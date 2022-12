“Estoy decepcionado de Messi”, aseguró el jugador de Países Bajos al que el capitán de Argentina llamó “bobo”

El delantero de Países Bajos Wout Weghorst, autor de los dos goles frente a la Selección argentina en la caída de su equipo por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, se refirió al cruce con Lionel Messi y aseguró estar “decepcionado”.

Argentina con corazón salvaje

Saber más

“Yo quise darle la mano después, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero el tiro mi mano al costado y no quiso hablar conmigo”, dijo ante la prensa a modo de despedida Weghorst. Pero esto no terminó allí, ya que el delantero de 30 años y una importante altura de 1,97 metros contraatacó: “Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona”.

La situación a la que alude el neerlandés sucedió cuando Messi en la cercanías de los vestuarios estaba brindando una entrevista y en el medio intercambió palabras con Weghorst, a quien le dijo “¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? Andá, andá para allá, bobo, andá para allá”.

El atacante neerlandés, ex Wolfsburgo de Alemania y Burnley de Inglaterra, ingresó a los 33 minutos del complemento por Memphis Depay y se convirtió en una pesadilla para la Selección nacional, ya que marcó los dos goles con los que su equipo igualó el cotejo y forzaron, luego de mantenerse la paridad en el tiempo suplementario, una tanda de penales en la que la Argentina logró el triunfo.

Por su parte, Messi -un poco más calmo-, explicó ante los medios el por qué de su exabrupto: “El 19 desde que entró se la pasó diciendo cosas. Yo siempre respeto a todo el mundo, pero me gusta que me respeten también. Hubo cosas que pasaron que se tendrían que haber evitado pero bueno, es normal de un partido de cuartos de final”.

MB con información de agencia de noticias NA