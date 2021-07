Los Pumas vencen a Gales categóricamente y terminan invictos en la gira europea

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, venció hoy categóricamente a Gales por 33 a 11 (parcial 17-8) en el segundo test match jugado en el Principality Stadium de la ciudad de Cardiff y de esa manera finalizó invicto en su gira por Europa que abarcó tres encuentros.

Los tantos argentinos se concretaron con tries de Matías Moroni, Tomás Cubelli y Pablo Matera, más cuatro penales y tres conversiones del apertura Nicolás Sánchez.

Por su parte, Gales sumó con un try logrado por Owen Lane y dos penales convertidos por Jarrod Evans.

Los Pumas, luego de siete meses de inactividad, finalizaron de manera exitosa la gira, con una contundente victoria ante el campeón de Europa como visitantes, luego de la igualdad de la semana pasada en el mismo escenario.

Los dirigidos por Mario Ledesma consiguieron el protagonismo de las acciones de juego, impusieron un dominio territorial, tomaron posesión de la pelota y mejoraron el aspecto disciplinario, combinación que permitió establecer ventaja sobre el rival.

En el primer tiempo, en Los Pumas sobresalieron los forwards, dominadores en las formaciones fijas, y los tres cuartos, seguros en la gestión de la pelota.

El primer try fue obtenido por el wing galés Owen Lane en una maniobra de ataque con sus delanteros. Tres minutos más tarde llegó la primera conquista argentina, luego de una excelente combinación entre sus forwards y tres cuartos, que Moroni capitalizó con su desprendimiento en las yardas finales.

En la mitad de la primera parte, Los Pumas sumaron su segundo try con una habilitación de Moroni a Cubelli.

Gales no encontró la forma de controlar los embates argentinos y sólo pudo descontar con un penal de Evans para sellar el parcial adverso de 17 a 8.

En el segundo tiempo, el juego fue desprolijo y deslucido pero los argentinos ampliaron su ventaja con cuatro penales convertidos por Sánchez para asegurar el éxito.

La mejor jugada del encuentro fue a minutos del final: Matera, a la salida de un line, se escapó de un maul y apoyó el último try.

El tercera línea Rodrigo Bruni fue elegido como el mejor jugador del partido.

El último triunfo de Los Pumas frente al equipo del "Dragón" fue hace nueve años y la victoria de hoy marcó el resultado más abultado en el historial, que ahora registra 13 triunfos británicos, 7 argentinos y un empate en 21 enfrentamientos.

El único empate entre ambos equipos fue el sábado pasado con el 20-20 en el mismo escenario de hoy, que fue el segundo compromiso de una gira iniciada una semana antes con victoria sobre Rumania por 24 a 17 en Bucarest.

El seleccionado argentino tendrá como próximo objetivo el Rugby Championship junto a Sudáfrica, Nueva Zelanda y Sudáfrica. El debut será frente a los Springbocks sudafricanos el próximo 14 de agosto. Una semana más tarde será la revancha.

En la tercera fecha, programada el 11 de septiembre, Los Pumas se medirán con los All Blacks en Auckland y un siete días después en Wellington. Los últimos dos encuentros serán frente a Australia, el 25 de septiembre y el 2 de octubre.

Posteriormente, se abrirá una ventana internacional en noviembre con partidos frente a Francia (sábado 6 en Saint-Denis), Italia (13) e Irlanda (21 en Dublín) como cierre de la temporada internacional.

= Sintesís =

Gales: Gareth Thomas, Elliot Dee y Leon Brown; Ben Carter y Will Rowlands; Josh Turnbull, James Botham y Ross Moriarty; Tomos Williams y Jarrod Evans; Tom Rogers, Jonathan Davies (capitán), Nick Tompkins y Owen Lane; Hallam Amos. Entrenador: Wayne Pivac.

Ingresaron: Sam Parry, Rhodri Jones, Dillon Lewis, Matthew Screech, Taine Basham, Kieran Hardy, Callum Sheedy y Willis Halaholo.

Argentina: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya (capitán) y Francisco Gómez Kodela; Marcos Kremer y Guido Petti; Pablo Matera, Facundo Isa y Rodrigo Bruni; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente, Santiago Chocobares y Bautista Delguy, Santiago Carreras. Entrenador: Mario Ledesma.

Ingresaron: Facundo Bosch, Facundo Gigena,Santiago Medrano, , Matias Alemanno, Felipe Ezcurra y Domingo Miotti.

Tantos en el primer tiempo: 7' try Lane (G), 11' try Moroni convertido por Sánchez (A), 25' penal Sánchez (A), 28' try Cubelli convertido por Sánchez (A), 31' penal Evans (G).

Resultado parcial: Gales 8 -Argentina: 17

Tantos en el segundo tiempo: 10' penal Evans (G), 16' penal Sánchez (A), 25' penal Sánchez (A), 36' penal Sánchez (G), 39' try Matera convertido por Sánchez (A).

Resultado final: Gales 11- Argentina 33.

Amonestado en el segundo tiempo: Amos (G)

Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra), asistido por sus compatriotas Matthew Carley y Karl Dickson.

Estadio: Principality (Cardiff).