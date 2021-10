"No los leo, porque nadie sabe más que yo", le dijo Luis Enrique a la prensa española

El director técnico de la selección española de fútbol, Luis Enrique, se mofó de la prensa especializada de su país al asegurar que no los lee porque “nadie sabe más que yo y nadie tiene más información que yo, así que no me interesa".

En una conferencia de prensa ofrecida en el estadio San Siro, horas antes de que España juegue ante Italia la primera semifinal de la Liga de Naciones de la UEFA, Luis Enrique fue consultado sobre el rol de la prensa especializada española y contestó que “no os leo porque creo que sé más de fútbol que la mayoría y porque tengo más información que vosotros. No hay una opinión que pueda leer que me pueda interesar".

La afirmación surgió cuando la prensa española lanzo críticas a la lista de convocados y el DT contestó de manera contundente: "No tengo noticias de las críticas porque no leo, no os escucho... Así que para mí es la misma lista de siempre. Me genera lo mismo. Confío en lo que traigo".

Respecto de la racha de Italia que lleva 37 partidos invictas, Luisa Enrique aclaró que "no he visto sus partidos de clasificación para el Mundial, pero mi idea es la de ser ambicioso e ir al partido desde el inicio. Me siento afortunado de tener un potencial de jugadores increíble, con una valía increíble. Espero poder gestionar un partido maravilloso ante el campeón de Europa".

El ex futbolista de Real Madrid y Barcelona reconoció que “Italia juega ahora uno del mejor fútbol que yo veo. Es una de las mejores del mundo".

El seleccionado italiano será local a partir de las 15.45 (hora de la Argentina) en el estadio San Siro de Milán ante España, en un clásico del fútbol europeo que será arbitrado por el ruso Sergei Karasev.

En tanto, el jueves, Bélgica se medirá con Francia en el Allianz Stadium de la Juventus, en Turín, en una semifinal programada también para las 15.45.