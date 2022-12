Scaloni: “A Messi habría que guardarle un lugar para el próximo mundial”

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, dio una conferencia de prensa tras conseguir el campeonato del mundo de Qatar 2022 y dijo que fueron “campeones merecidamente”. Además, habló del capitán del equipo, Lionel Messi, y sostuvo que “habría que guardarle un lugar para el próximo mundial”. Ante la consulta sobre el futuro de La Pulga, el técnico indicó: “Hay que tenerlo por si quiere seguir jugando. Él tiene derecho a decidir que quiere hacer con la selección, no tiene ninguna cuenta pendiente, si es que la tenía. Lo que él transmite a sus compañeros es algo que no he visto nunca, no vi alguien que transmita eso”.

La Selección Argentina es nueva campeona del mundo y Messi alcanzó la gloria eterna

Scaloni también analizó el partido contra Francia en el que Argentina ganó por penales y dijo que fueron “justos vencedores”. “Me queda un sabor de no poder haberlo cerrado en los 90. El balance es bueno, pero el partido lo tendríamos que haber ganado en los 90. Tuvimos la prórroga, pero tenemos el espíritu de no darnos por vencidos. Recibir ese palo de los goles de Francia y seguir intentando, como lo hicimos con Holanda que seguimos y seguimos sabiendo que se tenía que dar”, afirmó.

También valoró la actitud del equipo durante el partido final: “Se han brindado al máximo, han entendido lo que había que hacer adentro de la cancha. Hoy fuimos campeones merecidamente, hemos hecho un partido completísimo. Solamente en ocasiones nos metieron en aprietos”, indicó.

“No estaba en los planes ser campeón del mundo”, agregó el técnico. Además, elogió a los jugadores que estuvieron en Qatar. “Este equipo juega para la gente, para el hincha argentino. Acá no hay egos, no hay individualidades, todos juegan para el mismo lado, para el país, no hay orgullo más grande”, describió.

Al ser consultado sobre Diego Maradona, Scaloni indicó: “Ahora que me lo preguntás, me acuerdo que no está. Uno piensa que él está acá. Espero que él desde arriba haya disfrutado, seguramente sería el primer hincha para nosotros estaría acá”.

En cuanto a su futuro en la selección, dijo que seguirá analizando los partidos como lo hizo hasta ahora, pero advirtió que lo primero que quiere hacer es festejar en el país. “Iremos a festejar porque la gente merece ver a sus campeones. Antes del partido no quería organizar nada solo pensar en el partido, ahora que somos campeones estoy abierto a lo que quieren los jugadores”, dijo.

