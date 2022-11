La Selección Argentina busca una victoria que la deposite en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 cuando se enfrente a Polonia en un partido correspondiente a la última fecha del Grupo C.

Qué necesita la Selección Argentina para clasificar a octavos de final

El encuentro se disputará en el estadio 974 desde las 16, tendrá el arbitraje del neerlandés Danny Makkelie, mientras que en el VAR estará a cargo su compatriota Pol Van Boekel, y contará con la televisación en directo de las señales TyC Sports y TV Pública.

Argentina llega a este compromiso luego de conseguir un valioso triunfo ante México por 2 a 1 y buscará mantenerse en la senda de la victoria para clasificarse a octavos de final y no depender de otros resultados.

El entrenador Lionel Scaloni no confirmó el equipo, pero dejó indicios de que no habría mayores modificaciones en cuanto al juego y quienes podrían meterse entre los titulares serían Leandro Paredes por Guido Rodríguez y Enzo Fernández en lugar de Alexis Mac Allister. El resto del equipo estaría definido: el arquero será Emiliano “Dibu” Martínez y se repetirá la defensa del segundo partido con Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Marcos Acuña. En el mediocampo estará nuevamente Rodrigo De Paul, mientras que resta definir quien será ocupará el centro, ya que esto dependerá de si busca un idea ofensiva (Paredes) o un juego de contención (Rodríguez), mientras que por la izquierda estará Alexis Mac Allister o podría incluir a Fernández. En la delantera se mantendrá el tridente conformado por Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez, quien arrastra un golpe en el tobillo que no le impedirá jugar.

El encuentro también ofrece como atractivo el duelo individual entre dos celebridades del fútbol mundial: los capitanes Lionel Messi, siete veces ganador del Balón de Oro, y Robert Lewandowski, titular del premio FIFA The Best los últimos dos años.

Messi quedará consagrado como el jugador argentino con más partidos en la historia de los Mundiales (22), por encima de Diego Maradona (21).

Por su parte, Polonia superó en su último encuentro a Arabia Saudita por 2 a 0 y, si bien no puede confiarse, sabe que una victoria o empate lo depositará en la próxima instancia.

Czesław Michniewicz, entrenador del elenco polaco, repetirá el mismo equipo que utilizó en la segunda jornada, en la que se destaca la línea de tres defensores que se transforma en cinco a la hora de recuperar la pelota y que tendrá a su figura y goleador en Robert Lewandowski como única referencia ofensiva.

Argentina - Polonia: el historial

El partido que se disputará este miércoles desde las 16 (Argentina) cuenta con diversos antecedentes entre citas mundiales y amistosos. En total, se enfrentaron en once oportunidades: la Albiceleste ganó seis, perdió dos veces y empató en tres ocasiones.

El partido más recordado fue en el Mundial disputado en Argentina en el año 1978 por la segunda ronda del Grupo B. El resultado terminó 2-0 en favor del equipo nacional, por entonces dirigido por César Luis Menotti, con dos goles de Mario Kempes, quien también es recordado por haber atajado una pelota con la mano. Debido a que el reglamento en ese momento no lo penalizaba con la roja directa por “último recurso”, el ex jugador de River logró esquivar la tarjeta roja y, además, el penal fue atajado posteriormente por el arquero Ubaldo Fillol. Luego, la Selección Argentina se consagraría campeona por primera vez al vencer en la final a Holanda.

El otro cruce por Mundiales fue cuatro años antes: Alemania 1974, donde los europeos ganaron por 3 a 2 con goles de Grzegorz Lato y Andrzej Szarmach. Para la Argentina marcaron Ramón Heredia y Carlos Babington. En aquella edición, la Selección llegó hasta la segunda fase, pero perdería en las semifinales, mientras que Polonia finalizó tercera.

Más allá de que Lionel Messi lleva 17 años en la Mayor, con 167 partidos en su espalda, el partido de este miércoles por el Mundial de Qatar será el primer encuentro que el astro argentino dispute contra la selección polaca.

El último antecedente se dio hace once años, con un Messi consolidado como el máximo referente del equipo nacional, pero en un amistoso que no disputó. Jugado el 5 de junio de 2011 en Varsovia, antes de la Copa América en Argentina, el entrenador Sergio Batista llevó una Selección Sub-25 local y le dio vacaciones a los titulares, de receso de las competencias internacionales.

Aquel día, la Argentina perdería 2 a 1 con goles de Pawel Brozek y Adrian Mierzejewski para Polonia, que para aquel partido ya contaba con figuras actuales como el arquero Wojciech Szczesny, el mediocampista Grzegorz Krychowiak y el goleador Robert Lewandowski. El gol argentino, por su parte, lo hizo Marco Ruben, en lo que había sido el empate parcial.

Todos los resultados entre Argentina y Polonia

Amistoso - 05/06/2011: Polonia 2 - Argentina 1.

Amistoso - 26/11/1992 Argentina 2 - Polonia 0.

Copa Neurú - 17/01/1984: Polonia 1 - Argentina 1.

Amistoso - 28/10/1981: Argentina 1 - Polonia 2.

Amistoso - 12/10/1980: Argentina 2 - Polonia 1.

Mundial de 1978: Argentina 2 - Polonia 0.

Amistoso - 29/05/1977: Argentina 3 - Polonia 1.

Amistoso - 24/03/1976: Polonia 1 - Argentina 2.

Mundial de 1974: Polonia 3 - Argentina 2.

Amistoso - 17/12/1968: Argentina 1 - Polonia 0.

NB con información de agencia NA.