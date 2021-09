Nápoli suma nueva victoria y es líder de la Serie A del fútbol de Italia

Nápoli sumó esta tarde una nueva victoria en el torneo de la Serie A del fútbol de Italia, al ganarle como local a Cagliari, por 2-0, en encuentro correspondiente a la sexta fecha.

En lo que antes se conocía como estadio San Paolo y ahora fue bautizado como Diego Maradona, el equipo volvió a mostrar un nivel elogiable como cuando el fallecido crack argentino revistaba con la camiseta 'celeste' a fines de los '80 y principios de los '90.

El conjunto dirigido por Luciano Spalletti se llevó el triunfo, el sexto en igual cantidad de presentaciones, con las anotaciones del nigeriano Victor Osimhen (Pt. 11m.) y Lorenzo Insigne (St. 12m., de penal).

Nápoli, con 18 unidades, aventaja por dos al escolta Milan, mientras que le lleva cuatro al tercero, Inter.

En el clásico de la jornada, en la capital, Lazio superó por 3-2 a Roma, en el estadio Olímpico.

El serbio Sergej Milinkovic-Savic, el español Pedro y el brasileño Felipe Anderson convirtieron para el conjunto que dirige el DT Maurizio Sarri. Los argentinos Luka Romero (ex Mallorca de España) y Gonzalo Escalante (ex Boca) estuvieron en el banco de relevos, aunque no ingresaron, según contempló el sitio 'Flashscore'.

El defensor brasileño Roger Ibañez da Silva y el francés Jordan Veretout, de penal, festejaron para el elenco del entrenador portugués José Mourinho.

Además, Fiorentina, con el concurso del ex River Plate, Lucas Martínez Quarta, derrotó como visitante y por 1-0 a Udinese, que tuvo en sus filas como titular al tucumano Roberto Pereyra (también ex River) y que contó con las entradas de Ignacio Pussetto (ex Huracán) y Nahuel Molina Lucero (ex Boca Juniors y Rosario Central). El único tanto fue alcanzado por el serbio Duan Vlahovic, mediante un penal.

Sassuolo superó por 1-0 al colista Salernitana, con gol de Doménico Berardi. Mientras que Empoli doblegó por 4-2 a Bologna, que contó con la titularidad del mediocampista Nicolás Domínguez (ex Vélez).

El domingo había arrancado con el triunfo de Juventus, con un gol y posterior lesión del cordobés Paulo Dybala, sobre Sampdoria, por 3-2, en Turín.

Los marcadores registrados el sábado fueron los siguientes: Spezia 1-Milan 2; Inter 2 (un gol de Lautaro Martínez)-Atalanta 2; Genoa 3-Hellas Verona 3.

Mañana se completará la fecha con el encuentro Venezia-Torino, desde las 15.45 hora argentina.

Posiciones: Nápoli 18 puntos; Milan 16; Inter 14; Roma y Fiorentina 12; Lazio y Atalanta 11; Empoli 9; Juventus y Bologna 8; Torino, Sassuolo y Udinese 7; Hellas Verona, Sampdoria y Genoa 5; Spezia 4; Venezia 3; Cagliari 2; Salernitana 1.

Principales goleadores: Ciro Inmóbile (Lazio) 6 goles; Edin Dzeko (Bosnia/Inter) 5; Mattía Destro (Genoa), Joao Pedro (Brasil/Cagliari), Lautaro Martínez (ARGENTINA/Inter), Victor Osimhen (Nigeria/Nápoli), Jordan Veretout (Francia/Roma) y Duan Vlahovic (Serbia/Fiorentina) 4.