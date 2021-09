Un nuevo gol de Ezequiel Barco en el fútbol de los Estados Unidos

El mediocampista ofensivo argentino Ezequiel Barco conquistó esta tarde su segundo gol consecutivo de tiro libre para Atlanta United, que hoy batió por 3-2 a DC United, en partido correspondiente al fin de semana 26 de competencia de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

El exjugador de Independiente, de 22 años, abrió la cuenta a los 18 minutos de la primera etapa, en el estadio Mercedes Benz de Atlanta.

El exfutbolista del ‘Rojo’ está atravesando un período fantástico. Sumó su segunda conversión seguida de tiro libre, ya que el martes había festejado también en la cómoda victoria sobre Cincinnati por 4-0.

En los últimos 9 encuentros oficiales, Barco reúne 6 de los 7 goles que diseñó en toda la campaña, según reveló el sitio oficial de la competencia.

En Atlanta United, que reúne 36 puntos y figura cuarto en la tabla de la Conferencia Este, también se desempeñaron el zaguero Alan Franco (ex Independiente), el mediocampista Santiago Sosa (ex River Plate) y el extremo Marcelino Moreno (ex Lanús).

En DC United, equipo que dirige el DT argentino Hernán Losada (exentrenador del Germinal Beerschot en Bélgica), marcó un gol el volante peruano Edison Flores.

En uno de los anticipos de la noche del viernes, New York Red Bull goleó por 4-0 a Inter Miami, que contó con los concursos de Nicolás Figal (ex Independiente; expulsado a los 38m. del primer tiempo), Leandro González Pirez (ex Estudiantes de La Plata), Gonzalo Higuaín (ex River Plate), Julián Carranza (ex Banfield) y Federico Higuaín (ex Nueva Chicago).