglia durante la mañana de este lunes al resto de los integrantes del directorio. Además, formalizó su salida mediante un memo enviado a través del sistema oficial de Gestión Documental Electrónica (GEDO).

Cambio de conducción

Tras la renuncia de Lamboglia, el vicepresidente del organismo, el ingeniero Vicente Serra, quedó al frente del ENRGE de manera inmediata.

El ente regulador se encuentra actualmente en pleno proceso de organización institucional luego de la unificación de los organismos que supervisaban por separado los servicios de gas y electricidad.

Lamboglia había sido designado presidente por un período de cinco años, el mandato más extenso dentro del directorio. Antes de asumir esa función, se desempeñaba como interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Cómo quedó integrado el directorio

La estructura de conducción del ENRGE fue establecida mediante el artículo 6° del Decreto N° 452 del 4 de julio de 2025, que dispuso la designación de sus autoridades.

Además de Lamboglia como presidente, el directorio quedó conformado por:

Vicente Serra, vicepresidente, con un mandato de cuatro años.

Marcelo Alejandro Nachón, vocal primero, con un período de tres años.

Griselda Lambertini, vocal segunda, con un mandato de dos años.

Héctor Sergio Falzone, vocal tercero, con funciones por un año.

Todas las designaciones entraron en vigencia en la misma fecha de publicación del decreto.

Un organismo clave para el sector energético

El ENRGE nació como resultado de la integración de los entes reguladores del gas y la electricidad, con el objetivo de centralizar la supervisión y el control de ambos servicios esenciales.

La salida de su primer presidente, cuando todavía se encuentra en marcha el proceso de conformación institucional, abre un nuevo escenario dentro del organismo y deja al vicepresidente Serra al frente de la tarea de consolidar la estructura regulatoria del sector energético.