River cayó ante Gimnasia, se complica para clasificar a la Libertadores 2026 y el Monumental estalló de furia

River Plate cayó 1-0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el enfrentamiento por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

Tras esta dura derrota en el estadio Monumental, el equipo liderado por el director técnico Marcelo Daniel Gallardo se quedó con el sexto lugar del Grupo B. Mientras que el “Lobo” concretó el noveno lugar de la grilla.

El único gol del compromiso por el campeonato llegó de la mano del centrodelantero Luis Marcelo Torres.

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, el “Millonario” desplegó una sólida estrategia ofensiva que descolocó a las líneas defensivas de su contrincante, las cuales fueron alineadas para neutralizar la colectivización del ataque, pero no pudo frenar las individualidades.

Sin embargo, las impreciciones en las definiciones claras de gol sentenciaron el frustrante 0-0 en el resultado del final de la primera parte del partido.

En el complemento del duelo, River regresó al terreno de juego con la misma actitud, pero el elenco platense lo sorprendió y le complicó su noche.

En el minuto 10 del segundo tiempo, Gimnasia y Esgrima de La Plata abrió el marcador del estadio Monumental. El centro delantero Luis Marcelo Torres convirtió desde el punto penal y adelantó a su equipo.

En los instantes finales, en el medio de la desesperación, el conjunto liderado por Marcelo Gallardo generó diversas jugadas claras de gol, las cuales finalizaron con definiciones imprecisas.

Pero, en el último minuto, con la revisión del árbitro Nazareno Arasa, River tuvo una oportunidad de lujo desde los doce pasos para cerra el partido con un empate. El centro delantero colombiano Miguel Ángel Borja tomo la responsabilidad de sellar la igualdad, pero no pudo realizar un disparo con confianza y el arquero Nelson Insfrán despejó el peligro.

De esta forma, con un penal atajado en el último minuto, Gimnasia ganó después de 20 años de espera en el Monumental y alivió su situación con el descenso a la segunda categoría del fútbol argentino.

Síntesis

River: Armani; Bustos, Martínez Quarta, Rivero, Acuña, Portillo, Castaño, Quintero, Subiabre, Colidio y Salas. D.T: Marcelo Gallardo.

Gimnasia La Plata: Insfrán; Pintado, Giampaoli, Martínez, Silva, Max, Barros Schelotto, Panaro, Merlini, Piedrahita y Torres. D.T: Fernando Zaniratto.

Gol en el S.T: 10m. Luis Marcelo Torres (G).

Cambios en el P.T: 16m. Jaime por Colidio (R).

Cambios en el S.T: 17m. Meza por Quintero (R); 17m. Borja por Jaime (R); 17m. Lencina por Subiabre (R); 22m. Corbalán por Pintado (G); 32m. Suso por Martínez (G); 32m. Asís por Merlini 8G); 40m. Conti por Piedrahita (G); 40m. Merlo por Torres (G); 41m. Fernández por Portillo (R).

Estadio: Monumental

Árbitro: Nazareno Arasa