Sarmiento volvió a hacerse fuerte en Junín y le ganó a Atlético Tucumán

Sarmiento de Junín le ganó esta noche como local y con una buena actuación a Atlético Tucumán, 3 a 0, en partido de la séptima fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

Los goles de Sarmiento fueron anotados en el segundo tiempo por Lautaro Montoya, Patricio Cucchi y Luciano Gondou.

El equipo de Junín hilvanó su tercera victoria consecutiva como local: luego del 0-3 con Estudiantes en la fecha inicial, le ganó a Platense, Rosario Central y hoy al "Decano". En el sentido inverso, perdió sus tres presentaciones de visitante (no empató).

Los tucumanos, en cambio, llevan cuatro sin triunfos: llegaban con dos empates (Vélez y Aldosivi) y una derrota (Gimnasia LP).

Al primer tiempo del choque de esta noche solamente le faltó el gol, porque hubo llegadas tupidas de uno y otro lado.

Empezó mejor Sarmiento, que aprovechó bien los espacios por los laterales y generó dos chances claras para ponerse en ventaja: un cabezazo de Cucchi que se fue por arriba del travesaño (2m) y un remate cruzado de Alanís dentro del área que salió desviado (5m).

El Decano respondió a los 10m, con una definición suave de Heredia que atajó Vicentini; y luego a los 13, en la polémica del primer tiempo, con una definición de Acosta con Vicentini vencido que despejó Salvareschi: a falta de VAR, la asistenta Mariana de Almeida y el juez Jorge Baliño consideraron que la pelota no había atravesado completamente la línea de meta. Quedó la duda.

En el ida y vuelta se fue construyendo un partido entretenido, un lindo espectáculo, pero la falta de eficacia y la buena actuación de los arqueros los terminó mandando en blanco al descanso.

A cambio de todo lo que no pudieron concretar en el primer tiempo, el complemento entregó el gol a los 30 segundos: el ingresado Arismendi se fue por izquierda, despejó Lucchetti, la pelota rebotó en Osores y quedó servida para la definición de Montoya.

Sarmiento, con el 1 a 0, aguantó la reacción del visitante y a los 15m lo liquidó con otro centro de Arismendi (recibió un gran pase de Núñez) que, por el otro lado, Cucchi empujó a la red. Desde allí y hasta el final apenas pasó riesgos en su arco y le puso la cereza al postre con el golazo de Gondou a los 40m.

En la próxima jornada, la octava, Sarmiento visitará a Colón de Santa Fe, el martes desde las 16.30; y Atlético Tucumán recibirá a Independiente, el mismo día pero a partir de las 18.45.

- Síntesis -

Sarmiento: Manuel Vicentini; Matías Molñina, Brian Salvareschi, Nicolás Bazzana y Lautaro Montoya; Guido Mainero, Julián Chicco, Gervasio Núñez y Gabriel Alanís; Patricio Cucchi y Jonathan Torres. DT: Mario Sciacqua.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Santiago Vergini, Mauro Osores y Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Joaquín Pereyra y Ciro Rius; Leonardo Heredia y Augusto Lotti. DT: Omar de Felippe.

Goles en el segundo tiempo: 1m Lautaro Montoya (S), 15m Patricio Cucchi (S) y 40m Luciano Gondou (S).

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Yair Arismandi por Alanís (S); 10m Felipe Campos por Ortiz (AT), Cristian Menéndez por Acosta (AT) y Renzo Tesuri por Rius (AT); 17m Matías Orihuela por Risso Patrón (AT); 23m Sergio Quiroga por Núñez (S) y Gabriel Graciani por Mainero (S); 29m Federico Mancinelli por Cucchi (S); 33m Ramiro Ruiz Rodríguez por Heredia (AT); 34m Luciano Gondou por Torres (S).

Amonestados: Arismendi, Chicco (S); Osores, Erbes, Campos (AT).

Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Eva Perón, de Sarmiento (Junín).