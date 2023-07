Las primeras palabras de Cavani como jugador de Boca: “Es el más grande de Sudamérica y del mundo”

El delantero uruguayo Edinson Cavani habló por primera vez como jugador de Boca al arribar a su país, en una escala previa a su llegada a la Argentina para ser presentado en la Bombonera, y aseguró que su nuevo club “es el más grande de Sudamérica y del mundo”.

Boca presentará a su nueva estrella, el uruguayo Cavani, en La Bombonera

Más

“Feliz, feliz por muchos motivos. Feliz de llegar a un club como ese, feliz de acercarme a casa, son muchos años fuera. Hay muchos motivos para estar feliz”, expresó Cavani en el aeropuerto de la ciudad de Montevideo. Y agregó: “Boca es el más grande de Sudamérica y del mundo. Llegar a un club como este siempre es una motivación para cualquier futbolista”.

“Las circunstancias de la vida y del fútbol me iban llevando por distintos caminos. Siempre había un contacto y una posibilidad de poder volver. Gracias a Román (Riquelme) que estuvo presente en varios contactos. Para acercarse a casa también se toma la decisión de venir a Boca”, añadió el atacante de 36 años.

En esa línea, continuó: “Son muchos años, muchos kilómetros en lo que va de mi vida. Volverme siempre te trae a la cabeza muchas cosas, pero sinceramente estoy feliz. Yo el proceso lo venía haciendo hace un tiempo. No por cuestiones físicas o deportivas, sino por cosas sentimentales de uno. Algún día iba a llegar el momento de acercarse a casa”.

En cuanto al número de camiseta que utilizará, Cavani manifestó: “Quiero llevar la 10 de Boca a lo más alto. Va a ser lindo jugar con esa camiseta que usaron los ídolos del club. El número no me va a hacer jugar más o jugar menos, eso siempre lo tuve claro. La gente lo adora por una cuestión de ídolos y me da la responsabilidad a mí de cuidarla”.

Por último, el delantero se refirió a su fecha de debut: “Eso lo veremos, lo iremos viendo con la gente del club. Esas son preguntas muy rápidas que no son fáciles de responder, pero ahí estaremos con ganas de correr atrás de la pelota y de conocer a los compañeros”.

Boca abre La Bombonera para la bienvenida a su nueva estrella: Edinson Cavani

Boca presentará esta tarde a su flamante estrella internacional, el goleador uruguayo Edinson Cavani, quien recibirá una calurosa bienvenida con público en La Bombonera, horas después de arribar al país para cumplir con las formalidades de su transferencia.

Los socios activos, vitalicios y adherentes podrán ingresar al estadio desde las 16 para presenciar una fiesta que comenzará a las 18 y remite a lo ocurrido con Carlos Tevez cuando decidió su regreso desde Juventus de Italia y congregó a 50.000 fanáticos, el 14 de julio de 2015.

Boca oficializó el sábado la contratación del uruguayo por 18 meses en la misma jornada en la que se confirmó su desvinculación del Valencia de España, club en el que pasó el último año.

Cavani, de 36 años, aterrizará en el aeroparque Jorge Newbery y luego tomará contacto directo con el pueblo “xeneize” por primera vez.

Cavani utilizará la camiseta número 10 que dejó vacante el mediocampista paraguayo Óscar Romero, desvinculado recientemente. Con ese dorsal jugará la fase final de la Copa Libertadores y también la Copa de la Liga Profesional que comenzará el tercer fin de semana de agosto.

El “Matador” se pondrá a las órdenes de Jorge Almirón mañana en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, fecha en la que está previsto el viaje a Montevideo para el partido de ida de los octavos de final ante Nacional.

Cavani, quien podría formar parte de la delegación, no estará disponible para ese juego pero probablemente sí para la revancha en La Bombonera, una semana después, que podría marcar su debut con la camiseta azul y oro.

NB con información de NA y agencia Télam.