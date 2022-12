“Dejen de llorar”: la junta de firmas viral de hinchas argentinos por el pedido francés para volver a jugar la final del Mundial

Más de 200.000 franceses firmaron una petición online para repetir el partido de la final del Mundial de Qatar 2022, disconformes con algunos fallos arbitrales. Desde la Argentina lanzaron en respuesta una campaña de recolección de firmas para que los hinchas galos “dejen de llorar”.

El pedido, formulado a través de la plataforma de Change.org, reclama que los franceses acepten que Argentina es el campeón del mundo y que “dejen de llorar”. Con el nombre “France stop crying”, ya lleva reunidas más de 370.000 adhesiones.

Del lado francés, en tanto, los fanáticos de ese país se quejaron de la terna arbitral que encabezó el polaco Szymon Marciniak en la final de la Copa del Mundo que consagró a Argentina y más de 200 mil personas firmaron una insólita solicitud online en el sitio MesOpinions pidiendo repetir el partido.

Para ellos, no fue penal de Ousmane Dembelé a Ángel Di María; hubo una falta previa al 2-0 y el gol de Messi (en tiempo suplementario) debió ser anulado porque los suplentes invadieron el campo antes de que la pelota cruzara la línea.

La respuesta desde la Argentina no tardó en llegar. “Desde que les ganamos la final del mundial de fútbol, los franceses no paran de llorar, quejarse y no aceptan que Argentina es el campeón del mundo. Esta petición es para que los franceses dejen de llorar y acepten que (Lionel) Messi es el mejor de la historia del fútbol y tiene de hijo a (Kylian) Mbappé”, plantea Valentín Gómez, impulsor de la campaña.

