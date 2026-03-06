River cuestionó el funcionamiento del Comité Ejecutivo de la AFA y anunció que no participará de sus reuniones

El Club Atlético River Plate difundió un comunicado oficial en el que fijó su postura respecto de su vínculo institucional con la Asociación del Fútbol Argentino. En el texto, la institución aclaró que mantiene su histórica visión sobre el rumbo del fútbol nacional y recordó que desde 2013 impulsa la consolidación de una competencia profesional con un torneo de 20 equipos y una estructura económica que favorezca el crecimiento de todos los clubes.

Además, el club ratificó su respaldo al modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y expresó su reconocimiento a la AFA por la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad. En ese sentido, la entidad de Núñez sostuvo que cree en el funcionamiento armónico de las instituciones y en la importancia de los órganos colegiados para la toma de decisiones.

Sin embargo, River manifestó su preocupación por el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo de la AFA, al considerar que no existen garantías procedimentales suficientes para asegurar procesos claros y previsibles. Por ese motivo, y hasta que se corrijan esos mecanismos, el club anunció que decidió no participar de las reuniones de ese organismo.

El comunicado completo

Ante la información que ha trascendido en las últimas horas, el Club Atlético River Plate desea dejar en claro ante sus socios, socias, hinchas y ante toda la comunidad del deporte su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino.

Desde el año 2013, River Plate ha sostenido una mirada clara sobre el rumbo que debe tomar el fútbol en nuestro país. En ese sentido, el Club ha promovido de forma permanente, entre otras cosas, la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes que integran nuestro fútbol.

Asimismo, River Plate ratifica su histórica defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y, al mismo tiempo, expresa su reconocimiento a la Asociación del Fútbol Argentino en la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad.

River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones. No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo.

Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes. En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva.

Por este motivo -y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados- el Club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino.