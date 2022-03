Mundial Qatar 2022: antes del sorteo del 1 de abril, cómo se definen 10 de los 13 lugares que faltan

Con 19 equipos con la clasificación sellada y 13 lugares por definir, la hora del sorteo del Mundial de Fútbol Qatar 2022 está cerca y el puntapié inicial del 21 de noviembre próximo ya se palpita por los cinco continentes. Pero, ¿quiénes son los que ya están adentro de la máxima competencia de la FIFA y quiénes esperan entrar en los deseados copones los próximos días?

Argentina se despide de su público con Lionel Messi en "La Bombonera" ante Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas

Saber más

Por ahora, los 19 seleccionados nacionales que ya tienen asegurado su lugar son Qatar (país organizador), Francia (último campeón mundial), Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Bélgica, Croacia, Alemania, Inglaterra, España, Suiza, Países Bajos, Dinamarca, Serbia, Irán, Corea del Sur, Japón y Arabia Saudita.

De esta manera, son 13 los lugares disponibles, de los cuales 10 se definirán la próxima semana antes del sorteo del 1 de abril. Los tres casilleros restantes se completarán dentro de unos meses. Así está la clasificación en cada Confederación hasta el momento y te contamos cómo se define.

Sudamérica

Argentina y Brasil ya tenían su lugar y este jueves se sumaron Ecuador y Uruguay. Ahora resta saber qué seleccionado irá al Repechaje contra un equipo de Asia, entre las tres selecciones con posibilidades de acceder a ese lugar el martes, cuando se dispute la última fecha.

Perú está quinto en la tabla sudamericana, con 21 puntos y -5 de diferencia de gol. Lo sigue Colombia, con 20 unidades y 0 entre goles a favor y en contra. Mientras que Chile suma 19 (-5). El martes juegan Perú vs. Paraguay, Chile vs. Uruguay y Venezuela vs. Colombia. Perú depende de sí mismo y clasifica si vence a Paraguay o si empata y no ganan Colombia ni Chile. Y hasta si pierde puede conseguir la chance, si Colombia cae también y Chile no gana.

Colombia no depende de sí mismo. Necesita ganar y que Perú no supere a Paraguay; o empatar y que pierda Perú y no gane Chile.

Chile está obligado a ganarle a Uruguay. Además, necesita que Perú y Colombia no ganen.

Europa

La UEFA tiene 13 cupos para distribuir entre los 55 seleccionados que disputan su eliminatoria. Con los 10 líderes de grupo ya clasificados (Francia, Bélgica, Croacia, Alemania, Inglaterra, España, Suiza, Países Bajos, Dinamarca y Serbia), están en juego los playoffs para definir a los tres restantes.

Por un lado, Macedonia del Norte dejó afuera a la poderosa Italia y definirá mano a mano su chance este martes 29 de marzo ante Portugal, que dejó en el camino a Turquía. El que gane, estará en Qatar.

En tanto, Gales superó a Austria y espera por el vencedor de Escocia-Ucrania, partido que fue postergado, en principio, para comienzos de junio, por la guerra en Europa del Este.

Mientras que Polonia avanzó de forma directa al partido decisivo ya que Rusia fue eliminado de la competencia tras iniciar la invasión a Ucrania. Se enfrentará por un cupo en Qatar este martes a Suecia, que le ganó a República Checa en tiempo suplementario.

América Central y del Norte

Las Eliminatorias para Concacaf, después de dos rondas previas, se deciden en un octagonal final. Tras disputarse este jueves la 12° fecha de las 14 que tiene la ronda decisiva, Canadá lidera con 25 puntos, seguido por México y Estados Unidos, con 22 cada uno. Los tres primeros van directo al sorteo del Mundial, mientras que el que quede en el cuarto lugar deberá jugar un Repechaje con el ganador de la eliminatoria en Oceanía. Por el momento, ese lugar le corresponde a Costa Rica, con 19 puntos. En tanto, Panamá también tiene chances, con 18 unidades. Ya quedaron sin posibilidades El Salvador, Jamaica y Honduras.

En la próxima fecha, a jugarse el domingo 27, juegan Canadá-Jamaica, El Salvador-Costa Rica, Estados Unidos-Panamá y Honduras-México. La última jornada, el miércoles 30, será con Panamá-Canadá, Jamaica-Honduras, México-El Salvador y Costa Rica-Estados Unidos.

Asia

Después de dos rondas clasificatorias previas, quedaron 12 equipos divididos en dos grupos de seis cada uno. A falta de un partido para el final de las Eliminatorias Asiáticas, ya clasificaron (además de Qatar, organizador del Mundial) Corea del Sur e Irán, por la Zona A; y Japón y Arabia Saudita, por la B.

En tanto, falta definir quién disputará el Repechaje contra el 5° de Conmebol, que surgirá de un encuentro decisivo entre los terceros de cada grupo. Australia ya se aseguró ese lugar y espera por el rival que surja del grupo A. Tienen chances Emiratos Árabes Unidos (9 puntos), Irak (8) y Líbano (6), mientras que Omán, China y Vietnam ya están eliminadas. La última fecha será el 29 de marzo.

África

En África también se disputaron dos rondas clasificatorias previas entre los 53 países afiliados. Después de una fase de grupos con 10 zonas, clasificaron a la fase final los primeros de cada grupo: Egipto, Senegal, Camerún, Argelia, Ghana, Nigeria, República Democrática del Congo, Marruecos, Malí y Túnez. De esos 10, cinco estarán en Qatar 2022 en partidos mano a mano, de ida y vuelta.

Los cruces, que se disputarán el 25 y el 29 de marzo, siempre con el primer equipo como local en la ida, quedaron así: Egipto-Senegal; Camerún-Argelia; Ghana-Nigeria; República Democrática del Congo-Marruecos; y Malí-Túnez.

Oceanía

La clasificación de la OFC es la única que no tiene cupo directo. Los ochos equipos (Australia compite por Asia) se dividieron en dos grupos de cuatro equipos cada uno y los dos primeros accedieron a las semifinales, que serán el domingo 27: Islas Salomón-Papua Nueva Guinea y Nueva Zelanda-Tahití. La final se jugará el miércoles 30. El ganador va al Repechaje contra el que ocupe el cuarto lugar en las Eliminatorias de la Concacaf.

El Mundial de Qatar 2022

Se jugarán 4 partidos por día durante toda la fase de grupos, una medida que siempre se utilizó en la tercera jornada, pero ahora estará presente desde el primer día. Además, las cortas distancias entre sedes y los horarios posibilitarán ver más de un partido al día.

El encuentro inaugural se jugará desde las 7 (hora de Argentina) del 21 de noviembre de 2022, en el Estadio Al Bayt (60.000 espectadores de capacidad. Los horarios estipulados para la fase de grupo son a las 7, 10, 13 y 16 (siempre en horario argentino).

El Estadio Internacional Khalifa será la sede del partido por el tercer y cuarto puesto, que se disputará el 17 de diciembre. La final será el 18 de diciembre en el Estadio Lusail, con capacidad para 80.000 espectadores, en el mediodía argentino.

El torneo catarí tendrá una extensión más compacta que el mes habitual, favorecida por las cortas distancias de Qatar, que evitarán los viajes aéreos. Para optimizar los viajes, los estadios y los horarios de cada partido de la fase de grupos se definirán luego de la celebración del sorteo final, que se realizará el 1 de abril de 2022.

IG