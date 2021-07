"Es un orgullo y un sueño cumplido debutar en Boca", dijo el lateral Valentín Barco

El lateral izquierdo de Boca Juniors Valentín Barco se mostró orgulloso de haber debutado esta noche en la Primera, en el empate 1-1 de visitante con Unión de Santa Fe por la fecha inicial de la LPF, y lo consideró un "sueño cumplido".

"Es un orgullo debutar en Boca. La vengo peleando de muy chico, desde los 8 años estoy en el club. Ojalá que hoy haya sido el comienzo de una muy linda carrera", aventuró Barco, emocionado, en declaraciones para la transmisión de TNT Sports.

"Fue todo muy rápido porque pasé de séptima a Reserva y en medio año a Primera. Tuve que irme acoplando con todo", detalló el debutante, de 16 años.

Muy centrado, por cierto, el 'Colo' comprendió que "es un gran cambio en la vida" lo que le sucedió este viernes, pero que a la vez le da "iniciativa para seguir mejorando", según expresó.

"Los jugadores de Primera son todos muy compañeros, me apoyaron desde el primer día que subí y me respaldaron para tuviese un gran debut, en especial Javier García, que es un monstruo, que me alentó a jugar con más tranquilidad", refirió el nacido en la ciudad bonaerense de 25 de Mayo.

Barco cerró con palabras de agradecimiento para el entrenador Miguel Angel Russo, de quien dijo: "Me habla siempre de la mejor manera. Es una gran persona. Antes de venir para el estadio se me acercó para decirme que iba a ser titular y me aconsejó que jugara tranquilo, como lo hacía en los entrenamientos y en los amistosos". Así lo hizo quien vio cumplido 'el sueño del pibe'.